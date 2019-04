Disney Plus zaútočí na Netflix. Ponúka nižšiu cenu

Do dvoch rokov sa dostane do Európy.

12. apr 2019 o 12:08 ČTK

SAN FRANCISCO. Americká mediálna a filmová spoločnosť Walt Disney spustí svoju streamovaciu službu v Spojených štátoch v polovici novembra. Ponúkne ju však lacnejšie než rival Netflix.

Jej obsah by ma byť zameraný na rodinné filmy a rodinné zábavné relácie. V noci na piatok o tom informoval šéf firmy Robert Iger.

Za službu s názvom Disney Plus si spoločnosť bude účtovať 6,99 dolárov, zatiaľ čo internetová televízia Netflix ponúka svoje mesačné predplatné za 13 dolárov.

Prečítajte si tiež: Klik: Prečo HBO na Slovensku nevyhnutne porazí Netflix

Diváci Disney Plus budú môcť sledovať napríklad sériu Hviezdnych vojen alebo seriál Simpsonovci a stovky ďalších seriálov a filmov. Všetky sa budú dať stiahnuť a sledovať aj offline.

Po americkom štarte 12. novembra by sa služba mala do dvoch rokov rozšíriť aj do Európy a Ázie. Do roku 2024 bude mať podľa odhadov 60 až 90 miliónov zákazníkov. Exkluzívne chce ponúkať relácie z vlastného štúdia, ktoré stiahne z ponuky Netflixu a ďalších rivalov. Netflix má v USA približne 60 miliónov zákazníkov.

Na jeseň tohto roku sa chystá prísť na trh s vlastnou streamovacou službou aj spoločnosť Apple. Cenu, akou chce konkurovať, výrobca iPhonov zatiaľ neoznámil. Sľubuje však exkluzívne relácie, na ktorých bude spolupracovať s hollywoodskymi hviezdami, ako je režisér Steven Spielberg alebo herečky Reese Witherspoonová a Jennifer Anistonová.