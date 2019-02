Klik: Facebook po roku hanby zarába ako nikdy predtým

Komentovaný prehľad technologických správ.

1. feb 2019 o 22:57 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

Technologické správy týždňa

Slnko vychádza na východe, voda tečie dolu kopcom a Facebook má problémy s narábaním s osobnými údajmi. Toľko základné axiómy nášho sveta. Všetky platili aj uplynulý týždeň.

Aj keď treba férovo priznať, že Facebook sa tentoraz nesprával nekorektne len voči používateľom, ale ja voči obchodným partnerom - konkrétne voči Applu.

Facebook zneužil špeciálny certifikát, ktorý Apple poskytuje pre veľkých vývojárov. V praxi má slúžiť na to, aby firma mohla mať špeciálne testovacie verzie aplikácií pre iPhone. Majú ich používať len zamestnanci napríklad pri testovaní nových funkcií.

Facebook certifikát zneužil na to, aby vytvoril špeciálnu aplikáciu, ktorá sledovala celý obsah telefónu používateľov. Vytypovaným ľuďom potom platil za to, že aplikáciu používali. Sociálna sieť takto chcela získať prehľad o tom, ako sa používatelia správajú mimo jej vlastnej aplikácie.

Keď web TechCrunch o aplikácii napísal, v Apple nemali radosť. Apple zrušil Facebooku certifikát, čo odpísalo nie len aplikáciu na zber údajov, ale aj všetky interné verzie aplikácií, ktoré Facebook vytváral. Sociálna sieť tak v praxi stratila schopnosť vytvárať testovacie aplikácie pre iPhony, čo asi rozvrátilo interný vývoj vo Facebooku.

Ak by ste chceli vedieť, ako vyzerá dobrá facka medzi technologickými firmami - tak nejak takto. A táto sadla. Aj Apple si ale potrebuje dávať pozor, lebo otvorená vojna s Facebookom nie je nič ľahké. V prvej päťke najpoužívanejších aplikácii na iPhonoch sú tri aplikácie od Facebooku. Ak by sa tieto firmy naozaj začali tvrdo biť, bolelo by to obe.

Medzičasom vyšli hospodárske výsledky Facebooku za posledný kvartál 2018. Ako sa firma darilo v roku, keď mala každý mesiac aspoň jeden veľký škandál spojený s ochranou údajov používateľov?

Zisk medziročne narástol o 61% ma 6.9 miliardy USD

Tržby sa zvýšili o 30% na 16.9 miliardy USD

Počet denných používateľov narástol o 9% na 1,52 miliardy

Nie zlé na firmu, ktorej šéf si musel sypať popol na hlavu pred kongresovým výborom.

(NY Times, Recode, Bloomberg, Facebook Investor Relations)

(Apple počas týždňa obnovilo certifikát pre Facebook, píše 9to5Mac. Z rovnakého dôvodu bol zablokovaný aj certifikát pre Google, no spoločnosti sa stihli dohodnúť, a aj Googlu Apple obnovil prístupy. Ako uviedol portál The Verge, je podozrenie, že k zneužívaniu dochádza u viacerých spoločností. New York Times dodáva - aj keď táto príučka trvala menej než 48 hodín, Apple ukázalo, kto vlastní skutočnú platformu a určuje pravidlá. To platí aj pre Google a Android.)

Apple tiež nemalo najlepší týždeň. Najprv sa zistilo, že firma mala chybu v softvéri FaceTime, ktorý slúži na audio a video komunikáciu medzi majiteľmi Apple zariadení. V skratke umožňoval za určitých podmienok pri skupinovom hovore počuť zvuk aj zo zariadenia, ktorého majiteľ ešte neprijal hovor. Firma musela úplne vypnúť možnosť vytvárať skupinové hovory a sľubuje, že dieru zapláta v priebehu niekoľkých dní

Druhá zlá správa prišla v hospodárskych výsledkoch za posledný kvartál minulého roka. Apple vo vianočnom štvrťroku po prvý raz od uvedenia iPhonu vykázalo medziročný pokles tržieb. Ľudia utratili menej za nové iPhony a klesli aj tržby na dôležitom čínskom trhu.

Zároveň ale o 19 % narástli tržby z iných zdrojov. Obzvlášť zaujímavý je nárast sektoru "služieb", čím Apple označuje doplnkové predplatné napríklad hudobnej služby, alebo nákup priestoru v cloudovom úložisku. Tržby medziročne narástli o 19% na Desať miliárd dolárov, pričom v tejto časti biznisu má Apple maržu prekračujúcu 60%.

Kto potrebuje iPhone, ak môžete svojim zákazníkom predávať služby s prirážkou akú by závidel nejeden monopol.

(NY Times, Apple, 9to5mac)

Sny o 100% automatizácii v Davose. Reportér NY Times opísal rozdiel v súkromnom a verejnom prejave rôznych CEO (počas Svetového ekonomického fóra v Davose) na tému automatizácie, umelej inteligencie a náhrady ľudských zdrojov za stroje. Kým verejne sa hovorí o snahe nahradiť do pár rokov 5-10% pracovnej sily automatizáciou, v skutočnosti ide šéfom firiem o 90-100% náhradu.

Profesorka Ellen Shell z Bostonskej univerzity (nedávno jej vyšla kniha “The Job”) hovorí, že v prvom kroku nepôjde o automatizáciu, ktorá by nahradila najlacnejšiu pracovnú silu. Najskôr pôjde zamestnávateľom o náhradu pracovných miest, ktoré sú drahé a ťažšie nahraditeľné. Napríklad rádiológovia, už teraz sa učia stroje indentifikovať a “čítať” RTG snímky. Keď budú dosť dobré, celý proces pôjde ľahko zautomatizovať.

Paradoxom je, že o plnom rozsahu náhrady ľudí za stroje sa v Ázií oveľa otvorenejšie. Zároveň však treba upozorniť, že neexistuje stále zhoda, kedy budú stroje dosť zručné, aby mohli pracovníkov úplne nahradiť. Svoje by o tom vedel povedať Elon Musk, šéf Tesla, Inc. Výrobnú linku pre model 3 najprv postavil čo najviac automatizovanú, no nevyšlo to, stroje sa kazili a musel si z Nemecka zavolať manažérov z automobiliek, aby mu pomohli všetko nastaviť.

Napriek tomu Erik Brynjolfsson, riaditeľ MIT iniciatívy pre digitálnu ekonomiku hovorí, že nad príchodom umelej inteligenie a automatizácie by sme mali premýšľať v parametroch “kedy” a nie “či vôbec”. A tiež nad tým, či to spôsobí lepšie rozloženie ekonomickej prosperity v spoločnosti, alebo či pôjde len o upevnenie dominancie elít.

(New York Times)

Správičky

Amazon tiež oznámilo kvartálne výsledky. Výsledky predčili očakávania analytikov. Tržby narástli o 20 percent na 72,4 miliárd amerických dolárov, pričom najviac rástol reklamný segment spoločnosti (na viac ako 3,3 miliardy amerických dolárov). (Bloomberg)

Huawei čelí obvineniam od Ministerstva spravodlivosti Spojených štátov. Okrem prania peňazí a bankových podvodov ide aj o obvinenie krádeže duševného vlastníctva. Už teraz spoločnosti komplikuje globálny biznis podozrenie o úzkom prepojení s čínskou vládou a možnou špionážou, posledné obvinenia len upevňujú vo veľmi opatrnom jednaní s Huaweiom a jeho predstaviteľmi.(Wired)

Reportérka portálu Gizmodo skúša niekoľkotýždňový experiment – každý týždeň si zablokuje prístup k niektorému z 5 internetových gigantov (Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Apple) a píše o svojich skúsenostiach. Prekvapivý je zatiaľ posledný diel o Microsofte, ktorý si myslíme, že denne ani nepoužívame, ale to nie je úplne pravda. Každá reportáž obrahuje aj 5-minútové video, ak sa niekomu nechce čítať. (Gizmodo)

Bloomberg priniesol tri krátke 10-minútové reportáže o technologickej dystópií z Číny, konkrétne z mesta Shenzhen, ktoré nazývajú Silicon Valley Ázie. Kto by chcel dlhšiu, verziu, odporúčame hodinový dokument Wired z roku 2016. (Bloomberg)

Uber končí v Barcelone. Nový zákon núti online taxislužby (v tomto prípade Uber a španielsky Cabify) vyzdvihnúť pasažierov najskôr 15 minút potom, ako si taxi objednali. V iných španielskych mestách Uber zostáva naďalej. (Reuters)

Facebook chce prepojiť WhatsApp, Messenger a Instagram. Vo výsledku by mohol napríklad užívateľ Facebooku poslať zašifrovanú správu niekomu, kto má účet iba na WhatsAppe. (SME Tech)

Na slovenskej verzii Netflixu sprístupnili české titulky. Na danú tému sme sa rozprávali v špeciálnom vydaní technologického podcastu Klik s Ľubomírom Tuchscherom. Zdá sa, že petícia, ktorú podpísalo viac ako 5-tisíc ľudí, pomohla. Kolegovia z oddelenia kultúry vybrali niekoľko tipov na pozeranie s českými titulkami. (SME Kultúra)

