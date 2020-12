Vyskúšali sme cloudové hranie od Google

Už žiadne drahé herné počítače, nedostupné konzoly a drahé hry. Služby pre cloudové hranie nám už niekoľko rokov sľubujú prelomovú zmenu v spôsobe, ako budeme hrať moderné hry.

Nepotrebujete mať pri nich výkonný hardvér, dokonca si samotné hry ani nemusíte kupovať. Prístupov ku cloudovému hraniu je hneď niekoľko, svoje ponúka Microsoft, Nvidia, Sony a na Slovensko prichádza aj Google so službou Stadia.

Tá je dostupná od 7. decembra, na hranie vám stačí aj lacný notebook, chromebook, tablet, smartfón, alebo len televízor s pripojeným alebo integrovaným Chromecast Ultra. Služba bude na Slovensku nabiehať pre rôznych používateľov postupne. Úplne dostupná pre všetkých by mala byť od stredy večera.

Stačí vám internetový prehliadač

Google Stadia je cloudová herná služba. To v jednoduchosti znamená, že sa hráte hry na vzdialených serveroch Google. Váš počítač, smartfón, tablet alebo televízor slúži len ako vzdialená jednotka zobrazujúca informácie a zbierajúca vaše pokyny.

Nemusíte sa teda starať o to, či máte dostatočne výkonný počítač, nainštalované všetky najnovšie aktualizácie a nemusíte riešiť ani žiadne technické problémy. Teda optimálne riešenie pre každého hráča, ktorý sa chce hrať moderné hry, ale z nejakého dôvodu nemá výkonný počítač, alebo hernú konzolu.

Na počítači a notebooku so systémom Windows a MacOS potrebujete len prehliadač Chrome, nemusíte si inštalovať žiadnu aplikáciu. Naopak, pre smartfóny je potrebná bezplatná aplikácia, zoznam podporovaných zariadení nájdete tu.

K hraniu na počítači potrebujete len myš a klávesnicu. Pokojne však siahnite aj po gamepade, ten je hraní na smartfóne a tablete dokonca tým najlepším riešením.

Používateľské rozhranie aplikácie a webovej verzie je totožné, zatiaľ však pôsobí veľmi jednoducho a chýba tu viacero užitočných funkcií. Nemôžete si tu napríklad vyhľadávať konkrétnu hru, či žáner.

Triedenie je veľmi jednoduché a my dúfame, že firma čoskoro splní svoje sľuby a spríjemní používanie obchodu s aplikáciami. Teraz, keď je počet dostupných hier malý, to ešte nevadí, ale ak chce na trhu preraziť, tak svoj repozitár musí výrazne rozšíriť.

Stadia podporuje väčšinu dostupných gamepadov. (zdroj: Matúš Paculík)

Zadarmo s obmedzením

Stadia je dostupná aj bez mesačných poplatkov, samozrejme so určitými obmedzeniami, čo na občasné rozptýlenie alebo poriadne vyskúšanie služby stačí. Bez predplatného je hlavným obmedzením kvalita, limitovaná na Full HD rozlíšenie pri maximálne 60 snímkach za sekundu a stereo zvuku.

Pravidelne býva dostupných niekoľko hier zadarmo na obmedzený čas, prípadne si hry rovno kúpite. Ich cena je dosť vysoká, vo väčšine prípadov dokonca vyššia, ako keby ste si hru zakúpili priamo v kamennej predajni či v inom online obchode.

Napríklad základná verzia hry Watch Dogs: Legion vás bude v službe Stadia stáť skoro 70 eur, pričom fyzickú kópiu hry pre hernú konzolu PlayStation 4 si kúpite v kamennom obchode aj za menej ako 40 eur.

Podobne môžeme pokračovať s rok starou hrou Star Wars Jedi Fallen Order, na Stadii za 70 eur, v obchodoch za menej ako polovicu. Akcie samozrejme nechýbajú ani tu, no je ich zatiaľ málo a nie sú veľmi zaujímavé.

Za mesačný poplatok 9,99 eur máte k dispozícii každý mesiac niekoľko hier, ktoré si jednoducho pridáte do svojej knižnice a potom sa ich môžete hrať. Prístup k nim stratíte až vtedy, keď si prestanete platiť mesačné predplatné.

Zoznam hier a uložené pozície vám našťastie nezmiznú a keď sa rozhodnete opätovne mesačne platiť, budete mať všetko k dispozícii. Zoznam hier obsiahnutých v mesačnom balíku nie je veľký, v našom prípade bolo k dispozícii presne 33 hier (pred rokom ich bolo 22).

Nechýbal vynikajúci SteamWorld Dig 2, Superhot, Hitman 2, Sniper Elite 4. Dead by Daylight, Everspace, Into the Breach, či Pubg. Nové hry pribúdajú každý mesiac, kompletný zoznam nájdete tu.

Používateľské rozhranie je strohé a chýbajú mu aj základné funkcie, ako je napríklad vyhľadávanie. (zdroj: Matúš Paculík)

Máte doma rýchly internet?

Streamovanie neodporúčame nikomu s obmedzeným dátovým balíčkom, keďže nároky na prenos dát sú veľmi veľké. Hranie v HD rozlíšení spotrebuje približne 4,5 gigabajtu dát za hodinu, vo Full HD až skoro 13 gigabajtov.

Používatelia s aktívnym predplatným môžu hrať hry až v 4K rozlíšení s 5.1 kanálovým zvukom, pri dátovom prenose 20 gigabajtov za hodinu. Samozrejme ak nie je vaše pripojenie dostatočné, kvalita sa automaticky upraví tak, aby bola zachovaná plynulosť.

Google ako minimum odporúča internetové pripojenie s rýchlosťou 10 Mbps, pre hranie v 4K rozlíšení 35 Mbps. Ako je na tom vaša rýchlosť internetu zistíte s pomocou farebnej ikonky – zelenej v prípade rýchlosti vhodnej pre najvyššiu kvalitu.

My sme skúšali hry rovnako pri rýchlom pripojení, aj pri pomalom so zlým signálom. V prvom prípade bolo hranie veľmi dobré, či už z pohľadu kvality obrazu alebo reakcií hry na naše pokyny.

Oneskorenie reakcie na pohyb myšou alebo gamepadom pocitovo neexistuje, napríklad Sniper Elite 4 pôsobil, ako keby sme sa túto hru hrali na svojom počítači a nie na vzdialených serveroch Google.

Horšie to však bolo s kvalitou obrazu, na jednom z počítačov nám aj pri rýchlom pripojení (vyše 200 Mbps) išli hry v maximálne HD rozlíšení, čo v spojení s veľkým 32-palcovým monitorom končilo veľmi zlým herným zážitkom.

Naopak sme boli milo prekvapení z hrania na prémiovom smartfóne od Samsungu, ku ktorému sme pripojili originálny gamepad Stadia od Google. Reakcie boli aj v tomto prípade okamžité a kvalita grafiky najlepšia zo všetkých testovaných platforiem.

(zdroj: Matúš Paculík)

Skvelý gamepad si u nás nekúpite

Stadia podporuje viacero gamepadov, vrátane tých oficiálnych od Sony a Microsoftu. Google však na niektorých trhoch ponúka aj svoj vlastný Stadia gamepad, ktorý ku službe jednoznačne odporúčame.

Nie je to len ďalší obyčajný gamepad do počtu, je totiž tým najlepším, čo by sme k službe odporúčali. Dôvodom je spôsob pripojenia k službe, keďže gamepead môžete, ale aj nemusíte pripojiť k svojmu notebooku.

Pri spárovaní si totiž nastavíte Wi-Fi sieť, cez ktorú komunikuje priamo so serverom, čím odpadá drobné oneskorenie vzniknuté spracovaním požiadaviek v aplikácii alebo internetovom prehliadači.

My sme gamepad skúšali pri hraní na smartfóne od Samsungu a reakcie boli skutočne bleskové, bez akéhokoľvek pocitu čo i len drobného oneskorenia. Platilo to rovnako pri automobilových hrách, ako aj pri tých akčných z pohľadu prvej osoby.

Samotný gamepad chválime aj po konštrukčnej stránke, je spracovaný bezchybne a s dobrou ergonómiou. V základe sa nelíši od toho, čo ponúkajú konkurenčné platformy pri svojich herných konzolách.

Nabíjať ho budete s pomocou USB C konektora a nájdete na ňom aj analógový zvukový výstup. Špeciálne tlačidlá vám pomôžu s jednoduchým vytvorením snímky obrazovky a spustia asistenta Google.

V spojení s ďalším na Slovensku oficiálne nedostupným doplnkom (Chromecast Ultra) je gamepad použiteľnou náhradou za hernú konzolu, keďže tu budete potrebovať jedine televízor, alebo počítačový monitor.

Gamepad od Google je ergonomicky vynikajúci. (zdroj: Matúš Paculík)

Málo hier a technické problémy

Na papieri je Google Stadia skvelým konceptom, schopným nahradiť výkonný herný počítač, alebo modernú konzolu. No to by muselo všetko fungovať bez problémov a knižnica dostupných hier by mala byť výrazne plnšia.

Po víkendovom hraní máme zo Stadie rozporuplné pocity. Na jednej strane vidíme, že Google má zjavne základ cloudového hrania technologicky dobre zvládnutý, no nie vždy funguje všetko bez chýb.

Aj pri rýchlom internetovom pripojení sa občas kvalita obrazu zhoršovala, čo ale môže Google jednoducho a rýchlo vyriešiť na svojej strane. Čo je ale podstatné, aj pri horšej kvalite internetového pripojenia hry netrápili oneskorené reakcie ovládania.

Službu si môžete vyskúšať aj zadarmo, pri spustení sú v decembri dostupné dve hry, Destiny 2 a Super Bomberman R Online. Navyše každý nový hráč má mesiac na vyskúšanie Stadia Pro, kde je teraz dostupných 33 hier.

Pre koho je Stadia skutočne vhodná? Určite nie pre náročných hráčov, ktorí milujú online akčné hry, či pre tých hráčov, ktorí chcú hrať všetky nové hry, prípadne nemajú stabilné rýchle pripojenie na internet.

Stadiu zatiaľ môžeme odporúčať len pre víkendového a občasného hráča, ktorý nemá doma poriadny herný počítač, prípadne trávi mimo domu veľa času s pracovným notebookom. Bude sa však musieť zmieriť s obmedzenou knižnicou a zatiaľ veľmi vysokými cenami za hry.