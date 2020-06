Vyskúšali sme pomôcky, ktoré vás dostanú späť do formy

Digitálni pomocníci, ktorí vám pomôžu zlepšiť si kondíciu

25. jún 2020 o 11:57 Matúš Paculík

Mali byť všetkým možným, mali nahradiť smartfóny, platobné karty a ich príchodu sa obávali aj výrobcovia klasických hodiniek. Z ničiteľov sa nakoniec stal len doplnok k smartfónom, ktorý neplánovane naštartoval celý segment múdrych zariadení na ruku.

Nie sú pritom dobré len na meranie dennej a športovej aktivity či srdcového tepu. Postrážia vám aj zdravie, prezradia, ako dobre spíte, a tie lepšie odhalia aj viacero zdravotných komplikácií.

Apple predáva najviac

Aj napriek domácej karanténe predaje múdrych hodiniek a fitness náramkov v prvom štvrťroku narástol medziročne až o dvanásť percent. Najviac zariadení stále predáva Apple, s trhovým podielom bezkonkurenčných 36 percent.

Firma za prvé tri mesiace tohto roku predala viac ako päť miliónov hodiniek, čo je však o 800-tisíc kusov menej v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Trhový podiel Applu vtedy atakoval 50 percent, no značka si napriek tomu udržala prvé miesto.

Medzi porazenými vidíme Fitbit, legendu medzi výrobcami fitness náramkov. Ten klesol na piate miesto, keďže sa mu podarilo predať len 900-tisíc zariadení. Dôvod poklesu záujmu je jednoduchý, firme chýbajú inovácie a zaujímavé modely.

Druhá generácia múdrych fitness hodiniek Versa 2 je síce vynikajúca, no na trh prišla ešte minulý rok a navyše sa od prvej generácie veľmi nelíšila. To isté platí o najnovšom náramku Charge 4, ktorý je síce takmer dokonalým zariadením, no aj jemu chýbajú zásadné zmeny.

Najviac si tak polepšila dvojica Huawei a Samsung, ktorá skončila na druhom a treťom mieste rebríčka trhových podielov. Je však otázne, ako veľmi sa do týchto čísiel premietli akcie, pri ktorých zákazníci dostali k novým prémiovým smartfónom hodinky zadarmo.

Na štvrtom mieste je jediný zástupca značiek ponúkajúce výrobky pre skutočne aktívnych a profesionálnych bežcov - Garmin. Vyše milióna predaných zariadení predstavuje skoro 40-percentný medziročný nárast.

Z prvej päťky sa však môže rýchlo vytratiť Fitbit, keďže v Číne narastá záujem o lacnejšie fitness náramky. Séria Xiaomi Mi Band je veľmi obľúbená aj na Slovensku, navyše s cenou, ktorej dokáže konkurovať jedine Huawei.

Najlacnejšie za 20 eur

Ponuka múdrych zariadení na ruku je obrovská, s cenami začínajúcimi na hranici 20 eur. No kým pri smartfónoch zvykneme pri tých najlacnejších zdvíhať prst, tak tu je situácia odlišná.