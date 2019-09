Zaujíma sa vaše dieťa o vedu? Slovenskí vedci radia, čo by malo robiť

Rady od vedcov pre deti.

Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu Nadácie ESET, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.

Denník SME bude pravidelne oslovovať panel zložený z niekoľkých desiatok vedcov, výskumníkov a inovátorov zo Slovenska. Vedcov a vedkýň sa pýtame na názor na rôzne spoločenské či kultúrne otázky. Požiadali sme ich o odpovede písané ako názor na tému a ich odpovede zverejňujeme v plnom znení.

Účastníci panelu môžu a nemusia na konkrétnu otázku odpovedať. Zloženie účastníkov ankety sa preto môže pri každej otázke mierne meniť. Odpovede na otázky by mali vychádzať približne dva razy za mesiac.

Vedci tentokrát odpovedajú na otázku:

Čo by ste poradili dievčatám a chlapcom, ktorí by sa chceli stať vedcami?

Zita Tokárová

Katedra Chémie, Fakulta prírodných vied UCM v Trnave

Ako rodič deťom neradím nič, mám snahu spolu s manželom vzbudzovať v nich záujem o poznanie, o to, ako veci fungujú, kde sa nachádzajú, nielen odpovedať na otázky "prečo," ale dať im aj priestor a príležitosť, aby takých otázok bolo viac.

To sa však bavíme o úplne najmenších deťoch, u tých väčších sú celkom dobré akcie typu detských univerzít, detských a študentských vedeckých konferencií a podobne. Mám skúsenosť, že ak si deti a tínedžeri vedu akosi "obchytajú," osloví ich to neporovnateľne viac, ako nejaká prednáška, či "nábor" prečo a načo je veda dobrá.

Avšak musím podotknúť, že v súčastnosti je vcelku náročné na tú vedu "zlomiť" študentov vysokých škôl, aby pokračovali v doktorandskom štúdiu, prípadne, aby po jeho úspešnom ukončení vo vede pokračovali. To súvisí u dám najmä s tým, že po štúdiu si zväčša plánujú založiť rodinu a práca vo vede, či si to niekto chce priznať alebo nie, tento čas oddaľuje, mnohokrát až celkom tieto šance obmedzí.

U pánov je to otázka financií, dobre platená práca v komerčnej sfére predčí záujem o priemerný zárobok na univerzite alebo výskumnom ústave. Tu na úrodnú pôdu padá prístup priamych kolegov a nadriadených, ktorí študentovi či doktorandovi idú ako aj príkladom rovnako aj prístupom.

Nie je dobré príliš sa nad študentov povyšovať, neustále poukazovať na dosiahnuté výsledky, skôr podporiť v nich záujem prezentovaním možností, ktoré im práca vo vede poskytuje – ako je cestovanie v rámci stáži, prezentácia prác v rámci konferencií, možnosti publikovania a následnej odozvy, ktorá je akýmsi merítkom úspechu. V neposlednom rade, rovnako ako u tých najmenších detí, je dôležité aj u dospelých študentov vzbudiť záujem klásť otázky a dôvod hľadať odpovede na otázky začínajúce sa príslovkou "prečo," rovnako ako ísť im príkladom samotným prístupom k vedeckej práci, ktorá je síce náročná ale nenahraditeľná.

Michal Fečkan

matematik, Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky UK

Asi toto: Čo sa v mladosti naučíš, v starobe ako by si našiel. Teda ak mladý človek zistí, že ho začína zaujímať napríklad matematika, tak nech začne intenzívne čítať knihy z matematiky a z príbuzných vied, ktoré ho zaujmú. Lebo takto si rozšíri svoj obzor a zvedavosť o matematiku a tým aj zistí, že čo všetko sa už urobilo v nej, čo ešte by sa dalo dokázať a potom si môže stanoviť ďalšie ciele. Otvorí sa mu celkom nový a zaujímavý svet s nezabudnuteľnými dobrodružstvami.

Potom by sa mal zároveň zúčastňovať matematických súťaží alebo na riešeniach praktických úloh, aby jednak uplatnil svoje nové vedomosti a jednak dostal kladnú spätnú väzbu, ktorá ju bude motivovať v ďalšom vzdelávaní sa. Týmto po čase získa určitú skúsenosť, na základe ktorej zistí, či chce pokračovať v hlbšom štúdiu matematiky alebo pôjde inou cestou.

V každom prípade však to nebude premárnený čas, pretože nadobudnuté vedomosti s veľkou pravdepodobnosťou využije v budúcej kariére.

Iveta Vasková

dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

Buďte zvedaví, buďte otravní – doma aj v škole. Využívajte všetky aktivity, ktoré pre Vás pripravujú univerzity aj stredné školy, detské univerzity sú skvelým tipom. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE je od roku 2018 súčasťou perfektného projektu CHEMGENERATION, je to edukačná stránka, ktorá vznikla z iniciatívy BASF k s cieľom posilniť spojenie chémie, vedy a udržateľnej budúcnosti. Aby sme udržali ekologickú rovnováhu, žiadame o pomoc chémiu a vedu.

Práve školy sa musia zamerať na podstatné veci pre život , nielen z hľadiska vedných disciplín jednotlivých predmetov, ale musia deti viesť k tomu, ako prakticky a kreatívne žiť. Moderná škola je o vzťahu, o tom, aby deti, žiaci milovali poznanie, učenie, život, prácu.

Martin Odler

Český egyptologický ústav FF UK; Nadácia Aigyptos

Venujem sa archeológii a egyptológii, zo svojho pohľadu humanitného a spoločenského vedca by som poradil niekoľko vecí. Ak vás zaujíma archeológia, je možné, že cez leto sa koná niekde blízko vás archeologický výskum, na ktorý treba brigádnikov. Určite sa to oplatí vyskúšať.

Učte sa cudzie jazyky, nielen angličtinu, ale aj ďalšie, napríklad nemčinu a francúzštinu. Porozumenie iným prístupom a cudzincom vám žiadny internetový prekladač nenahradí. Cez tieto veľké jazyky sa jednak viete dostať k podstatným informáciám, jednak aj k štúdiu ďalších jazykov, alebo napríklad egyptológie. Nie je nič trápnejšie, ako texty slovenských "vedcov", ktoré majú v použitej literatúre iba české a slovenské pôvodné práce a preklady.

Snažte sa cestovať, ak aj nie študovať v zahraničí dlhodobo, tak vyraziť na nejaký kratší študijný pobyt a okrem trávenia voľného času sa naozaj venovať aj štúdiu a miestnej knižnici. Hoci dnes sú dostupné online aj kvalitné prednáškové kurzy najlepších svetových univerzít, z pohodlia domova (na to ale potrebujete najskôr poznať tie jazyky, predovšetkým angličtinu).

Vážte si svoj čas a ak chcete byť naozaj dobrý, čaká vás ťažká práca, konkurencia vo svete je oveľa tvrdšia ako tá domáca. Nikto vám nič nedá zadarmo. Radosť z objavovania nových vecí treba spojiť s vytrvalosťou.

Ľubomíra Tóthová

molekulárna biologička, Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta

Aby si to určite prišli vyskúšať, čím skôr, tým lepšie. Možnosti sú už dnes pre ne takmer neobmedzené a to aj na Slovensku. Ideálne je začať malým vedeckým projektom už na strednej škole.

Peter Szolcsányi

chemik, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Deťom netreba radiť, stačí im jednoduchým a pútavým spôsobom ukázať, ako veci fungujú a aký zaujímavý je svet okolo nás. A v niektorých z tých veľmi zvedavých detí, ktoré sa najviac budú pýtať "Prečo?", ten ich neskrývaný záujem prísť veciam na kĺb a porozumieť im, časom prirodzene prerastie do celoživotného koníčka, vášne a povolania.

Evina Steinová

medievalistka, Huygens Institute, Kráľovská holandská akadémia vied (KNAW)

Nech za každú cenu pestujú svoju kreativitu a nech sa neponáhľajú vyrásť. Dobrý vedec musí byť ako také dieťa – musí sa vedieť neustále diviť a pýtať, hrať sa a vidieť svet okolo sveta ako naplnený divmi a hádankami koledujúcimi si o rozlúštenie.

Ján Baláž

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Ľudia sa rodia s najrôznejšími predispozíciami, niektorí s prirodzeným záujmom o poznanie a posúvanie jeho hraníc. Tu hádam ani netreba deťom radiť, len ich v tom podporovať. A keďže jazykom vedy je angličtina, radil by som začať s ňou čo najskôr.

Martin Galgóci

Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV v Nitre

Byť zvedavý, zanietený a vidieť iné hodnoty, ako sú peniaze...

Martina Ribar Hestericová

chemička, spoločnosť Lonza Drug Product Services vo Švajčiarsku, oddelenie forénznej chémie

V prvom rade by som im rada odkázala, že byť vedcom je strašne super a že sa môžu venovať vede aj keď majú pocit, že ich v tom nepodporí rodina, kamaráti či dokonca učitelia. Treba mať na pamäti, že byť vedcom už dávno neznamená byť postarším pánom v bielom plášti so šedivými vlasmi a bradou.

Vedcom a vedkyňou sa môže stať každý, kto má odhodlanie a vytrvalosť. Navyše, byť vedcom ani z ďaleka neznamená byť do konca života zavretá v laboratóriu; existuje veľa alternatívnych kariérnych smerov, pre ktoré je potrebné vedecké vzdelanie a kritické myslenie.

Ak náhodou máte pocit, že vám chýba nejaký vzor alebo príklad, ktorým by ste sa mohli inšpirovať, stačí navštíviť sociálne médiá a začať sledovať vedcov priamo pri ich práci – príkladom môžu byť aj moje profily na Instagrame alebo Twitteri. Ak potrebujete radu, stačí sa nás opýtať – mladým výskumníkom radi pomôžeme a nasmerujeme ich správnym smerom.

Marek Husárik

Astronomický ústav SAV

Aby mali na to jednoducho chuť a motiváciu, a určite aj odvahu. Aby mali v sebe veľa otázok, na ktoré by hľadali odpovede hlavne samy. Aby najprv na vysokej škole „nazreli do útrob“ vedeckého bádania, či to bude pre nich zaujímavé, hodnotné, prínosné.

Aby sa nebáli ísť s kožou na trh, a vedeli prezentovať a obhajovať svoje zistenia nie iba doma pred kolegami, ale pred múdrejšími a skúsenejšími vedcami zo zahraničia na veľkých konferenciách. Aby aj pri neúspechu a kritike pokračovali ďalej, overovali si znova svoje tvrdenia a výsledky, či naozaj sú zlé alebo skutočne dobré a treba ich znova prezentovať.

Ak mám hovoriť iba za astronómiu, mám možnosť dostať sa do všemožných databáz, vidieť výskum prakticky v reálnom čase, vidieť aj dáta, ku ktorým má málokto prístup. Mám možnosť čítať články, ktoré bežne verejnosť nevidí, ľahko sa k nim nedostane alebo by im vôbec nerozumela. Vďaka tomu človek vidí „za oponu“, teda oveľa viac, než sa prezentuje v médiách.

Taktiež som sa naučil narábať s rôznymi softvérmi, ktoré sú často veľmi špecifické. Popritom si zvládam naprogramovať algoritmy na výpočty alebo naskriptovať kroky, ktoré mi uľahčia a zrýchlia prácu. Takisto sa mi naskytla príležitosť získať snímky z Hubblovho ďalekohľadu alebo priamo pozorovať na veľkých ďalekohľadoch.

No treba povedať aj to, že veda prináša so sebou aj skutočnosť, že nie v každom odvetví sa dajú zarábať veľké peniaze aj napriek svetovému uznaniu. Aspoň tu na Slovensku nie.

Chcel by som ešte odkázať, aby sa mladí na vedcov nehrali. Tým chcem povedať, že veda nie je o chodení na prednášky známych vedcov, nie je o ukazovaní sa v médiách, (pre)rozprávaní známych faktov alebo zakrývaním sa za výsledky iných. Veda nie je vždy o veľkolepých objavoch, ktoré bežný človek bude využívať už zajtra.

Často je to o mravenčej práci, kde pomyselný kamienok do mozaiky sa tvorí niekoľko dní. Veda je najmä o istej pokore, státím si za vlastnými výsledkami. Je aj o kritike skúsenejšími. Prichádza občas aj nechuť pokračovať. Ale kým sa dá, treba sa snažiť ísť ďalej a dávať navonok vedieť, že to má zmysel robiť.

Martin Bačkor

fyziológ rastlín, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Ako sa stať vedcom? Jednoduchá otázka, na ktorú je pravdepodobne nemožné odpovedať. Predmet vedeckého bádania dnes azda pokrýva všetky známe ľudské aktivity. A preto je vedcom tak trocha každý z nás.

A vždy to tak bolo, už od čias zberačov rastlinných plodov, prvých lovcov zvierat, alebo pravekých „inžinierov“, konštruktérov nástrojov. Zlé znalosti z botaniky napríklad viedli ku otrave, neznalosť etológie, správania sa zvierat, mohla viesť ku fatálnym následkom na zdraví a živote atď.

Tak, ako je rozmanitý náš život, poznáme aj veľké množstvo, dnes pomerne dobre definovaných vedeckých disciplín. Všeobecný recept na zrod vedca neexistuje a nikdy existovať nebude. Nedá sa vyjadriť matematickou rovnicou, ani chemickým vzorcom.

Ja som sa rozhodol stať vedcom, biológom, približne ako šestnásťročný. Mal som rád prírodu, bol som zvedavý, rozmýšľal som nad živými a neživými zložkami prírody. Mal som rád ľudí, hoci som na to vždy nemal rozumné dôvody. Zaujímali ma niektoré procesy v prírode, bol som dostatočne tvrdohlavý a myslel som si, že zvládnem každú životnú výzvu. Z posledného som, nie vďaka múdrosti, ale vďaka skúsenostiam už vyrástol.

Byť vedcom je dosť náročné a podobne ako v športe, najskôr treba veľa pracovať a trénovať, kým sa objavia prvé, spočiatku len malé víťazstvá. No stojí to azda za to. Uvedomil som si to už veľakrát, pri zaujímavých objavoch v laboratóriách na viacerých kontinentoch, alebo pri svojej práci na Antarktíde, Arktíde, v južnej Číne, alebo na Sahare. Byť vedcom je určite jedným z najkrajších povolaní a poslaní!

Andrej Mentel

antropológ, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Myslím, že na to, aby sa človek stal vedcom, potrebuje na začiatku v zásade tri veci: nestratiť zvedavosť, pestovať si vytrvalosť a sebadisciplínu a obklopiť sa priateľmi s podobnými záujmami.

Takže k tej prvej: zaujímajte sa o svet – čítajte knihy, pozerajte kvalitné dokumentárne filmy o prírode a spoločnosti, keď niekam cestujete, veľa si všímajte a pýtajte sa.

K tej druhej – vedecká práca obsahuje aj veľa trpezlivej mravčej práce, kedy je dôležité nevzdať to. Pomôže, mať dobrý základ v sebadisciplíne povedzme aj z pravidelného športovania, ale najmä, keď si mladý človek vyberie nejakú vedu, tak je dobré sa jej venovať v skupine kamarátov pod odborným vedením.

Tým prechádzam plynule k tretiemu bodu, a tým je "dobrá partia": skvelá vec je zúčastňovať sa vedeckých súťaží, chodiť na takto zamerané krúžky, proste nájsť si podobne zameraných kamarátov. Jednak už len preto, že veda je vysoko tímová záležitosť, ale aj preto, lebo dobrá partia a kus súťažného ducha mladého človeka povzbudí a keď treba, tak aj "vyhecuje" k výkonu.

Peter Tóth

archeológ, Masarykova Univerzita

Každé dieťa je už od narodenia vedcom. Prostredníctvom hier skúma svet okolo seba a fungovanie ľudskej spoločnosti. Svet sa tak stáva jedným veľkým ihriskom. Určite by som každému dieťaťu odporúčal veľa čítať a pozerať vzdelávacie programy, ktoré ich postupne zasvätia do tajomstiev našej existencie.

Zanietení mladí bádatelia by mohli navštevovať vedecké krúžky, prípadne sa zúčastňovať súťaží mladých vedcov. Nech neprestanú snívať, nech sú zvedaví a nech majú otvorenú myseľ. Žiadna prekážka nie je neprekonateľná.

Beáta Beke

Katedra kulturológie FiF UK

Ako pri každom povolaní, aj pri povolaní vedca je dôležité robiť to poctivo, z hĺbky duše. A možno ešte čosi navyše: pokora - pred poznaním/ vedením vo všeobecnosti, pred tým kvantom myšlienok, ideí a silou ľudskej mysle. Myslím, že toto je dôležité asi najviac, byť vedcom s vedomím toho, že vedenie a poznanie = moc a moc vie byt slepá...

