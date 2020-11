Klik: Spotify chce ušetriť, začne ohýbať váš playlist

Komentovaný prehľad technologických správ.

7. nov 2020 o 0:13 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

Témy podcastu:

Spotify má rozkošne elegantný nápad, ako ušetriť na hudbe

Počítač v klávesnici za 70 dolárov

Digitálne euro

Spotify ohýba algoritmus

Spotify oznámilo, že testuje obchodný model, v ktorom ponúka umelcom možnosť pýtať si od služby menej peňazí za prehratie svojej pesničky. Za odmenu bude Spotify ich hudbu častejšie ponúkať v automatizovaných playlistoch.

Tie Spotify vytvára napríklad podľa toho, akých umelcov počúvate. Automatizovaný playlist tiež ponúka pri konkrétnych umelcoch, pričom ich plní podobnými kapelami.

Na ponuke Spotify je zaujímavé to, ako ju firma vystavila. V princípe sa ničím nelíši od toho, keď Amazon umožňuje značkám platiť si za to, že sa zobrazia vyššie vo výsledokch vyhľadávaných produktov.

Spotify ale malo geniálny nápad a nepýta si od umelcov peniaze, ale zľavu z peňazí, ktoré im má služba vyplatiť.

Spotify platí každému umelcovi za prehratie pesničky zlomky centu. Ak bude umelec súhlasiť s tým, že bude od Spotify dostávať menej peňazí, jeho hudba sa môže dostať do viacerých playlsitov, čo znamená, že v konečnom dôsledku môže zarobiť aj viac.

Pre Spotify je kúzelný moment v tom, že umelci nemusia nič platiť, stačí súhlasiť s tým, že poskytujú zľavu.

Malé kapely či začínajúci umelci budú mať veľkú motiváciu sa do programu zapojiť. Do playlistov sa tak dostanú pesničky, ktorých prehratie stojí Spotify menej, ako keby tam boli peniaze bežného umelca.

Firma môže tvrdiť, že pomáha začínajúcim kapelám a "byť za chrumkavú", ale v praxi sa pokúša zraziť jednotkový náklad za prehranú pesničku.

(Spotify)

Minipočítač Raspberry Pi v klávesnici za 70 dolárov

Výrobca minipočítačov Raspberry Pi začal predávať model Raspberry Pi 400 za 70 dolárov. Drobný minipočítač sa celý zmestil do menšej klávesnice.

Stačí ju napojiť na monitor a do elektrickej siete a máte funkčný drobný počítač. Nemá zázračné parametre, ale je dosť výkonný na to, aby ste mohli spokojne surfovať na internete a robiť bežnú kancelársku prácu či pozerať Netflix.

Stroj je zaujímavý pomerom ceny a výkonu a ukazuje, ako technológie za posledné desaťročie zlacnili. Za tisíc eur viete vybaviť podobnými strojmi menšiu triedu či komunitné centrum. Okrem toho je celá vec úplne rozkošná.

(Raspberry Pi)

Digitálne euro

Európska centrálna banka (ECB) začala verejné konzultácie pre projekt digitálneho eura.

Naznačuje to, že centrálna banka sa vážne zaoberá myšlienkou na to, že postaví vlastnú digitálnu menu, ktorá by pravdepodobne mala byť čiastočne alebo úplne oddelená od existujúceho systému bánk.

ECB v súčasnosti nevie, či by projekt mal podobu kryptomeny, skúma len to, aké by od niečoho podobného mali očakávania koneční používatelia a snaží sa definovať základné predpoklady pre vybudovanie digitálnej meny.

(Politico, CoinDesk)

Správičky

Nová hra Astro’s Playroom: Sony zábavnou formou ukazuje, čo dokáže nová herná konzola PlayStation 5. (SME Tech)

Recenzia hry Watch Dogs Legion. Náš kolega Tomáš Prokopčák píše: Watch Dogs je hrou, ktorá skvelo naznačuje antiutopickú budúcnosť, do ktorej sa môže prepadnúť aj moderné veľkomesto. Menej funguje ako samotná videohra. (SME Tech)

Chytľavá (a pre dospelých veľmi otravná) detská pieseň Baby Shark o žraločej rodinke je najsledovanejším videom na službe YouTube. Ak ste o Baby Shark doteraz nepočuli, gratulujeme. Doteraz si ľudia videoklip k Baby Shark prehrali 7,04 miliardykrát. Pieseň tak predbehla videoklip k latino piesni Despacito, ktorú začali hrať rádia v roku 2017. Tá má približne 7,038 miliardy prehratí. Za produkciou stojí juhokórejská spoločnosť Pinkfong. (SME Tech)

Príliš krátke, príliš zložité, často používané či náročné na zapamätanie. Veľa hesiel, veľa problémov. Ako teda vytvoriť dobré heslo? A existuje vôbec také? Rozprávali sme sa s etickým hackerom v minulom vydaní špeciálneho Kliku o kyberbezpečnosti. (Bezpečnenanete.sk)

