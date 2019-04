Ohybné displeje Samsungu sa ničia, hovoria prví používatelia

Galaxy Fold niektorých ľudí zmiatol.

18. apr 2019 o 12:48 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Telefón Galaxy Fold od Samsungu ešte ani nie je v predaji a prví používatelia už vyjadrujú nespokojnosť s jeho ohybným displejom.

Niektorým sa obrazovka zlomila už po pár dňoch používania.

Chybu mohli spôsobiť sami používatelia, ktorí telefón dostali na testovanie. Z displeju totiž niektorí odstránili vrchnú vrstvu, ktorá vyzerala ako ochranná fólia, no v skutočnosti bola súčasťou telefónu.

Telefón za 1700 eur

Prvý ohybný telefón od Samsungu sa má dostať na americký trh 26. apríla. No niektorí novinári a iní ľudia už dostali prvé modely na testovanie.

Smartfón by sa mal predávať približne za 1700 eur.

Problém s displejom hlásil na Twitteri napríklad novinár Mark Gurman z magazínu Bloomberg. Po dvoch dňoch bol jeho telefón "úplne zničený a nepoužiteľný."

"Telefón je dodávaný s nejakou ochrannou vrstvou. Samsung hovorí, že ju nemáte odstrániť," píše Gurman.

"Odstránil som ju, lebo som nevedel, že sa to nemá (zákazníci to tiež nebudú vedieť). Zdalo sa mi, že sa dá odlúpnuť z ľavého rohu, tak som ju dal dole. Verím, že to prispelo k problému."

K chybe došlo na hlavnom displeji Infinity Flex, ktorý sa ukáže po roztvorení smartfónu.

Vydutina na displeji

Ochrannú vrstvu odlúplo viac novinárov. Informáciu o tom, že fóliu nemajú dávať dole, obdržali od Samsungu údajne až deň po tom, čo zariadenia dostali.

Samsung vyhlásil, že sa postará o to, aby boli budúci zákazníci jasne informovaní o tom, že displej má ochrannú vrstvu, ktorú nemôžu zlupovať.

"Tieto zariadenia osobne dôkladne skontrolujeme, aby sme zistili presnú príčinu problému," napísala Samsung vo vyhlásení.

Niektorí novinári však s fóliou nijako nemanipulovali a napriek tomu sa im displej pokazil.

Novinárom z technologického webu Verge sa na modeli Galaxy Fold vytvorila vydutina. "Vyzeralo to, že ju spôsobilo niečo medzi obrazovkou a kĺbom telefónu," píšu pre Verge Chaim Gartenberg a Dieter Bohn.