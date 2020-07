Samsung aj Apple zvažujú nepridávať nabíjačky k mobilom, tvrdia zdroje

Náklady na výrobu telefónov sa zvyšujú.

9. júl 2020 o 12:52 Matúš Beňo

Článok pokračuje pod video reklamou

Samsung možno od budúceho roka nebude pridávať nabíjačky k niektorým pripravovaným smartfónom.

Dôvodom je jednak zníženie nákladov a tiež fakt, že drobný nabíjací aparát už majú milióny ľudí, informuje kórejský web Etnews s odvolaním na zdroje z priemyslu.

Súvisiaci článok Apple ukázalo nový lacný iPhone SE, ukrýva moderný výkon Čítajte

Cena výroby nových smartfónov narastá pre dodatočné funkcie, akou je napríklad podpora rýchlejšej mobilnej siete 5G. Vypustenie nabíjačiek by Samsungu umožnilo znížiť náklady.

Juhokórejský výrobca nemusí byť jediný, kto sa zbaví nabíjačiek pri nových modeloch.

Podľa analytika Ming-chi Kua, ktorý už viackrát úspešne predpovedal plány Apple, by tohtoročné iPhony mohli byť nielen bez nabíjačky, ale aj bez slúchadiel EarPods.

Americká spoločnosť taktiež možno vyradí staršie nabíjačky s výkonom päť a osemnásť wattov. Namiesto nich by samostatne ponúkla rýchlejšie dvadsaťwattové sieťové adaptéry, píše web 9to5Mac.

Dôvodom je podľa analytika vyváženie vyššej ceny, ktorú spôsobil posun k technológii 5G. Menšie balenia by zároveň boli znížili náklady na prepravu, pretože by sa do jedného nákladu zmestilo viac zariadení.

Riešenie by tiež bolo ekologickejšie, pretože znamená menej elektronického odpadu.

2021 Rok, odkedy by Samsung nemusel pridávať nabíjačky k všetkým smartfónom.

Dnes výrobcovia pridávajú nabíjačky prakticky ku každému zariadeniu - k telefónom, tabletom a mnohým ďalším prístrojom do domácnosti.

Podľa správy Medzinárodnej telekomunikačnej únie z roku 2017 sa každoročne vyrobí približne jeden milión ton externých zdrojov napájania vrátane nabíjačiek. To je obzvlášť problém, ak každé kúpené zariadenie používa iný konektor a nedokáže využiť starší adaptér.

Zbytočne tak vzniká nadmerné množstvo odpadu.