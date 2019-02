Skrachovala firma, ktorá chcela na Mars poslať ľudí bez možnosti návratu

Musk povedal, za koľko bude jeho lístok.

12. feb 2019 o 16:43 Renáta Zelná

Súkromná firma chcela poslať ľudí na Mars v roku 2023.(Zdroj: MARS ONE, NASA/JPL)

BRATISLAVA. Mali dostať jednosmerný lístok na Mars a byť súčasťou jedinečnej reality šou vo vesmíre.

Holandská súkromná spoločnosť Mars One plánovala poslať prvých ľudí na červenú planétu v roku 2023.

Už sa jej to zrejme nepodarí, firma totiž v januári skrachovala.

Hľadajú riešenie

Plán poslať ľudí na Mars predstavila firma Mars One ešte v roku 2012. V kolonizovaní planéty chcela predbehnúť aj americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).

Prečítajte si tiež: Ako bude vyzerať život na Marse

Cely projekt sa mal financovať pomocou reality šou, ktorá mala sledovať výberový proces a testovanie na zemi a samotnú kolonizáciu. Dokumenty o niektorých účastníkoch kolonizácie dokonca firma predala niektorým vysielateľom, píše web Engadget.

Mars One sa v skutočnosti skladá z neziskovky Mars One a firmy Mars One Venture, ktorá skrachovala.

Bankrot si prvýkrát všimol pozorný používateľ webu reddit vo švajčiarskych finančných dokumentoch.

V pondelok správu potvrdil pre web Engadget aj zakladateľ Mars One Holanďan Bas Lansdrop. Uviedol tiež, že sa snaží na vzniknutú situáciu nájsť riešenie.

Kto chce dostať ľudí na Mars?

Kedy chcú poslať ľudí na Mars? Spacex v 20. rokoch 21 storočia.

NASA do roku 2033.

ESA nemá stanovený termín.

Číňania v rozmedzí rokov 2040 až 2060.

Rusi v rozmedzí rokov 2040 až 2045.

Vybudovať kolóniu na Marse chcú viaceré národy a spoločnosti.

NASA by napríklad podľa plánu mala pristáť s ľuďmi na červenej planéte do roku 2033.

Európska vesmírna agentúra zatiaľ nemá stanovený žiadny termín, ale ľudí chce tiež dostať na štvrtú planétu slnečnej sústavy. Podobné ambície majú aj Číňania a Rusi.

K obývaniu Marsu sa často vyjadruje aj Elon Musk, zakladateľ spoločnosti SpaceX. Prvých ľudí chcú dostať k Marsu v budúcom desaťročí. Využiť chce Veľkú raketu Falcon, ktorú v súčasnosti dokončujú.

Podľa Muska by prvá kolónia na Marse mohla existovať v rozmedzí rokov 2066 až 2116.

Lístok na Mars od SpaceX by mal v budúcnosti stáť menej ako 500-tisíc dolárov (približne 443-tisíc eur), pričom by sa cena mohla dostať aj pod stotisíc dolárov.

"Je to dosť nízka cena na to, aby ľudia vo vyspelých krajinách mohli predať svoj pozemský domov a odísť na Mars, ak by chceli," napísal Musk v pondelok na svojom twitteri.