Prví ľudia na Marse umrú do 68 dní

Priveľa kyslíka, málo vody, pokazené zariadenia. Prví ľudia na Marse môžu skončiť tragicky.

22. okt 2014 o 17:51 Tomáš Prokopčák

Budú prví ľudia stáť na Marse už v roku 2024?(Zdroj: VIZUALIZÁCIA – MARS ONE)

BRATISLAVA. Už o desať rokov budeme mať na Marse prvú ľudskú kolóniu. Bude to síce jednosmerná cesta a osadníci tam ostanú až do svojej smrti, no počas svojho života budú budovať základňu na inej planéte. Akurát im zo Zeme občas pošleme zásoby či náhradné dielce.

Nejako takto si budúce osídľovanie našej slnečnej sústavy predstavuje holandská spoločnosť Mars One. Hovorí o misii na nášho planetárneho suseda, ktorá postaví človeka na ďalšie vzdialené kozmické teleso.

Nová analýza amerického Massachusettského inštitútu technológií (MIT) však zdôrazňuje, že takéto predstavy sú príliš optimistické až nereálne. A ľudia na Marse pravdepodobne zahynú v priebehu 68 dní.

Príliš ružové predstavy

„Nič nie je čierne alebo biele a nehovoríme, že predstava Mars One je nedosiahnuteľná,“ vysvetľuje v správe MIT Olivier de Weck, ktorý analýzu predstavenú na medzinárodnom astronautickom kongrese v Toronte viedol.

„No nemyslíme si, že ju možno dosiahnuť za predpokladov, ktoré padli. A ukazujeme na technológie, do ktorých by bolo užitočné investovať.“

Vízia Mars One hovorí, že budúci obyvatelia Marsu si všetku potravu dopestujú na planéte. Počítačová simulácia však ukázala, že rozmery potrebnej plochy na takúto zeleninovú plantáž spoločnosť zrejme až štvornásobne podcenila. A to má ďalšie následky: vegetácia totiž vyprodukuje nebezpečné množstvo kyslíka.

Osadníci ho budú musieť dopĺňať dusíkom, až vyčerpajú jeho zásoby, to povedie k nekompenzovaným únikom vzduchu, k poklesu tlaku a do takmer 70 dní sa ľudia na Marse zadusia.