Elektrické kolobežky nakoniec (asi) zaplavia aj Bratislavu. Ako sa s nimi žije?

20. apr 2019 o 1:10 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Prídu elektrické kolobežky aj do Bratislavy?

Nezdá sa vám to, ľudia sú naozaj menej sústredení

Ako bude vyzerať nástupca PlayStation 4?

Prvé reakcie na Samsung Galaxy Fold

Netflix stále rastie, už má 149 miliónov predplatiteľov

Technologické správy týždňa

Prídu elektrické kolobežky aj do Bratislavy? Americký startup s elektrickými kolobežkami Bird cez týždeň oznámil masívnu expanziu v Európe - cez leto chce spustiť prevádzku v 50 nových mestách. Konkrétne krajiny a mestá zatiaľ neoznámil. Bird o dominanciu v odvetví požičiavania elektrických kolobežiek súperí s konkurentom Lime, ktorý pôsobí už niekoľko mesiacov v Prahe. Bird je napríklad vo Viedni.

Hovorcovia spoločnosti Bird nám nepotvrdili, či medzi 50 mestami bude aj Bratislava alebo iné slovenské mesto. Magistrát hlavného mesta na otázku, či rokuje so spoločnosťou neodpovedal.

Aktuálne sú kolobežkári na Slovensku považovaní za chodcov. Keď vstúpi do platnosti nový zákon o cestnej premávke, človek jazdiaci na elektrickej kolobežke sa bude po považovať za vodiča nemotorového vozidla, nie za chodca. Majitelia elektrických kolobežiek budú musieť jazdiť na ceste či cyklistických pruhoch. Na chodníku budú môcť kolobežku už len tlačiť.

Čo však nesedí na týchto startupoch je ich ekonomika. Aby mohli firmy zarábať na požičiavaní kolobežiek, mali by kolobežky aspoň 6 mesiacov fungovať, aby firme splatili nákupnú cenu. Až potom začnú zarábať peniaze. Magazín Quartz sa pozrel na štatistiku o polčase rozpadu kolobežiek a zistil, že vydržia v priemere jeden alebo dva mesiace. Dôvodov, prečo sa to deje, je viac – neboli vyrobené na rôzne povrchy, mali ich používať ľudia určitej váhovej kategórie a chodiť len po rovinke. Startupy už pripravujú nové odolnejšie verzie kolobežiek. Bird v tlačovej správe píše, že do Európy donesie už nový model.

Nezdá sa vám to, ľudia sú naozaj menej sústredení. Nová štúdia dánskej univerzity potvrdila, že dĺžka času, počas ktorej ľudia dokážu pozorne sledovať jednu tému, sa globálne skracuje. Výskumníci stiahli dáta o vydaných knihách, predajoch lístkov do kina, údaje z čítanosti Wikipédie, Redditu, Twitter či dáta zo služby Google trends.

Zistili, že ľudia sledujú čoraz viac tém, ale každej téme venujú menej času a pozornosti. Zaujímavé je, že tento trend nie je nový. Pozornosť sa podľa štúdie skracuje už aspoň sto rokov.

(Guardian)

Sony začalo rozprávať o tom, ako bude vyzerať nástupca PlayStation 4. Konzola nasledujúcej generácie sa na trh dostane najskôr na budúci rok. Bude obsahovať SSD disk, čo výrazne urýchli načítavanie hier. Sony bude naďalej podporovať VR a hovorí aj podpore rozlíšení presahujúcich 4k. Procesory vyrobí AMD.

(Wired, SME)

Prvé reakcie na Samsung Galaxy Fold: Ešte nedoporúčame. Počas týždňa vyšli v zahraničí prvé recenzie na nový skladací telefón od Samsungu. Najskôr písali recenzenti, akí sú prekvapení zo samotnej technológie skladania. Pozitívne reakcie boli aj na kompaktnosť veľkej rozloženej obrazovky. Negatívne ohlasy sa týkali veľkosti a hmotnosti.

Avšak už na druhý deň zaplavili sociálne siete fotografie zlomených a poškodených displejov. Niektorí recenzenti priznali, že olúpali plastovú fóliu, ktorá vyzerala ako ochranná, no bola súčasťou obrazovky a tá prestala fungovať. Samsung im potom doručil náhradné mobily.

Prešli sme si niekoľko záverečných hodnotení a zatiaľ sa zhodujú v tomto: Fold je je iný, prekvapivo prepracovaný, ale stále ide o prvú generáciu. Samsung potrebuje vyladiť vyššie spomínané problémy s displejom aj problémy so zobrazovaním (na GIF je ukážka, čo sa stalo reportérovi CNBC pri testovaní po jednom dni).

(SME Tech)

(Video: Steve Kovach, reportér CNBC)

Netflix stále rastie, už má 149 miliónov predplatiteľov. Video-streamovacia služba zverejnila výsledky za prvý kvartál tohto roka a oznámila nárast o 9,6 milióna nových predplatiteľov (z toho len 1,74 mil. v USA). Napriek dobrému výsledku akcie spoločnosti klesli. Analytici to prisúdili odhadovanému rastu v druhom kvartáli, ktorý je 5 miliónov, teda polovica prvého kvartálu.

Šéf Netflixu, Reed Hastings, potvrdil, čo všetci čakali – nebojí sa konkurencie v podobe Disney+, Apple TV+ ani ďalších. Podľa vedenia spoločnosti je budúcnosťou televíznej zábavy spojenie viacerých videoslužieb v každej domácnosti. Hastings a spol. si myslia, že ľudia si nebudú vyberať medzi jednou alebo druhou službou, ale predplatia si niekoľko naraz. Teda rovnaký model, ako keď máte desiatky až stovky TV kanálov.

Denník New York Times po zverejnení výsledkov napísal, že pre Netflix je konkurentom najmä Hulu, lebo má aj reklamy, čo znamená viac zdrojov príjmu. Hulu, ktoré je dostupné len na území Spojených štátov, má v USA 25 miliónov predplatiteľov, Netflix 58 miliónov.

(Recode)

Správičky

Koľko robotov je potrebných na odtiahnutie veľkého nákladného auta? V prípade Boston Dynamics je odpoveď desať. (SME Tech)

Projekt NY Times: Ochrana súkromia. Americkí novinári dokázali na základe záznamu z 3 verejných kamier z jedného parku a s pomocou softvéru na rozpoznávanie tvárí za 100 dolárov identifikovať niekoľko osôb. Na všetko pritom použili len verejne dostupné zdroje a legálne prístupy. Chcú tým upozorniť na narastajúcu stratu súkromia. (NY Times)

Magazín Wired zverejnil veľkú reportáž o dianí vo vnútri Facebooku počas posledných 15 mesiacov. Nielenže výborne zhŕňa všetky problémy, ktorým Zuckerberg a spol. čelili, ale odhaľuje aj to, ako reagovali v daných situáciach. (Wired)

Nemilý profil šéfky YouTube. Susan Wojcicki je objektom dlhého článku New York Times, v ktorom denník opisuje jej príchod do Google, keď mal ešte len 16 zamestnancov až po dnešné problémy s hejtom, extrémistami či pedofilmi na platforme. (NY Times)

Ak vás zaujíma, ktoré startupy patria medzi najlepšie financované v každej krajine Európy, určite sa pozrite na výskum spoločnosti CB Insights.

Aký by to bol týždeň bez škandálu Facebooku. Sociálna sieť to stihla do uzávierky tohto článku. Pred niekoľkými týždňami vyšlo najavo, že Facebook omylom uložil heslá používateľov ako obyčajný text a nezašifroval ich. Tesne pred veľknočnými sviatkami sa spoločnosť priznala, že išlo aj o heslá niekoľko miliónov používateľov Instagramu. CNN sa pozrelo bližšie na to, ako sa Facebook naučil zverejňovať nepríjemné informácie v čase, keď internet a spoločnosť zaujímajú primárne iné témy. (CNN)

Hra Dungeons & Dragons je dnes populárnejšia ako bola kedysi. D&D, ako sa skrátene hra často označuje, sa dnes hrajú populárni herci, osobnosti a napríklad aj autor kníh Hra o tróny. Kým v minulosti sa hráči D&D označovali za tak trochu čudákov, v súčasnosti sú populárne podcasty a relácie na YouTube, v ktorých ľudia trávia hodiny času hraním sa Dungeons & Dragons a diskutovaním o nej. (Washington Post)

Spravili sme chybu, máte pripomienku?

