Ako Beyoncé zarobila stovky miliónov dolárov na Uberi

17. máj 2019 o 23:42 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Čo všetko si môžete v prehľade prečítať

Ako išiel Uber na burzu a stratil takmer polovicu hodnoty

Vojna o 5G siete medzi USA a Čínou sa vyostruje

Prečo je dôležité hovoriť o celoeurópskej digitálnej dani

Odhalili veľkú chybu WhatsAppu aj Intelu

Správy

Uber začal predávať svoje akcie na burze a okamžite stratil desiatky miliárd trhovej hodnoty. Prepravná firma vstúpila na burzu s ohodnotením 120 miliárd dolárov, no séria zlých správ a skepticizmus investorov stlačil cenu jej akcií výrazne pod uvádzajúcu cenu.

Pre technologické firmy nie je nezvyčajné, že pri vstupe na burzu sa ich hodnota rozkolíše. Napríklad Facebook v prvých dňoch tiež výrazne stratil, no po pár mesiacoch už ceny akcií začali rásť a darí sa im dobre dodnes. Facebook mal, na rozdiel od Uberu, jasne vymyslený a uskutočniteľný obchodný plán.

Pri vstupe Facebooku bolo jasné, ako bude firma zarábať peniaze - stačilo jej zvýšiť počet používateľov a zobraziť viac reklamy. Oboje sa po pár rokoch podarilo a dnes Facebook zarába veľa peňazí.

Aby mohol podobne veľa zarábať aj Uber, musí sa mu podariť dostať na ulice autonómne autá. Uber totiž stále prerába. Do červených čísel ho ťahajú najmä sumy, ktoré musí za prácu vyplácať vodičom áut. Ak by sa mu podarilo autá plne automatizovať, má jasný obchodný model.

Problém tak trochu je, že zatiaľ nikto nepostavil autonómne auto, ktoré by spoľahlivo jazdilo na všetkých cestách.

To samozrejme nezabránilo skorým investorom Uberu zarobiť pri vstupe na burzu stovky miliónov dolárov. Ak ste si kúpili akcie firmy pred niekoľkými rokmi, ich hodnota sa dnes zmnohonásobila. Špekuluje sa, že speváčka Beyoncé si za koncert na súkromnej párty Uberu nechala pred pár rokmi zaplatiť honorár akciách. Ak by čísla sedeli, dnes by utŕžené akcie predala za približne 300 miliónov dolárov.

(CNBC, NY Times)

Začína sa ďalšia vlna vojny o 5G siete. Americký prezident Donald Trump v praxi zakázal americkým technologickým spoločnostiam obchodovať s firmami, ktoré sú kontrolované súperiacimi mocnosťami. Vágne znejúce nariadenie sa dá preložiť tak, že americké firmy prestanú obchodovať s čínskym technologickým gigantom Huawei.

Môžeme očakávať odvetné kroky od Číny a zároveň aj to, že na Huawei prídu ťažké časy. Čínska firma si od Američanov kupuje niekoľko kľúčových komponentov pre svoje výrobky, ktoré bude musieť nahradiť.

Telekomunikačné firmy na Západe zas budú musieť narýchlo hľadať dodávateľov 5G technológií. Na trhu môže byť nedostatok zariadení. Huawei bol jeden z najlepšie pripravených dodávateľov a ak jeho technológie nebudú Američania využívať, môžu vykúpiť zásoby európskych výrobcov.

Môže sa tak spomaliť nasadzovanie 5G technológií po celom svete.

(Vox.com)

Digitálna daň v EÚ. Európska únia sa zatiaľ nedokázala dohodnúť na jednotnom postupe v prípade digitálne dane, ktorej cieľom je daniť podnikanie digitálnych podnikov a platforiem v členských krajinách únie (Google, Facebook...). Jednotný postup by znamenal väčší tlak na firmy, ktoré využívajú európske daňové raje (Írsko, Holandsko) a neodvádzajú adekvátnu daň svojmu pôsobeniu v krajinách EÚ. Preto zatiaľ rôzne krajiny pripravujú rozličné zákony. V Česku navrhujú zdaniť reklamy, nie používateľov alebo prítomnosť platforiem v krajine, 7-percentnou daňou. Francúzsko hovorí o 3 percentách z tržieb a Veľká Británia o 2 percentách.

Slovensko sa zatiaľ pozerá na zadefinovanie podnikania digitálnych platforiem na našom území. Už niečo podobné dokázali dostať do legislatívneho rámca s ohľadom na Uber, Airbnb či Booking.com. V podstate to znamená, že ak firma neodvádza daň na Slovensku, ale tu dokázateľne podniká, slovenskí finančníci a daniari firmu zaregistrujú a príde jej výzva na zaplatenie dane. Podobný rámec sa snažia vymyslieť aj pre iné sektory digitálnej ekonomiky (Google, Facebook).

Česko alebo Francúzsko si vybrali ľahšiu, i keď možno menej udržateľnú cestu. Chcú daniť priamo podnikanie a na základe získaných údajov o tržbách vystavovať digitálnym platformám daňové odvody. České ministerstvo financií hovorí až o 5 miliardách českých korún, ktoré by mohli takto pribudnúť do štátnej pokladnice.

Ako hovoríme v podcaste, spoločný postup a jednotná digitálna daň by boli ľahšie presaditeľné než individuálny postup jednotlivých krajín. Česko svoju verziu plánuje zaviesť už v roku 2020, Slovensko zatiaľ o termínoch nehovorí.

(Bloomberg, E15.cz, Ministerstvo financí ČR)

Tento týždeň mali okrem Facebooku zlý aj Intel. Obe firmy ohlásili, že ich kľúčové produkty mali veľké bezpečnostné diery. Čipy od Intelu mali vstavanú dieru, ktorá umožňovala prístup k dátam a komunikačná aplikácia WhatsApp od Facebooku zas umožňovala útočníkom čítať správy a inštalovať na telefón sledovací softvér.

Opäť sa potvrdzuje pravidlo, že žiadne zariadenie pripojené na internet nie je možné dokonalo zabezpečiť. Mali by ste mať dobrú ochranu, používať dobré heslá a zdravý rozum. Znižujete tak riziko, že vás napadnú. No žiadna vrstva online bezpečnosti nie je dokonalá.

(TechCrunch, Wired, SME Tech)

Správičky

Na Googli budeme vidieť viac reklám. Vyhľadávač predstavil nové reklamy, ktoré sa začnú objavovať v tzv. Discover service. Ide napríklad o prvú obrazovku Googlu na mobilných zariadeniach na hlavnej stránke, kde pred viac ako rokom začal Google zobrazovať vybrané správy a trendujúce témy, teraz bude jedna z nich reklamná pozícia. (Bloomberg)

Amazon zaviedlo roboty, ktoré balia balíčky namiesto ľudí. Roboty sú približne 5-krát rýchlejšie ako súčasní pracovníci. Spoločnosť tiež oznámila, že ak niektorí z pracovníkov dajú výpoveď a založia si logistickú spoločnosť, dostanú odstupné v hodnote 3-mesačného platu a 10-tisíc amerických dolárov. (Reuters, CNN)

Čína bude vládnuť trhu elektrických áut najbližšie desaťročia. Už v roku 2015 sa vyrábalo v krajine najviac elektrických vozidiel na svete, odvtedy si Čína náskok drží aj s pomocou štátu (patrí medzi veľkých objednávateľov). Plán je mať v roku 2040 70 percent vozidiel s elektrickým pohonom. Jedným z dôvodov je aj očistenie ovzdušia v krajine. (Bloomberg)

Apple spustilo novú Apple TV aplikáciu pre všetkých používateľov s novou aktualizáciou. Je to prvý krok pred jesenným uvedením streamovacej video služby, ktorej má byť aplikácia základom. Používatelia v nej nájdu zatiaľ ponuku filmov, ktorú si môžu zakúpiť alebo požičať. (The Verge)

Americký najvyšší súd rozhodol proti Apple. Používatelia iPhonov sa sťažovali na súde, že za prenášanie 30-percentného poplatku na používateľov v App Store môže Apple a používatelia môžu firmu žalovať. Apple namietalo, že podobnú žalobu by mohli podať len zákazníci App Store, čo sú výrobcovia aplikácií. Súd túto interpretáciu zamietol. (CNBC)

