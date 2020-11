Test Sony PlayStation 5: takto vyzerá herná konzola novej generácie

Hodnotenie 9 Sony PlayStation 5 Páči sa nám: vysoký výkon tiché chladenie používateľské rozhranie dokonalý gamepad DualSense cena v porovnaní s herným PC Nepáči sa nám: problematická dostupnosť Zhrnutie: Je väčšia, výkonnejšia, tichšia a už pred začiatkom predaja aj vypredaná. Nová herná konzola od Sony si vašu pozornosť rozhodne zaslúži, minimálne kvôli dokonalému zážitku z hrania nových hier. Cena: od 399 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Sony

Je rýchla, je veľká, tichá a bohužiaľ dostupná len v obmedzenom množstve. Herná konzola novej generácie od Sony prichádza na trh spolu s konkurenčným Xboxom v čase pandémie, kedy je záujem hráčov o ňu nečakane veľký.

Tento rok však všetko komplikuje, stačí sa pozrieť na obmedzené zásoby grafických kariet Nvidie, hráči sa musia jednoducho obracať, aby si uchytili posledný voľný kus. Predobjednávky nového PlayStation 5 boli rozobrané behom chvíle a dnes môžete nájsť na bazároch ponuky na odpredaj alebo kúpu konzoly za dvoj, až trojnásobok bežnej ceny.

Oficiálny predaj na Slovensku začína 19 novembra, pričom je nepravdepodobné, že by ste v kamennej predajni našli nejaký zvyšný kus. Ak sa v Sony nepodarí zásadne zvýšiť výrobu, tak si mnohí hráči budú musieť na svoj kus počkať až do budúceho roka.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/CaAY-jAjm0w

Veľká a konečne tichá

Keď sme na predchádzajúcej generácii PlayStation spustili prvú graficky náročnú hru, výrazne sa ozval ventilátor. Konzola vyžadovala rozumné umiestnenie tak, aby bol k nej dobrý prístup čerstvého vzduchu a aby mal kam odchádzať ten horúci.

Aj napriek dostatku priestoru bolo občas nočné hranie sprevádzané nepríjemným hlukom, ktorý sa časom zhoršoval hlavne v prašnom prostredí. Nový PlayStation 5 je výrazne výkonnejší a preto sme boli zvedaví, ako si výrobca poradí s chladením.

Z celej série PlayStation konzol je novinka jednoznačne najväčšia, je dokonca tak veľká, že možno budete mať (tak ako aj my) problém ju umiestniť do skrinky, kde ste predtým mali PlayStation 4 Pro.

Keďže je potrebné konzolu položiť na dodávaný podstavec, tak vyžaduje skrinku s výškou minimálne 11 centimetrov. To je však veľmi tesné a pre lepšie prúdenie vzduchu odporúčame skrinku s výškou aspoň 17 a šírkou 50 centimetrov.

Firma ponúka dve verzie konzoly, plnohodnotnú s Blu-ray optickou mechanikou a o niečo menšiu verziu bez nej. Tu pri kúpe modelu bez mechaniky ušetríte sto eur, no oplatí sa len v prípade, ak sa neplánujete zbaviť svojej starej konzoly a zbierky hier na nosičoch.

Dizajn konzoly je dosť špecifický a zároveň úplne odlišný od toho, čo ponúka Microsoft. Jednoduchý a nudný Xbox pasuje do strohej obývacej izby, naopak bielo čierny sendvič od Sony zaujme a aspoň na nás pôsobí viac futuristicky.

Veľké rozmery však umožnili dizajnérom navrhnúť chladenie, ktoré konečne nie je nepriateľom nočného hrania. Nie že by konzola neprodukovala teplo, ale vďaka väčšiemu chladeniu je ventilátor tichý a pri dostatočne širokej skrinke produkované teplo nepredstavuje žiadny problém.

Počas hrania nového Spider-mana sme márne čakali, kým sa ventilátor hlučne roztočí a my budeme môcť konzolu za niečo konečne aj kritizovať. No tá ostala tichá, hoci bola umiestnená v skrinke pod televízorom.

Herná konzola a kompletné príslušenstvo dostupné na začiatku predaja. (zdroj: Sony)

Výkonnejšia ako herný počítač?

Odveký súboj medzi konzolovými hráčmi a odchovancami na klasických počítačoch neskončí asi nikdy, aj keď Xbox je vlastne len prezlečené Windows PC s hrozným používateľským rozhraním.

Úprimne je ale nereálne kúpiť si za štyri stovky počítač s čo i len približným výkonom, akým disponujú herné konzoly novej generácie. Procesor (AMD Zen 2) a grafický čip (AMD RDNA2 architektúra) je vyrobený pre konzoly na mieru, s podporou ray-tracingu v reálnom čase.

Pre dosiahnutie čo najvyššej efektivity pracuje so systémom dynamickej zmeny pracovných frekvencií. Teda ak hra kladie vyššie nároky na grafickú časť a CPU potrebuje len minimálne, tak systém zníži výkon procesora a pridá pri grafickej časti. Tým sa zaistí čo najvyššia efektivita pri zachovaní limitov produkovaného tepla.

Operačná pamäť s kapacitou 16 gigabajtov je zdieľaná rovnako pre procesor, ako aj pre grafickú časť. Celé riešenie je tak skôr podobné tomu, čo nájdeme v dnešných smartfónoch, ako v počítačoch.

Pri dátovom úložisku nastala veľká zmena, namiesto pomalého pevného disku je použité rýchle SSD s kapacitou 825 gigabajtov. Pre hry je však dostupných len necelých 700 gigabajtov.

Kapacitu si môžete rozšíriť s pomocou externého pevného disku, no hry novej generácie budeme musieť mať nainštalované na SSD disku konzoly. Na zadnej strane konzoly nájdete dvojicu USB 3.1 konektorov, vpredu jeden USB 2.0 a moderný USB C pre pripojenie a nabíjanie gamepadu.

Vo vnútri konzoly je dokonca jeden voľný NVMe konektore pre rozšírenie interného dátového úložiska. Je síce ľahko prístupný, no minimálne na začiatku ho konzola nebude vedieť využiť.

Sony sľubuje, že jeho podporu pridá v niektorej z budúcich aktualizácií. Pre plnohodnotné fungovanie však bude potrebné zakúpiť si adekvátne rýchly disk, ktorý by sa dokázal vyrovnať tomu základnému v konzole.

Rýchlosť hardvéru najlepšie demonštruje nový Spider-Man: Miles Morales, pri ktorom nepostrehnete žiadne načítavanie. Hra po spustení prejde plynule z úvodu priamo do hry, pričom grafika tu využíva ray-tracing a reálne sme sa pripravovali na desiatky sekúnd čakania.

Pri starších hrách ale nečakajte automatické zlepšenie. Bez úpravy kódu je zrýchlenie len čiastočné a je zatiaľ otázne, či sa vývojári budú vôbec pokúšať optimalizovať všetky staršie hry pre novú konzolu.

Konzola je skutočne veľká, potrebuje výrazne viac miesta ako PlayStation 4 Pro. (zdroj: Sony)

Budete potrebovať aj poriadny televízor

K svojej novej hernej konzole budete potrebovať aj adekvátny televízor a to rozhodne nie lacný. Samozrejme ju zapojíte ku prakticky akémukoľvek televízoru alebo LCD monitoru, ktorý má aspoň jeden voľný HDMI konektor.

V balení s konzolou nájdete HDMI kábel, a to nie hocijaký. Plne podporuje verziu HDMI 2.1, ktorá je nutná pre dosiahnutie všetkých vymožeností hernej konzoly. V tomto prípade vám totiž v spojení so správnym televízorom umožní hrať podporované hry v rýchlosti až 120 fps pri 4K rozlíšení.

Tých správnych televízorov nie je na trhu veľa, navyše sú aj veľmi drahé. My sme konzolu testovali s bežným 100 Hz 4K HDR televízorom, prepojeným cez HDMI 2.0 vstup, kde všetko fungovalo bez problémov.

Hier podporujúcich režim 120 fps nie je zatiaľ veľa, presnejšie ich môžeme zrátať na prstoch jednej ruky. Ako sa bude situácia vyvíjať sa zatiaľ neodvážime predpovedať, rovnako je otázne, či zvolenie 120 fps režimu nebude na úkor kvality grafiky.

Novinkou je podpora pre 8K rozlíšenie, televízory sú v obchodoch dostupné, vo veľkých uhlopriečkach však zatiaľ veľmi drahé. Konzola ale podporuje aj úplne základné modely s HD a Full HD rozlíšením.

Čo chýba, je rozlíšenie 1440p. Pre majiteľov televízorov nepodstatná drobnosť, no je tu určitá skupina hráčov, ktorá si k PlayStation 4 zakúpila práve LCD monitory s týmto rozlíšením.

Čo vám zatiaľ žiadny televízor nesprostredkuje, je technológia 3D zvuku s názvom Tempest 3D Engine. K nej budete potrebovať bezdrôtové slúchadlá s jej podporou, tie ostatné si pripojíte napríklad priamo ku gamepadu.

Dostupné slúchadlá sú buď priamo od Sony v podobe modelu Pulse 3D, alebo aj od ďalších výrobcov. Prvý model predstavil SteelSeries v podobe bezdrôtových slúchadiel Arctis 7P.

Nový gamepad narástol, stále sa však drží dobre aj v menšej ruke. (zdroj: Matúš Paculík)

Dokonalý gamepad

Ak ste si už prečítali našu recenziu na roztomilú hru Astro’s Playroom, tak už asi máte hrubú predstavu o tom, ako dôležitý je pre Sony nový gamepad DualSense. Pre niekoho dokonca môže byť tým hlavným dôvodom, prečo firme dať svoje peniaze.

Je trochu väčší, no jeho ergonómia v ničom netrpí. Sadne dobre do ruky dospelému a aj malému hráčovi, ktorý len tento rok začal chodiť do školy. Po vzore konzoly doplnil čiernu farbu o bielu, pričom dúfame, že ďalšiu farebné kombinácie prídu čoskoro.

Rozloženie ovládacích prvkov zostalo bezo zmeny, teda tu nájdete dvojicu analógových páčok, štvoricu smerových tlačidiel a štvoricu akčných tlačidiel, veľkú dotykovú časť a na zadnej strane gamepadu ďalšiu štvoricu tlačidiel.

Práve pri nich nastala veľká zmena, keďže L2 a R2 tlačidlá dostali vlastné vibrovanie a aktívnu odozvu. Napríklad pri strieľaní budete cítiť spätný náraz pri každom náboji, dokonca môžu podľa potreby zvyšovať odpor a hráč sa bude musieť viac snažiť pri ich stláčaní.

Ako túto novinku dokážu využiť vývojári nedokážeme odhadnúť, no v Astro’s Playroom bol pocit z hrania dokonalý. Každá vystrelená gulička rozvibrovala tlačidlo a pri streľbe z luku sme pri stláčanú museli vyvinúť väčšiu silu.

Zmenou prešlo aj hlavné vibrovanie, z jednoduchého až na detailné, ktoré dokáže vytvoriť skutočne jemné chvenie ovládača. A keď sa k tomu pridá perfektne zladený zvukový efekt z reproduktora na ovládači, je zážitok dokonalý.

V závislosti od využitia všetkých funkcií budete ovládač nabíjať častejšie, ako pri predchádzajúcej generácii konzol. V balení nájdete len kábel s USB C koncovkou, nabíjačku môžete použiť akúkoľvek univerzálnu, alebo budete nabíjať priamo z konzoly.

Nový ovládač je sám o sebe dôvodom na kúpu PlayStation 5. (zdroj: Matúš Paculík)

Takto má vyzerať dobrý systém

Vzhľad používateľského rozhrania je vždy subjektívny a zároveň často aj podceňovaný. Microsoft môžeme stále kritizovať za neskutočnú neprehľadnosť, Nintendo za pomalosť. V Sony sa držia overeného receptu a úprimne, všetko je pekné, prehľadné a hlavne rýchle.

Pri Microsofte si ani neuvedomíte, že máte pri televízore úplne novú konzolu. PlayStation 5 má podobné základy ako predchodca, no všetko je prehľadnejšie, pekne uhladené a nezaťažuje vaše oko zbytočnými informáciami.