Mali by ste si aktualizovať WhatsApp, služba mala vážnu chybu

Na začiatku útoku bol telefonát.

14. máj 2019 o 12:13 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Populárna komunikačná aplikácia WhatsApp oznámila, že odhalila a opravila závažnú bezpečnostnú dieru. Hackeri mohli využiť chybu na získanie vzdialeného prístupu k zariadeniam používateľov.

Útočníkom pritom stačilo len zavolať pomocou aplikácie cieľovej osobe a do jej telefónu nainštalovať špehovací softvér. Dotyčná osoba nemusela hovor prijať.

Pôvodca útoku je neznámy. Niektoré zdroje však hovoria o programe izraelskej bezpečnostnej spoločnosti, ktorá licencuje komerčný sledovací softvér štátom.

Aktualizujte si WhatsApp

WhatsApp odhalil útok začiatkom mája. Narazil naň bezpečnostný tím, ktorý podľa BBC o útoku informoval ľudskoprávne organizácie, vybrané bezpečnostné spoločnosti a americké Ministerstvo spravodlivosti.

"Útok nesie všetky známky súkromnej spoločnosti, ktorá údajne spolupracuje s vládami a dodáva im špehovací softvér na ovládnutie operačných systémov mobilných telefónov," píše podľa BBC WhatsApp.

Problém sa týka zariadení s operačným systémom Android, iOS, Windows Phone či Tizen.

Vedenie predpokladá, že cieľom útoku bolo "relatívne malý počet ľudí". Zároveň vyzval svojich používateľov, aby si pre istotu aktualizovali aplikáciu. Nová verzia chybu opravuje.

Ako si aktualizovať WhatsApp:

Systém Android - choďte do Obchodu Play , vyhľadajte WhatsApp Messenger a ťuknite na Aktualizovať .

- choďte do , vyhľadajte a ťuknite na . Systém iOS - spustite App Store a vyhľadajte WhatsApp . Ťuknite na Aktualizovať .

- spustite a vyhľadajte . Ťuknite na . Systém Windows Phone - vstúpte do Microsoft Store, vyhľadajte WhatsApp. Vyberte aplikáciu a ťuknite na Aktualizovať.

Izraelská spoločnosť

Škodlivý softvér podľa Financial Times patrí izraelskej spoločnosti NSO, ktorá vládam predáva špionážne nástroje.

Jej najznámejším programom je Pegasus, ktorý podľa všetkého dokáže na smartfóne zapnúť kameru aj mikrofón, zbierať údaje o polohe či sledovať emailovú a textovú komunikáciu.

Spoločnosť podľa CNN odmietla, že by sa do útoku zapojila a že by špehovací softvér inštalovala. Svoju technológiu licencuje vládnym agentúram "s cieľom bojovať proti kriminalite a tetorizmu".

Komunikačnú aplikáciu WhatsApp používa celosvetovo 1,5 miliardy ľudí. Služba patrí Facebooku.