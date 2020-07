Klik: TikTok má problémy, proti čínskej aplikácii vystúpili viacerí politici

Komentovaný prehľad technologických správ.

11. júl 2020 o 5:30 Jana Maťková, Nikola Bajánová, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Témy podcastu:

Prečo vlády zakazujú TikTok

Nová banka pre mladých funguje len v chate

Tvorcovia formátu mp3 majú novú konverziu videa

TikTok odtikáva čas

India zakázala sociálnu sieť TikTok, ktorej materská firma sídli v Číne. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo o pár dní neskôr naznačil, že niečo podobné by mohli spraviť aj v USA. TikTok má v Spojených štátoch desiatky miliónov používateľov. India aj USA tvrdia, že aplikácia predstavuje pre ich občanov bezpečnostné riziko, lebo dáta môžu končiť v rukách čínskej vlády.

Majiteľ TikToku sa bráni s tým, že firma nemá v Číne servre ani dáta a prevádzkujú ju mimo územia Číny. Oficiálne je TikTok odnožou čínskej verzie aplikácie.

Na celej veci je najkrajšia irónia toho, že sa Čína sťažuje na to, že niekto vykazuje zo svojho trhu technologické firmy, aj keď saama to robí roky. Z druhej strany zas krajiny, ktoré sa pozerali cez prsty na Čínu za to, že diskriminuje ich technologické firmy (oficiálne z bezpečnostných dôvodov) teraz robia presne to isté.

(Axios, The Verge, Bloomberg)

Ako mp3, ale pre video

Organizácia, ktorá vytvorila formát MP3 tvrdí, že sa jej podarilo zmenšiť videosúbory o polovicu. Nová kompresný formát má zvládať 8K video aj s technológiou HDR bez straty kvality obrazu. Bude potrebovať špecializované čipy, no veľkí výrobcovia už dnes tvrdia, že ich chystajú.

Zmenšenie súborov umožní streamovať video cez mobilné siete a zabráni ich preťaženiu. Zároveň zlacní ukladanie obsahu a prevádzku dátových centier, napríklad. Napríklad Netflix alebo YouTube by jeho zavedením ušetrili veľkú časť nákladov.

Bude trvať niekoľko rokov, kým sa formát VVC začne masovo používať, ale podobné skoky v kompresii odomykajú cestu pre nové technológie. Vďaka MP3 sme napokon videli úplné prekopanie hudobného priemyslu, návrat Applu medzi životaschopné firmy (vďaka iPodom) a napokon aj vznik podcastov.

(VentureBeat)

Ako chce nová banka presvedčiť generáciu Z

Ako generácia Z sa označujú narodení medzi rokmi 1997 a 2012, teda vo veku od 10 do 23 rokov. Práve túto cieľovku sa snažia osloviť viaceré internetové banky, alebo o jej časť (niektoré povoľujú založenie účtu až od 15 rokov).

Jednou z nich je aj Zelf, registrovaná v Lotyšsku, za ktorou stoja bývalí bankoví manažéri z Deutsche Bank, Barclays Capital a BNP Paribas.

Zelf nemá aplikáciu, na svojom webe odkazuje na chatové aplikácie ako Messenger, WhatsApp, Viber alebo Telegram. Celá komunikácia s bankou prebieha cez konverzáciu, rovnako aj založenie účtu alebo posielanie peňazí.

Zelf hovorí, že takto šetrí penaize na infraštruktúre a už má viac ako 300-tisíc používateľov čakajúcich na rozbehnutie vo svojej krajine.

Otázkou zostáva, či budú mladí ľudia veriť len chatovej konverzácii s množstvom emotikonov, a či banka dokáže cez svoju akciu darovaných 5 eur novým používateľom získať dosť verných zákazníkov.

Nápad sa na prvý pohľad javí ako instantná banka bez prekážok, ale ako sme spomínali v podcaste, zostáva veľa nezodpovedaných otázok o dôvere a bezpečnosti.

(Sifted.eu)

Správičky

Samsung aj Apple zvažujú nepridávať nabíjačky k mobilom. Samsung možno od budúceho roka nebude pridávať nabíjačky k niektorým pripravovaným smartfónom. Dôvodom je jednak zníženie nákladov a tiež fakt, že drobný nabíjací aparát už majú milióny ľudí. Podobný krok zvažuje aj Apple. (SME Tech)

Nová služba mmhmm sľubuje lepšie videohovory. Mmhmm nie je videokonferenčný softvér, ale nadstavbová aplikácia. Umožňuje pridať do hovorov pri prezentácii rôzne funkcie, ktoré používajú napríklad televízne talkshow ako má John Oliver alebo Saturday Night Live. (The Verge)

QR kódy sa postupne rozširujú. Apple bude mať v novom operačnom systéme pre iPhone iOS 14 možnosť podpory platenia cez QR kódy prostredníctvom Apple Pay. QR kódy sa už bežne používajú aj u nás pri platbách faktúr. Zatiaľ netreba očakávať QR kódy všade navôkol ako je to v Číne a Ázii, ale možno od takej budúcnosti nie sme ďaleko. (FWIW by David Tvrdon)

Ekologický vyhľadávač Ecosia vysadil 100 miliónov stromov. Ecosiu vyvíjajú v Berlíne, firma o svojom produkte hovorí aj ako o etickom vyhľadávači - 80 percent zisku venuje mimovládnym organizáciám, ktoré vysádzajú stromy. Ecosia na svojom blogu zverejnila správu, že vysadili miliónty strom. (Neowin)

Hry od Google, ktoré vám zaberú pár minút a niečo vás aj naučia. Dokopy päť hier od služby Google Arts & Culture má priblížiť umenie formou jednoduchej interaktívnej zábavy na obrazovkách počítačov, notebookov, tabletov a smartfónov. Služba Arts & Culture je dostupná ako klasická webová stránka, ktorú si zobrazíte vo svojom webovom prehliadači.Google má pre smartfóny a tablety dostupnú aj samostatnú aplikáciu (iOS a Android), no hry fungujú len na smartfónoch so systémom Android. (SME Tech)

Čím viac sociálne siete využívame, tým zjednodušujeme cestu útočníkom, ktorí tieto platformy používajú na šírenia malvéru, krádež identity či financií. S akými hrozbami sa na sociálnych sieťach môžete stretnúť a ako sa pred nimi chrániť? (Bezpečne na nete)

