Klik: Konečne vieme, koľko zarábajú YouTube a Instagram

Komentovaný prehľad technologických správ.

8. feb 2020 o 0:12 Nikola Bajánová, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

Témy podcastu:

Tichá streamovacia vojna môže rozhodnúť budúcnosť ďalšej generácie konzol

Po rokoch konečne vieme, koľko vlastne zarába YouTube a Instagram

Doplnenie k podcastu Klik 99

V predošlej epizóde podcastu Klik sme sa rozprávali o startupe Lambda School a s dodatočnými informáciami sa nám ozvala poslucháčka Ivana, ktorá bola v prvom európskom ročníku kurzu. Prihlásiť do kurzu sa dá teda aj zo Slovenska. Prečítajte si s ňou rozhovor na CzechCrunch.cz, v ktorom o svojej skúsenosti hovorí. Nám potvrdila, že Lambda School spolupracuje s londýnskou EdAid spoločnosťou, ktorá vybavuje dohodu o zdieľaní príjmu.

Niečo podobné ako Lambda School v našom regióne robí spoločnosť SmartBrains v Brne cez svoj portál IT-absolvent. Podobne ako Lambda School ponúkajú vzdelanie za dohodu o zdieľaní budúceho príjmu. Študent dostane niekoľkomesačné vzdelanie zdarma, a potom sa stane kontraktorom spoločnosti a pracuje na projektoch v iných firmách.

Twitch, Mixer a konzolové vojny

Microsoft, Amazon, Google a Facebook míňajú milióny dolárov na to, aby na svoje streamovacie platformy pritiahli najväčšie talenty. Nenaťahujú sa ale o hercov či režisérov ako Netflix a Disney. Kupujú si exkluzívny prístup k prominentným hráčom počítačových hier.

Streamovanie hier, pri ktorom hráč hrá počítačovú hru a záznam naživo vysiela pre divákov, sa za posledných niekoľko rokov stalo samostatným veľkým biznisom. Populárnych streamerov sledujú často desiatky tisíc hráčov a pri obrazovkách trávia hodiny denne.

Najväčším hráčom medzi streamovacími platformami je v súčasnosti služba Twitch, ktorú pred niekoľkými rokmi kúpil Amazon. Vlastnú službu s názvom Mixer ale pretláča Microsoft a live streamovanie čoraz viac podporuje YouTube v rámci svojich služieb.

Microsoft údajne zaplatil sedemmiestnu sumu za to, že najpopulárnejší streamer Richard Tyler Blevins, známejší ako Ninja, opustil službu Twitch a začal streamovať cez Mixer. Následne sa strhla vlna prestupov a uzatvárania exkluzívnych zmlúv. Vyzerajú tak, že jedna zo služieb podpíše s populárnym streamerom dohodu o tom, že bude vysielať len cez jej platformu.

Najzaujímavejšie na celej veci je, že načasovanie roztržky o streamerov hier nie je náhoda. Je to predzvesť veľkej bitky, ktorá sa na jeseň odohrá okolo uvedenia novej generácie herných konzol od Sony a Microsoftu. Posledná vyzerala približne takto.

O víťazovi konzolových vojen tradične rozhoduje množstvo a kvalita exkluzívnych hier, a potom kvalita hardvéru. Teraz to môže byť inak.

Microsoft aj Google zdá sa veria, že kľúčové pre budúcu generáciu konzol budú doplnkové služby, ktoré okolo nich dokážu postaviť. Teda okrem hier a herného zariadenia budú ponúkať aj celý ekosystém okolo, vrátane predplatného na hry, streamovania a ďalších služieb.

V tomto kontexte dáva zmysel, ak zaplatíte za osobnosti, ktoré k vašim službám už dnes dokážu pritiahnuť desiatky tisíc používateľov. Možno sa z nich stanú budúci zákazníci, ktorí za vašu hernú konzolu utratia stovky eur.

Googlu rastú tržby, ale nikto nehovorí o úspechu

Alphabet, materská spoločnosť Google a YouTube bola poslednou z veľkej päťky technologických firiem, ktorá ohlásila kvartálne výsledky uplynulý týždeň.

Najväčšiu odozvu nevyvolal pokles akcií napriek dosiahnutým predpovedaným tržbám. Titulky médií hlásali sumu 15,1 miliárd dolárov, ktoré utŕžil YouTube. Bolo to totiž prvýkrát, keď spoločnosť zverejnila oficiálne tržby svojej video-divízie.

Avšak správu o niekoľko hodín zatienila informácia, ktorú priniesol Bloomberg – Instagram mal v 2019 tržby 20 miliárd dolárov, čo predstavuje necelú tretinu tržieb Facebooku za minulý rok.

V podcaste diskutujeme, či je relevantné porovnávať tržby Instagramu a YouTubu.

(TechCrunch, Variety, ZDNet)

Správičky

Slováci majú vlastné online dokumentárne kino. Portál DAFilms vznikol v roku 2005 v Česku a nedávno dostal po anglickej verzii aj poľskú a slovenskú mutáciu. Po registrácii má divák prístup nielen k slovenskej databáze, ale aj k medzinárodnému katalógu DAFilms.com, ktorý momentálne ponúka zhruba 2000 filmov. Okrem autorských dokumentárnych filmov, experimentálnych a artových hraných filmov často zaraďuje do svojej ponuky aj študentské snímky. (SME Kultúra)

Kryptomeny po boome. Je čas na ich reguláciu? V podcaste Index odpovedali Dušan Matuška z Paralelnej Polis, Matúš Pošvanc z Nadácie F. A. Hayeka, Oliver Majdúch z advokátskej kancelárie Majdúch&Schin a Martin Peter z ministerstva financií. (Podcast Index)

Tesla na horskej dráhe. Cena akcií americkej automobilky za posledné dni vzrástla o desiatky percent, kurz počas obchodovania tento týždeň prelomil hranicu 900 dolárov, no po troch dňoch prišiel obrat a akcie sa prepadli. Koncom týždňa bola hodnota necelých 750 dolárov, pritom začiatkom roka sa hýbala cena akcií okolo 400 dolárov. Ako ďalej? Nikto presne nevie, analytici sa delia iba na dve skupiny - 'kupujte' a 'pád je nevyhnutný'. (INDEX)

Spotify je späť v červených, ale podcastom sa darí. Švédska streamovacia služba si v roku 2019 vyskúšala, aké je to zažiť zisk, ale hneď ďalší kvartál bola späť v mínusových číslach. Šéf Daniel Ek investorom povedal, že rok 2020 bude rokom investícií. Spotify má 271 miliiónov aktívnych používateľov, z toho 124 miliónov platiacich. Do konca roka chce mať viac ako 150 miliónov predplatiteľov. Ek dodal, že podcasty sa ukazujú ako dobrá investícia, poslucháči ich konzumujú čím ďalej viac a pomáhajú v konverzii z neplatiacich na platiacich zákazníkov. (The Verge)

Spotify, Apple Music aj Amazon Music majú veľkú konkurenciu, o ktorej ste nepočuli. Filip Vítek píše svojom blogu o Boomplay. Hudobná služba zameraná primárne na Afriku má už 62 miliónov pravidelných používateľov. Získala ich za necelé 4 roky, Spotify získalo podobný počet používateľov za 9 rokov. Za službou stoja čínski investori. (Mocné Dáta)

Disney+ má 28,6 miliónov predplatiteľov. Spoločnosť pod vedením Boba Igera prekonala odhady analytikov a streamovacia platforma od Disney rastie rýchlejšie ako sa čakalo. Globálna expanzia vrátane príchodu na Slovensko pritom príde až tento rok. (The New York Times)

RIP BlackBerry. Čínska spoločnosť TCL ukončí v lete výrobu telefónov BlackBerry. Končí tak štvorročný kontrakt medzi obomi firmami. BlackBerry sa nevyjadrilo, či plánuje presunúť výrobu telefónov inam alebo ju úplne ukončiť. (TechCrunch)

V LinkedIne prišlo k najnudnejšej zmene šéfa veľkej technologickej firmy. Po 11 rokoch sa vedenia spoločnosti vzdáva Jeff Weiner a titul CEO of LinkedIn bude na svojom profile uvádzať jeho doterajšia dvojka, Ryan Roslansky. LinkedInu sa pritom darilo, tržby rástli a vyhýbal sa škandálom, ktoré postihli konkurenčné platformy. Weiner sa stane šéfom predstavenstva. A aby to znelo úplne ako z príručky pre manažérov, Roslansky bol prvým človekom, ktorého Weiner zamestnal. Weinera pritom zamestnal zakladateľ siete Reid Hoffman. K výmene príde v júni. Sociálna sieť má 657 miliónov používateľov. Mimochodom, na LinkedIne nájdete Dávida aj Ondreja. (Wired, Bloomberg)

Kontroverzné Google Glass sa dajú teraz kúpiť za 1000 dolárov. Google ich ponúka prostredníctvom niekoľkých predajcov najmä pre vývojárov s cieľom priniesť nové aplikácie a rozšíriť obmedzené možnosti aktuálneho použitia. (Google, TechCrunch)

Ako sa dá vytvoriť umelá zápcha na Google Maps? Zistil to pre nás nemecký umelec Simon Weckert, ktorý na prázdnej štvorprúdovke ťahal v detskom vozíku 99 lacných smartfónov so zapnutou navigáciou Google Maps. Služba to vyhodnotila ako zápchu, pritom na ceste nebolo ani jedno auto. (ArsTechnica)

Korelácia, kauzalita a umelá inteligencia. Známu poučka hovorí „korelácia nie je kauzalita“ – teda z toho, že pozorujeme spoločný výskyt dvoch javov, ešte logicky nevyplýva, že je medzi nimi skutočné príčinné puto. Toto platí oveľa viac ako inde na výskumy v medicíne. Britskí výskumníci prišli s technikou, vďaka ktorej ich algoritmus dokáže odhaliť v datasete kauzalitu. Ak dokážu presvedčiť úrady, že to funguje, výskum v oblasti medicíny pomocou umelej inteligencie by mohol oveľa rýchlejšie napredovať. (MIT Technology Review)

Všetky podcasty denníka SME

