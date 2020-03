Klik: Svalnatý Jeff hľadá kupcov pre drahého trójskeho koňa

Komentovaný prehľad technologických správ.

13. mar 2020 o 23:55 Jana Maťková, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

https://www.podbean.com/media/player/dvcej-d62b93?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Odoberajte Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

Témy podcastu:

Amazon hľadá kupcov pre technológiu bezpokladňových obchodov

Úniky dát o iOS 14 ukazujú budúcnosť iPhonov

Čínske rozpoznávanie tváre nezastaví ani rúško

Amazon chce predávať trójske kone

Internetový obchod Amazon hľadá kupcov pre technológiu bezpokladňových obchodov. Firma začala otvárať obchody pod značkou Amazon Go pred niekoľkými rokmi. Nie sú v nich žiadne pokladne. Celý nákup si rovno vkladáte do vlastnej tašky a predmety vám zaúčtujú vďaka tomu, že vás celý čas sledujú kamery a systém váh v policiach.

Amazon chcel otvoriť stovky podobných obchodov, ale rozširovanie ide pomalšie ako čakal. Celá technológia je mimoriadne drahá na prevádzku a ukázalo sa, že sa pravdepodobne ťažšie škáluje na väčšie predajne. Ako keby nebolo dosť náročné rozširovať akúkoľvek sieť fyzických obchodov.

Amazon preto hľadá partnerov, ktorí by technológiu použili pre svoje obchody, čo by znamenalo, že sa skôr vrátia aspoň peniaze preinvestované do výskumu a vývoja. Oslovuje napríklad letiská. Ponuka Amazonu má dva problémy, ktoré sú úzko prepojené.

Prvým je identita. Aby celý koncept mohol fungovať, musíte poznať indentitu svojho zákazníka - teda musí mať u vás vytvorený nejaký druh online účtu, ktorý je spárovaný s kreditkou. Ak totiž identitu nemáte, z celej transakcie sa vytráca magický moment toho, že ste sa v obchode nemuseli vôbec obťažovať platením. Ak na konci skúsenosti musíte zaplatiť, alebo sa pred nákupom registrovať, je jednoduchšie použiť bežný obchod.

Amazon sám tento problém nemá, lebo účet u firmy má v Amerike prakticky každý solventný zákazník. Pri iných predajcoch je ale problém identity pomerne vážna vec. Majú ju prevažne len celonárodné malobchodné siete ako WallMart alebo Target cez svoje vernostné programy.

Čo nás privádza k problému číslo dva. Veľkí konkurenti sa technológie od Amazonu nedotknú ani stometrovou sterilizovanou tyčou. Boja sa, že im Amazon vybrakuje biznis, podobne ako vybrakoval biznis online predajcom, ktorých najprv nalákal do svojho obchodu a potom podľa dát začal kopírovať ich predajné postupy a výrobky. Svalnatý Jeff si totiž váš biznis vezme bez ohľadu na to či chcete alebo nie.

Amazon teda musí hľadať zvláštne miesta, kde sa s identitou pracuje ľahšie ako v normálnom svete - preto tie letiská.

Čo chystá Apple

Vďaka zverejneným únikom ohľadom nového operačného systému iOS 14, ktoré sa podarilo získať serveru 9to5Mac máme lepšie predstavu o tom, čo sa Apple chystá predstaviť v prvej polovici tohto roka.

Už niekoľko zdrojov hlásilo, že na jar, konkrétne koncom marca, predstaví Apple novú generáciu lacnejšieho iPhonu (á la SE) a bude sa volať iPhone 9 alebo SE 2. Najnovšie úniky hovoria o tom, že bude obsahovať domovské tlačidlo s TouchID, teda nie FaceID a snímanie tváre.

Ďalej by sme sa mali dočkať nového iPadu Pro s tromi šošovkami, prerobeného ovládača Apple TV a možno aj novej krabičky, a konečne by mal na trh prísť aj lokalizátor (napr. stratených kľúčov) AirTag.

Nenápadnou novinkou má byť aplikácia Fitness priamo od Apple a pre ňu mali vzniknúť aj inštruktážne cvičiace videá. Podľa únikov si bude môcť používateľ videá zadarmo stiahnuť, pomocou hodiniek si snímať svoj stav a k tomu mu Apple pustí aj synchronizovanú hudbu cez slúchadlá.

(9to5Mac)

Čínska firma tvrdí, že vie identifikovať aj ľudí s rúškami

Rozpoznávanie tváre (facial recognition) je opäť o niečo ďalej. Čínska spoločnosť Hanwang Technology tvrdí, že vyvinula softvér, ktorý dokáže na 95 percent určiť identitu aj človeka s rúškom.

Hanwang chce, aby svet na novú technológiu nazeral ako pomôcku, ktorá môže pomôcť v čase núdze, keď napríklad musia identifikovať aj ľudí s rúškami, ak sa ukáže, že majú vyššiu teplotu ako 38 stupňov.

Avšak najväčším klientom je zatiaľ čínske Ministerstvo verejnej bezpečnosti, ktoré riadi aj políciu.

(Reuters)

COVID vs. Tech, marcové kolo

Apple konferencia WWDC bude len online . V piatok večer vyšla správa, že každoročná konferencia WWDC od Apple, na ktorej predstavujú najmä softvérové novinky bude, avšak iba online pre koronavírus.

. V piatok večer vyšla správa, že každoročná konferencia WWDC od Apple, na ktorej predstavujú najmä softvérové novinky bude, avšak iba online pre koronavírus. Rovnako sa zachová aj Microsoft . Konferencie Build bude len online.

. Konferencie Build bude len online. Zrušili výstavu E3 , na ktorej mali ukázať veľké hry pre budúcu generáciu herných konzol. Microsoft a veľa vydavateľov musia narýchlo meniť marketingové plány.

, na ktorej mali ukázať veľké hry pre budúcu generáciu herných konzol. Microsoft a veľa vydavateľov musia narýchlo meniť marketingové plány. Firma HTC bude mať svoju konferenciu o virtuálnej realite čisto vo virtuálnej realite . Kruh sa uzatvoril.

. Kruh sa uzatvoril. Najnovšie správy ohľadom koronavírusu na Slovensku môžete sledovať na SME.sk

Správičky

Kto všetko bude na Quibi? Nová streamovacia služba začne fungovať 6. apríla a sľubuje hviezdne obsadenie relácií. Denník New York Times má celý zoznam celebrít, ktoré sa na službe objavia.

Americká armáda a Star Wars naživo. Spojené štáty úspešne otestovali ešte v roku 2014 laserovú zbraň, ktorá bola pripevnená na loď USS Ponce (CNN má k tomu aj názorné video). S laserom mohla USS Ponce zostreliť dron, či presne vyradiť zbraň protivníka bez toho, aby vyhodila do vzduchu celé plavidlo. Laserové zbrane by mohli výrazne zmeniť ekonomiku vojny, pretože aktuálne stoja odpalovacie rakety tisíce dolárov. Americká armáda chce do roku 2022 na svoje brnené vozidlá Stryker namontovať takmer dvakrát výkonnejší laser, ako používala na USS Ponce. Cieľom je do roku 2024 vyvinúť laser s výkonom, ktorý by zostrelil aj veľké rakety. (The Economist)

Nástrahy práce z domu. Práve prebieha globálny experiment, ktorý ukáže, na koľko je svet v roku 2020 pripravený na prácu z domu. A nejde len o výkon zamestnancov, či pripravenosť firiem na prácu na diaľku. Masívny nárast prenosu dát cez domové siete môže spôsobiť výpadky. A dilemou na zamyslenie je objednávanie si jedla od kuriérov - donáškovým službám sa aktuálne darí, no podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb to boli v minulosti práve nakazení kuriéri, ktorí chorobu roznášali. Na druhej strane, chcete podporiť svoje obľúbené podniky, aby neskrachovali počas krízy. Magazín Wired radí správať sa zodpovedne, nechať si doniesť jedlo pred dvere a vyhnúť sa fyzickému kontaktu. (FWIW by David Tvrdon)

Rozšírenia pre Google Chrome, ktoré uľahčia prácu a skrášlia prehliadač. Kolegovia spísali niekoľko užitočných rád, ako si vylepšiť prehliadač. (SME Tech)

Všetky podcasty denníka SME

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.