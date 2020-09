Z vesmíru sa po dvoch dňoch vrátila čínska tajná loď

Detaily o misii nie sú známe.

7. sep 2020 o 14:17 Matúš Beňo

Prvá čínska znovupoužiteľná kozmická loď sa po dvoch dňoch vo vesmíre úspešne vrátila na Zem. Pristála podľa plánu v kozmodróme Ťiou-čchüan v púšti Gobi.

Loď odštartovala do vesmíru minulý piatok na rakete Čchang-čeng 2F (doslova Dlhý pochod, pozn. red.), informovala štátna spravodajská agentúra Sin-chua.

Okrem času stráveného na obežnej dráhe Zeme nie sú známe žiadne detaily cesty či vzhľad vesmírnej lode s označením Čchung-fu š'-jung š'-jen chang-tchien čchi (v preklade: znovupoužiteľná experimentálna loď). Čína neukázala zo štartu ani z pristátia žiadne fotky alebo video.

Ambiciózna Čína

Cieľom letu bolo podľa čínskej spravodajskej agentúry otestovať technológie týkajúce sa opätovného používania lodí.

Neoficiálne správy hovoria, že vo vesmíre skúšali vesmírne lietadlo. Čína totiž v roku 2017 prezradila, že chce vyvinúť stroj schopný dosiahnuť obežnú dráhu, ktorý by vzlietol a pristával ako bežné lietadlo. V pláne bolo stihnúť štart v roku 2020.

"Ak sa pozriete na to, čo robia v komerčnom sektore, kde podporujú inovácie a nízkonákladové nosné rakety, tento let bol súčasťou širšieho kontextu čínskych plánov pre lety do vesmíru," zhodnotil pre web New Scientist novinár Andrew Jones, ktorý pokrýva témy čínskeho vesmírneho programu.

Krajina chce znovu použiteľnými technológiami znížiť cenu kozmických misií. Čína sa totiž netají svojimi budúcimi plánmi na prieskum vesmíru.

Do roku 2022 chce dokončiť vlastnú stanicu na obežnej dráhe Zeme. Pred viac ako rokom a pol sa Číne ako prvej krajine sveta podarilo pristáť na odvrátenej strane Mesiaca. A do polovice 30. rokov sa chystá na Mesiaci pristáť aj s ľuďmi.

Tajnosti okolo lode pripomínajú podľa nemeckej agentúry DW americký raketoplán X-37 od Boeingu. Do vesmíru prvýkrát vzlietol pred desiatimi rokmi. Účel stroja nebol dlho známy, pričom sa hovorilo aj o špionážnej činnosti.

Tento autonómny bezposádkový raketoplán je momentálne už na svojej šiestej misii, po prvýkrát je známy aj jej cieľ. Na palube nesie experimenty, ktoré majú napríklad skúmať vplyv podmienok na materiály či žiarenia na semená plodín.

Vesmírne lietadlá vyvíjajú aj súkromníci

Vlastné vesmírne lietadlo pripravujú aj ďalšie súkromné spoločnosti.

Známym je suborbitálny stroj SpaceShipTwo od spoločnosti Virgin Galactic, ktorý je navrhnutý pre lety s turistami. Minulý rok sa dostal do výšky takmer deväťdesiat kilometrov, k všeobecne uznávanej stokilometrovej hranici s vesmírom mu tak veľa nechýba.

Spoločnosť Sierra Nevada Corporation zas vyvíja vesmírne lietadlo s názvom Dream Chaser, ktoré vzhľadom veľmi pripomína pôvodné americké raketoplány. Vzniknúť má posádková aj nákladná verzia.