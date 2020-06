Klik: Algoritmus sa pomýlil a zatkli nevinného človeka

Komentovaný prehľad technologických správ

27. jún 2020 o 0:59 Dávid Tvrdoň, Jana Maťková, Nikola Bajánová, Ondrej Podstupka

Témy podcastu:

Novinky od Apple

Microsoft pochoval službu Mixer

Umelá inteligencia si poplietla tvár, zatkli nesprávneho človeka

Apple iOS sa približuje Androidu

Apple mal cez týždeň svoju každoročnú veľkú vývojársku konferenciu WWDC, na ktorej uvádza najmä softvérové novinky. Apple má päť operačných systémov pre rôzne druhy zariadení, ktoré firma vyrába - iOS, macOS, iPadOS, watchOS a tvOS.

Najväčšiu vizuálnu zmenu, ktorú uvidí najviac používateľov Apple zariadení (viac ako jedna miliarda), prinesie iOS 14. Operačný systém iPhonov po 13 rokoch mení pravidlá zobrazovania aplikácií, už nebudú musieť byť všetky na ploche. Ďalej si budú môcť používatelia pridať na plochu rôzne widgety. Obidve funkcie mali Android telefóny už dávno.

Okrem toho pribudne do iOS 14 možnosť pozerania obraz v obraze, používateľ si môže minimalizovať video, ktoré sa bude ďalej prehrávať a môže otvoriť iné aplikácie. Pribudnú aplikácie Translate a Fitness, Siri a prichádzajúce hovory sa nebudú zobrazovať na celej obrazovke. A Apple prvýkrát umožní používateľom vymeniť systémovú aplikáciu prehliadača a emailu za iné ako svoje.

Veľkým oznamom bola aj zmena procesorov na Apple počítačoch. Tim Cook to vysvetlil publiku tým, že potrebujú v počítačoch dosahovať vyšší výkon a menšiu spotrebu batérie. Preto sa rozhodli po rokoch vývoja vymeniť Intel procesory za vlastné na ARM architektúre. ARMové čipy vlastnej výroby používa Apple vo svojich mobilných zariadeniach už viac ako 13 rokov.

Pre vývojárov aj používateľov to napríklad znamená, že budú môcť na počítačoch používať aj mobilné aplikácie. Prvé počítače s ARM procesormi spoločnosť uvedie v roku 2021 a do dvoch rokov by ich mali mať všetky nové Macy.

(Apple, SME Tech)

Micosoft a Mixer

Microsoft zatvorí svoju streamovaciu službu Mixer a presunie tvorcov aj divákov na Facebook Gaming. Rozhodnutie padlo len niekoľko mesiacov po tom, ako Micorosoft minul milióny dolárov na to, aby na Mixer prilákal najznámejších tvorcov obsahu a zaviazal ich exkluzívnymi zmluvami. Zatvoria ju už v priebehu leta.

Mixer umožňuje v priamom prenose sledovať iných ľudí, ako hrajú počítačové hry. Rozhodnutie zatvoriť službu je zaujímavé najmä preto, že bola úzko integrovaná do konzoly Xbox. Microsoft ju tiež plánoval prepojiť so službou xCloud, ktorá umožňuje hrať moderné hry na prakticky akomkoľvek zariadení, pripojenom na vysokorýchlostný internet.

Sledovanie hier cez Mixer malo tvoriť súčasť celého herného ekosystému, ktorý Microsoft buduje okolo konzoly a značky Xbox. Služba ale nedokázala konkurovať už zabehnutej a väčšej, platforme Twitch, ktorú pred v roku 2014 kúpil Amazon. Z veľkých hráčov má na trhu ešte významný podiel pri sledovaní herného obsahu YouTube.

Microsoft predpokladá, že sledovanie hier bude ľudí motivovať, aby si rovno predplatili službu xCloud a mohli sa hrať nové hry na starom počítači či mobile.

Aby tento obchodný model fungoval, potrebuje Microsoft veľké publikum a dobrú integráciu. Problém je, že Amazon je priamy konkurent Microsoftu v cloudovom biznise a YouTube (Google) už prevádzkuje vlastnú hernú streamovaciu službu Stadia. Ani jeden z partnerov by integráciu s xCloud asi nedovolil.

Microsoft tak išiel na posledné miesto, kde je veľké publikum - Facebook. Herná služba Facebooku sa pomaly rozbieha, no Facebook je už pre mladé cieľové publikum mimoriadne ospalá značka. Microsoft ale nemal kam inam ísť.

Nesprávne rozoznávanie tvárí

Robert Julian-Borchak Williams skončil v putách a policajti ho pred očami jeho rodiny a susedov naložili do auta a odviezli na policajnú stanicu. Zatkli ho za krádež v obchode, ktorú zaznamenala priemyselná kamera.

Williamsa so zločinom spojil softvér na rozoznávanie tvárí. Vyhodnotil, že záznam z kamery sa podobá na fotku z jeho vodičského preukazu, ktorú našiel v databáze.

Williams ale zločin nespáchal a keď sa na podkladovú fotku pozreli ľudia, hneď im bolo jasné, že počítať spravil chybu. Williams má černošský pôvod a umelé inteligencie na rozoznávanie tvárí majú chronické problémy pri vyhodnocovaní materiálov zobrazujúcich menšiny.

Ide o jeden z prvých verejne známych prípadov, v ktorých chyba umelej inteligencie viedla k zatknutiu nevinného človeka.

K téme ešte odporúčame pozrieť si tieto dve veci:

List, v ktorom akademici vysvetľujú, ako umelá inteligencia vyhodnocujúca ako súvisia črty tváre s kriminalitou je bezpodmienečne rasistická.

Komediálny podcast Topical o tom, ako sú firmy prekvapené, na čo sa využíva ich technológia.

(FWIW by David Tvrdon)

Správičky

Facebook čelí bojkotu zadávateľov reklamy. K niekoľkým desiatkam firiem ako North Face, Patagonia, Ben & Jerry’s, Magnolia Pictures, Upwork a ďaľších sa pridal tento týždeň aj americký telekomunikačný gigant Verizon. Spoločnosti volajú po zmene pravidiel Facebooku ohľadom dezinformácií a nenávistných prejavov. Sociálna sieť priznáva, že cíti tlak, avšak nebude pre to meniť pravidlá. Podobným niečím si pred pár rokmi prešiel YouTube, bojkot viedol k miernej zmene pravidiel a nakoniec sa inzerenti vrátili. Ako ale poznamenali analytici, hlavnými zákazníkmi sociálnej siete nie sú veľké firmy a korporácie, ale milióny malých podnikateľov a firiem, ktorí si nemôžu dovoliť neinzerovať na Facebooku. (Axios)

Google začne platiť médiám za správy . Ale len vybraným a za určitý (vysoko kvalitný) obsah. Do partnerstva spoločnosť zatiaľ pozvala médiá v Nemecku, Brazílii a Austrálii. Podľa mediálnych kritikov ide o PR kampaň a snahu sa zapáčiť. Google podobne ako iné veľké technologické firmy čelí vyšetrovaniam zo strany úradov v Spojených štátoch, Európskej únii aj Austrálii. (Google)

Amazon získa výrobcu elektrických vozidiel Zoox za 1,2 miliardy dolárov. Startup založený v roku 2014 má viac ako 1000 zamestnancov a chce vyvíjať vozidlá pre mestá a prepravu ľudí. Na rozdiel od väčšiny iných startupov a spoločností, ktoré vyvíjajú autonómne technológie, Zoox plánoval od začiatku aj výrobu vlastných vozidiel. Napríklad Waymo od Alphabetu (Google) používa upravený model Chrysler Pacifica. V roku 2019 Zoox zažalovala Tesla potom, ako štyria zamestnanci prešli z jednej firmy do druhej a zobrali so sebou aj tajné dokumenty Tesly. Spor urovnali mimosúdnou dohodou. (The Information)

Veľký test smarthodiniek. Kolega Matúš Paculík mesiace testoval rôzne druhy smarthodinky a spísal svoje odporúčania a prehľad. Ak sa rozhodujete, či si niektoré kúpiť, najskôr si ho prečítajte. (SME Tech)

Kto sú poslucháči podcastov na Slovensku? Typický poslucháč: Má do 35 rokov, je vysokoškolsky vzdelaný, počúva podcasty denne, väčšinou sleduje viacero naraz a zarába vyššiu než priemerný mzdu. (SME Podcasty)

