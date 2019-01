Zuckerberg chce prepojiť WhatsApp, Facebook a Instagram

Vo výsledku by mohol napríklad užívateľ Facebooku poslať zašifrovanú správu niekomu, kto má účet iba na WhatsAppe.

27. jan 2019 o 15:00 ČTK

NEW YORK. Šéf a zakladateľ spoločnosti Facebook Mark Zuckerberg plánuje prepojiť zasielanie správ naprieč sociálnymi sieťami WhatsApp, Instagram a Facebook, napísal denník The New York Times (NYT) s odkazom na zdroje oboznámené s plánom.

Jednotlivé aplikácie by ale naďalej fungovali samostatne. Práce na ich prepojení sú podľa denníka v ranej fáze a zavŕšené by mali byť koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka.

Facebook na otázku portálu BBC uviedol, že je na začiatku "dlhého procesu". Podľa NYT by na jeho konci mal byť napríklad užívateľ Facebooku schopný poslať zašifrovanú správu niekomu, kto má účet iba na WhatsAppe. Vďaka šifrovaniu by sa správa nemala zobraziť nikomu okrem oboch účastníkov konverzácie.

Facebook dnes čelí opakovanému vyšetrovaniu a kritike ohľadom spôsobu, akým spracovával a uchovával používateľské dáta. Plánované komplexné prepojenie údajov o užívateľoch by mohlo pozornosť kontrolných orgánov prilákať znova, domnieva sa spravodajský server BBC.

Facebook kúpil spoločnosť Instagram v roku 2012 za 715 miliónov dolárov (približne 630 miliónov eur) a WhatsApp v roku 2014 za 19 miliárd dolárov (16,7 milióna eur), pripomenula agentúra Bloomberg.

Zuckerberg ich ale doteraz nechával do veľkej miery fungovať ako nezávislé firmy.