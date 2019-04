Klik: Prečo je dobre, že Európa vymýšľa vágne pravidlá pre roboty

Komentovaný prehľad technologických správ.

13. apr 2019 o 0:30 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Čo všetko si môžete v prehľade prečítať

Nový web, ktorý sa pokúša priniesť na web civilizovanú debatu

Sedem jednoduchých pravidiel (pre roboty)

Stav umelej inteligencie v Číne

Google spustil doručovanie jedla dronom, ktorý je hlasnejší ako pokazený vysávač

Aká bude služba Disney+

Čo oznámil Google na konferencii Cloud Next

Technologické správy týždňa

Najlepšia nová stránka, na ktorú by ste sa mali tento týždeň pozrieť sa volá changeaview.com. Jej tvorcovia hovoria, že našli spôsob, ako sa na internete môžu rozprávať ľudia s rôznymi názormi bez toho, aby si po dvoch odpovediach začali hrubo nadávať a prirovnávať jeden druhého k Hitlerovi.

Diskusná stránka (v praxi malá sociálna sieť) má veľmi prísne a zjavne dôsledne vynucované pravidlá pre debatujúcich. Musia argumentovať vecne, reagovať v časovom limite a jasne formulovať svoje názory. Zároveň "páčiky" nahrádza ukazovateľom, ktorým používatelia zaznačujú, ktorý príspevok im pomohol aspoň trochu poupraviť ich vlastný názor.

Výsledkom je web, ktorého obsah trochu pripomína zapálené debaty prvákov na vysokej škole alebo debaty na malých IRC kanáloch o druhej v noci. Uvidíme, ako sa projekt podarí uživiť, ale nateraz sa oplatí aspoň nazrieť.

(Wired)

Európska únia spísala sedem pravidiel pre roboty. Nie je to zákon ani smernica, skôr všeobecné odporúčania, pre výskum a nasadzovanie umelej inteligencie do praxe. Nateraz nie sú záväzné, ale ukazujú smer, akým budú európske úrady o umelej inteligencii ďalej rozmýšľať. Veľmi nahustene zhrnuté vyzerajú takto.

Ľudský dohľad: Umelá inteligencia má podliehať ľuďom a nesmie zasahovať do ľudských práv, znižovať, obmedzovať alebo zavádzať autonómiu ľudských bytostí.

Robustnosť a bezpečnosť: Kód umelej inteligencie má byť zabezpečený a spoľahlivý. Systém sa má vedieť vysporiadať s chbami a jednotlivými zlyhaniami počas celého životného cyklu.

Súkromie a kontrola dát: Občania majú majú mať úplnú kontrolu nad svojimi osobnými dátami. Tieto dáta nesmie systém požiť na to, aby im ublížil, alebo aby ich diskriminoval.

Transparentnosť: Umelá inteligencia by mala byť schopná vysvetliť svoje konanie a rozhodnutie.

Rozmanitosť, spravodlivosť a nediskriminácia: Umelá inteligencia by mala brať do úvahy celý rozsah ľudských možností, schopností a zabezpečiť rovnaký prístup pre všetkých.

Prosperita pre spoločnosť a životné prostredie: Systémy by mali podporovať pozitívnu spoločenskú zmenu a podporovať udržateľnosť a ochranu prírodného prostredia.

Zodpovednosť: Systém by mal obsahovať mechanizmus, ktorým bude umelá inteligencia niesť zodpovednosť za doručené rozhodnutia čí výsledky.

Ak sa vám pravidlá zdajú vágne, tak máte pravdu. Sú veľmi široké a nechávajú veľký priestor na interpretáciu. Pre oblasť tak širokú a rýchlo sa meniacu ako umelá inteligencia je to dobrý začiatok. Presnejšie pravidlá by mohli zamraziť vývoj a základná sedmička predstavuje dobrý začiatok, o ktorý sa môže oprieť ďalšia debata.

(Techcrunch)

Umelá inteligencia a Čína. Výskumník Jeff Ding z Univerzity v Oxforde študuje vývoj umelej inteligencie v Číne a vo svojom newslettri zrnul niekoľko informácií, ktoré za posledný rok zistil.

Keďže čínsky výskumníci vedia po anglicky, majú prístup k väčšimu množstvu informácií o aktuálnom globálnom vývoji v oblasti. Západní výskumníci nečítajú čínske štúdie. Podľa neho máme kvôli naratívu o boji Číny a USA o dominanciu v oblasti umelej inteligencie skreslené predstavy o ich napredovaní. Ding vysvetľuje, že čínske technologické firmy nie sú tak ďaleko ako americké, majú menšie tímy a vytvárajú menej sofistikované algoritmy.

V Číne sa sústredia najmä na oblasť rozpoznávania tvárí a podobné čiastkové oblasti, ktoré môže využívať vláda pre lepší dohľad nad krajinou. Ale napríklad Microsoftu prítomnosť v krajine pomáha, pretože má možnosť testovať a experimentovať na veľkom priestore, a zároveň trénuje čínskych výskumníkov.

(MIT Technology review)

Google spustil doručovanie jedla dronom. Zákazníci (a ich susedia hovoria), že znie ako pokazený vysávač. Google sľubuje, že ďalší model bude tichší.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/-zqUFSHvAm4

(BBC)

Správičky

Tisícky zamestnancov Amazonu počúvajú konverzácie používateľov hlasových asistentov Echo. Vyplýva to z reportáže Bloomberg News. Amazon sa zisteniam nebráni, hovorí, že sa to deje pod vysokým bezpečnostným dohľadom a zlepšuje tak kvalitu svojich služieb. Úlohou zamestnancov je počúvať náhodné konverzácie používateľov s asistentom Alexa a vyhodnocovať správnosť a presnosť reakcií a odpovedí. Avšak Amazon túto informáciu nikde vo svojich materiáloch neuvádza. Podľa Bloombergu majú podobné tímy aj Apple a Google. Zatiaľ je na otázku odpočúva nás niekto? pri konverzáciách s aktivovaným hlasovým asistentom odpoveď - áno, môže to byť zamestnanec firmy, ktorá mi predala tohto hlasového asistenta (napríklad niekto z Amazonu na pobočke v Bukurešti). (Bloomberg)

Čo oznámil Google na konferencii Cloud Next:

Anthos sa bude volať nová cloudová platforma Googlu a bude podporovať AWS od Amazonu aj Azure od Microsoftu. To znamená, že Google bude zákazníkom ponúkať možnosť z jednej platformy spravovať aplikácie aj na iných cloudoch.

V rámci novej platfmormi bude Google poskytovať integráciu pre populárne open source produkty v rámci služby. Na rozdiel od Amazonu, ktorý tiež využíva ich kód (je open source) Google hovorí, že sa hlási k tejto spolupráci a teda budú z nej aj finančne ťažiť.

Google myslí aj na vývoj umelej inteligencie na svojej cloudovej platforme a ponúkne riešenie pre programátorov, ktorí sa týmto zaoberajú.

Akékoľvek Android zariadenie 7 a vyššie môžete použiť na dvojzložkovú autorizáciu prístupu ako bezpečnostný kľúč. Autentifikácia prebehne pomocou Bluetooth spojenia. Zatiaľ to bude dostupné len pre prehliadače Chrome, ašvak je snaha získať podporu u ďalších operačných systémov. Google verí, že týmto zjednodušením si dvojfaktorovú autentifikáciu aktivuje viac ľudí.

Cloud Code je novinka vo forme pluginov a rozšírení, ktoré majú pomôcť programátorom ľahšie tvoriť cloudové aplikácie.

Google začne svojimi cloudovými službami cieliť aj na maloobchodníkov.

Vyššie uvedené správy oznamy sú dôležité z niekoľkých dôvodov. Cloudové služby Google boli dlho na dobrej úrovni, problém mala spoločnosť s predajom - na rozdiel od Microsoftu, ktorý má veľkú obchodnú sieť; a tiež s rozsahom služieb, ktoré poskytovala v cloudovej oblasti - na rozdiel od Amazonu, ktorý sa od začiatku AWS snažil mať čo najviac integrovaných služieb, aj keď možno neboli ľahké na ovládanie. (TechCrunch)

Disney+ príde už v novembri. Nová video-streamovacia služba bude stáť 6,99 amerických dolárov za mesiac, teda menej než Netflix, a bude dostupná len v Spojených štátoch. Medzinárodná expanzia môže trvať aj dva roky. Disney na ňu plánuje presunúť všetok svoj obsah (filmy, seriály, dokumenty, animované filmy…). Celý proces bude trvať niekoľko rokov, pretože staré licencie plynú, ale hneď na úvod by malo byť dostupných vyše 500 rôznych titulov vrátane populárnych produkcií od Star Wars, Marvel, Pixaru či Simpsonovcov. Disney tiež ohlásilo originálne tituly, ktoré natáča priamo pre Disney+ ako napríklad Star Wars spinoff a niekoľko nových marveloviek. Odhaduje, že do roku 2024 získa 60-90 miliónov predplatiteľov globálne. Analytici predpokladajú, že ešte v roku to bude stáť spoločnosť 4 miliardy dolárov a v 2020 až 5 miliárd dolárov. Avšak spoločnosť, ktorú založil Walt Disney a teraz vedie Bob Iger si to môže dovoliť. Minulý rok zaznamenala tržby do 60 miliárd dolárov (so ziskom viac ako 10 miliárd). (Recode, SME Tech)

YouTube bol opäť v správach, a nie v dobrom. Výbor amerického parlamentu vypočúval reprezentantku Googlu ohľadom šírenia hejtu a nárastu nacionalizmu. Vypočúvanie išlo naživo aj na YouTube a bol pri ňom spustený živý čet, ktorý sa rýchlo premenil na vlnu hejtu, nenávisti, rasového urážania a útokov na všetkých zúčastnených. Služba zareagovala do hodiny, čet vypla, no správa o incidente sa už rozšírila na sociálnych sieťach. O očividnom probléme v komentároch na YouTube informovali viaceré médiá. (The Verge)

AT&T (možno) predá HBO Europe. Denník Financial Times prišiel začiatkom týždňa s informáciou, že telekomunikačná spoločnosť, ktorá kúpila vlani mediálnu skupinu Time Warner, ktorej súčasťou je HBO plánuje európsku dcéru predať. Telekomunikačná spoločnosť podľa Financial Times jedná o viacerých predajoch kvôli dlhu, ktorý potrebuje splatiť. AT&T ale správu poprelo. (Reuters)

V Netflixe vidia, keď svoje heslo požičiavate iným ľuďom. Až 14 percent Američanov sa k tomu tiež hlási a spoločnosti to zatiaľ nevadí. Znamená to totiž, že má ďalšie milióny potenciálnych používateľov, a kedykoľvek prestane rásť doterajším tempom, môže sprísniť pravidlá a časť čiernych sledovačov zmení na predplatiteľov. (Recode)

Apple chystá desktopovú aplikáciu pre podcasty. (9to5Mac)

Čína zablokuje ťažbu Bitcoinov. (South China Morning Post)

Facebook urobí úpravy v Newsfeede, aby obmedzil šírenie falošných správ. (Wired)

