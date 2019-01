Klik: Čaká nás rok čudných smartfónov. Skladacie displeje alebo vysúvacie kamery

Komentovaný prehľad technologických správ.

26. jan 2019 o 0:23 Dávid Tvrdoň, Matúš Paculík

Technologické správy týždňa

Rok čudných smartfónov. Najprv minulý rok ohlásil Samsung svoju verziu utajeného skladacieho smartfónu, ktorého sa dočkáme tento rok. Potom sme na CES-e videli funkčný prototyp Royole FlexPai. Medzitým Honor odstránil z displeja výrez a nechal len čiernu bodku s fotoaparátom, ktorá vyzerá oveľa menej rušivo ako sa môže zdať.

Pár dní dozadu Xiaomi zverejnilo video, na ktorom ukazuje skladací telefón, ktorý vyzerá až neuveriteľne kompaktne – má režim tablet a smartfón (bočné krídla displeju sa zalomia dozadu). A aby to nebolo málo, Vivo predstavilo smartfón s plným displejom bez akéhokoľvek výrazu alebo čiernej bodky, predná kamera je vyskakovacia (video). (Wired)

Trendy z konferencie CES podľa Matúša Paculíka.

Výdaje na tech-lobing rastú. Minulý rok minuli top technologické spoločnosti opäť viac na politický lobing vo Washingtone ako rok predtým. Alphabet (Google), Amazon, Facebook, Microsoft a Apple dali dohromady viac ako 64 miliónov amerických dolárov na lobing.

Alphabet – 21 miliónov amerických dolárov (18 miliónov v 2017)

– 21 miliónov amerických dolárov (18 miliónov v 2017) Amazon – 14,2 miliónov amerických dolárov (12,8 miliónov v 2017)

– 14,2 miliónov amerických dolárov (12,8 miliónov v 2017) Facebook – 13 miliónov amerických dolárov (11,5 miliónov v 2017)

– 13 miliónov amerických dolárov (11,5 miliónov v 2017) Microsoft – 9,5 miliónov amerických dolárov

– 9,5 miliónov amerických dolárov Apple – 6,6 miliónov amerických dolárov

Zvýšeným nákladom sa nemožno čudovať, pretože internetoví giganti čelili mnohým kauzám aj odporu vlády, či dokonca amerického prezidenta (Amazon a Jeff Bezos). (Bloomberg, Recode)

Nesúvisiaca správa: Google, Facebook aj Microsoft podľa investigatívneho portálu Mother Jones sponzorovali konferenciu (LibertyCon), ktorá zlahčovala klimatickú zmenu a globálne oteplovanie. Spoločnosti reagovali, že sponzorujú rôzne podujatia, čo nemusí nevyhnutne znamenať stotožnenie sa so všetkým, čo tam odznie. (Mother Jones)

Malé doručovacie autonómne roboty. Na kampuse George Mason University vo Virginii v Spojených štátoch neďaleko Baltimoru sa začnú pohybovať malé roboty od Starship Technologies (estónsky startup, ktorý tvrdí, že vymyslel túto kategóriu samojazdiacich robotov). Roboty sú na pohľad malé alebo stredne veľké krabice na 6 kolesách. Univerzita si objednala 25 robotov, študenti si môžu objednať kávu zo Starbucksu alebo pizzu pomocou aplikácie. (The Verge)

Novú technológiu musia startupy ešte ladiť. Na UC Berkeley v Kalifornii mal startup Kiwi so svojimi robotmi problém, keď jeden takýto robot začal horieť.

Samozrejme, Amazon pritom všetkom nemôže chýbať. Spoločnosť predstavila projekt Amazon Scout. Roboty vyzerajú podobne ako od Starship Technologies alebo Kiwi. Aktuálne testuje Amazon doručovanie zásielok zákazníkom cez deň počas svetla v štáte Washington. (Wired)

Rozpor Google a EÚ. Médiami preletela správa, že Google News môže odísť z Európy. Ako dôvody Google uvádza prebiehajúce rokovania ohľadom novely autorského zákona (kontroloverzné články 11 a 13). Správy vyhľadávača nosia médiám nezanedbateľnú návštevnosť. V Španielsku, kde musela služba Google News skončiť sa znížila návštevnosť najmä na malé weby, veľkí vydavatelia podľa vyjadrení nepocítili veľkú zmenu. Aktuálne sa však rokovania ohľadom európskej novely nehýbu nikam. Podľa oslovených analytikov Google len “straší” a z európskeho trhu neodíde. (Bloomberg)

Český Deník N popritom priniesol informáciu o tom, že najväčší vyhľadávač testuje rôzne scenáre zobrazovania výsledkov zo spravodajských webov Európskej únie. Reportér sa ocitol v testovacej vzorke, ktorej pri výsledkoch ukazuje Google len titulok a odkaz výsledku. To znamená, že chýbajú popisy a ďalšie informácie, ktoré sa vo výsledkoch teraz bežne zobrazujú. Samozrejme, pri ostatných stránkach sa ukazujú. A používatelia sa pri vyhľadávaní väčšinou správajú tak, že si zvolia z výsledkov tie, ktoré ponúkajú viac informácií. (Deník N)

Správičky

Apple prepustilo 200 ľudí z Projektu Titan. Iniciatíva pre vytvorenie autonómneho auta z dielne výrobcu iPhonov získava posledné roky publicitu najmä pre problémy, ktoré projekt sprevádzajú. Pritom Titanu sa venuje približne tisíc ľudí. Apple zmeny označilo za vnútornú reštrukturalizáciu, keďže sa do vedenia tímu vrátil bývalý zamestnanec (Doug Field), ktorý sa vrátil po odchode z Tesly. (CNBC)

Cloud a služby pomohli IBM ukončiť rok 2018 úspešne, dokonca predpovede na ďalší kvartál predčili očakávania. (Reuters)

Ukázali práce, v ktorých ľudí nahradia robot. (Podcast Tech_FM)

Boeing nakrátko ukázal svoju verziu lietajúceho elektrického taxíka Passenger Air s doletom 80 kilometrov. Za modelom stojí firma Aurora Flight Sciences, ktorá vyrába elektrické a autonómne lietajúce stroje. Autora je aj partnerom v programe Elevate spoločnosti Uber, ktorá chce byť v tomto segmente lídrom. (Wired + video)

V boji proti invázii potkanov na ostrov Seymour Norte v Galapágoch pomáhajú ochranárom drony. Lietajú po ostrove a zhadzujú špeciálne “bomby”, ktoré obsahujú prostriedky na ničenie škodlivých hlodavcov. Dokážu ich zhadzovať na presnosť pol metra. Samozrejme na väčšie zamorené územie používajú helikoptéri. Drony im však významne pomohli v prvej fáze boja proti rozšíreným hlodavcom. (Wired)

Potom ako služba Netflix zvýšila ceny svojho predplatného, americký konkurent Hulu znížil ceny o 25 percent. Hulu má 25 miliónov predplatiteľov a v portfóliu seriály ako Good Doctor, The Handmaid’s Tale alebo marvelosvký Runaways. Hulu stále nie je dostupné na Slovensku. (Bloomberg)

Sundance Film Festival je miestom, kde majú producenti možnosť “uloviť” si šikovných režisérov a scenáristov a udeje sa tam veľa dohôd alebo rovno nákupov filmov. Posledné roky chodili na festival aj predstavitelia Apple, aby zistili ako to chodí vo filmovom biznise. Tento rok sa očakáva, že Apple aj Disney+ budú uzatvárať reálne dohody, keďže tento rok by mali spustiť svoje video-streamovacie platformy. (The Hollywood Reporter)

Nominácie na Oscarov 2019 podľa filmových štúdií:

Walt Disney Studios — 17

Participant Media — 17

Fox Searchlight — 15

Netflix — 15

Annapurna Pictures — 11

Universal — 9

Warner Bros. — 9

Focus Features — 8

20th Century Fox — 5

Sony Pictures Classics — 4

Amazon Studios — 3

Magnolia Pictures — 3

CNN Films — 2

Keďže Disney kúpilo od Murdocha 21st Century Fox (ešte stále sa čaká na finálne schválenia od všetkých regulátorov, ale nie je dôvod, aby niektoré z nich neprešli), prakticky sa môže pýšiť aj nomináciami Fox Searchlight. (Variety)

