CES 2019: Zabudnite na hardvér, najnovším trendom sú služby

Naša technologická budúcnosť je úchvatná, no stále nedokonalá a závislá od internetu.

17. jan 2019 o 23:20 Matúš Paculík

Krásne televízory s obrovskými uhlopriečkami a najjemnejším rozlíšením, nové notebooky, slúchadlá či technologické hračky od výmyslu sveta.

Najväčšiemu a zároveň najdôležitejšiemu veľtrhu spotrebnej elektroniky na svete však nevládli žiadne produkty či technológie, ale služby.

Hlasoví asistenti na každom kroku

Najskôr sme si ich vyskúšali v smartfónoch, neskôr sa presunuli do vlastných reproduktorov a áut, aby sa nakoniec objavili v aj v úplne bežných produktoch. Z hlasového asistenta firmy spravili bežnú vec, a to je len dobre.

Na spočítanie všetkých predstavených produktov pre inteligentnú domácnosť vám nebudú stačiť všetky prsty na rukách a nohách. Popravde, možno by vám na to nestačili ani všetky kosti v tele. Asistenti od Googlu a Amazonu chcú byť všade, stačí sa pozrieť na segmenty, kde sa im tento rok podarí dostať.

Televízory, reproduktory, slúchadlá, bezpečnostné kamery, zrkadlá, ventilátory, zásuvky, bytové zvončeky, kuchynské rúry, termostaty, rôzne senzory, zavlažovacie systémy a dokonca aj práčky.

Už spomínané inteligentné reproduktory sa osvedčili. Na modernej a potrebnej mobilnej 5G sieti sa pracuje, takže je z pohľadu výrobcov logickým krokom integrovať asistentov skutočne všade.

Bude nakoniec zaujímavé sledovať, kde sa uchytia a koľko zákazníkov sa dá nachytať na nezmyselné kombinácie. Príkladom nech je šatník od LG, ktorý s pomocou pary ničí mikroorganizmy na oblečení a zároveň ho žehlí.

Hlasový asistent šatníka vám umožní šatník hlasom zapnúť, vypnúť či zistiť, kedy sa celé čistenie skončí. Drahý produkt určený pre úzku skupinu používateľov.

V podobnom duchu zbytočnosti sa nesie aj séria nových sieťových smerovačov od D-Link. Môžete im napríklad prikázať, aby preverili vašu domácu sieť. Tu vývojári očividne nepochopili, na čo asistenti slúžia a snažia sa ako pridanú hodnotu predať úplnú zbytočnosť.

Naopak, v televízoroch a rôznych zvukových systémoch asistentov vítame, tu je ich hlavné miesto a práve tu dokážu výrazne zjednodušiť a spríjemniť život.

Na to, aby ste si pustili obľúbený film alebo video, už nemusíte k televízoru pripájať dodatočné zariadenie.

Inteligentná domácnosť sa stále hľadá

Milovníci dobrého jedla a varenia si možno kuchynskú linku rozšíria o odolný displej, na ktorom budú mať po ruke tisíce receptov. Hlasové vyhľadávanie, úprava nákupného zoznamu a prevod jednotiek, to je len malý zoznam toho, čo môže ponúknuť inteligentná kuchyňa.

Bude zaujímavé sledovať, ako sa výrobcovia popasujú s funkciami pri takých zariadeniach, ako sú chladničky, rúry, ale vlastne aj pri zvyšku vybavenia domácnosti. IKEA po svetlách skúša inteligentné rolety, lákavo vyzerajú aj zrkadlá s integrovaným displejom.

Záplava rôznych svetiel, zvončekov, senzorov a bezpečnostných kamier od desiatok výrobcov je na prvý pohľad jednoznačnou výhrou pre zákazníka, avšak bližší pohľad na množstvo z nich otvára otázku, či sú tieto šikovné funkcie aj skutočne užitočné a vôbec potrebné.

Koľko budeme mať v domácnosti mikrofónov, reproduktorov, senzorov a kamier? Už teraz je problém nájsť miesto, kde by nás niekto nepočúval, veď asistent na nás číha v reproduktore, telefóne, tablete a dokonca aj v aute.

Môžete rozkázať svetlu, teplu, dokonca aj vode či vzduchu. No keď váš poskytovateľ internetového pripojenia na chvíľu pochybí, tak z inteligentnej domácnosti zostanú trosky.

Namiesto zoznamu najnovších receptov si pekne otvoríte kuchársku knihu starej mamy, zo skrine vyberiete zaprášený vysávač a k vypínaču svetla pribehnete po svojich. Podceňovanej závislosti od internetu sa jednoducho nezbavíte, veď väčšina inteligentných zariadení ani nemá v sebe dostatok výkonu na to, aby bola skutočne inteligentná.

Putovanie množstva dát cez servery výrobcov je nevyhnutné, tam výkonné čipy spracujú vaše hlasové príkazy, tam nájdu požadovaný recept alebo fotografie z dovolenky spred piatich rokov.

A rovnako zradná je aj vzájomná komunikácia, prípadne podpora tých najväčších štandardov. Uzavretý systém je cestou do pekla a výhradná závislosť od cloudových služieb ju pekne dláždi.

Televízory ovládlo jablko

Obrovské uhlopriečky, vysoké 8K rozlíšenie a dokonalý obraz. Jednoznačným víťazom televízorov sa nestal žiadny z ich výrobcov, ale kalifornská spoločnosť Apple. Pritom na to nepotrebovala predstaviť žiadny nový produkt.

Pre bežného zákazníka je v podstate jedno, či sa niekde začne predávať obrovský 88-palcový OLED televízor, alebo že sa Sony blíži k 100 palcom v uhlopriečke. Na obsah v extrémne vysokom 8K rozlíšení si totiž chvíľu počkáme, hlavne tu na Slovensku.

No otvorenie ekosystému pri Apple je vec, ktorá môže zatriasť celým trhom. Jej služby iTunes, AirPlay 2 a HomeKit môžu po novom do svojich produktov implementovať aj iní výrobcovia. Na začiatok to sú hlavne televízory od LG, Sony a Samsungu, časom ich určite pribudne výrazne viac.

Tento krok od Applu je logickým vyústením problematického obdobia na poli hardvéru. Služby sú pre firmu rovnako (ak nie dokonca viac) dôležité, navyše spoločnosti ako Netflix sa už nechcú deliť s Applom o zisk z predplatného.

Rôzne malé zariadenia na streamovanie filmov si dnes kúpite za doslova pár desiatok eur, no najlacnejšie Apple TV stojí vyše 150 eur. Vynásobte si to počtom televízorov v domácnosti a bude vám jasné, že počiatočná investícia pre domáci iTunes je pri veľkej rodine nerentabilná.

Služby ako nový trend, no nie na Slovensku

Namiesto detailného študovania a porovnávania jednotlivých parametrov je zaujímavejšia informácia ohľadom podpory služieb spoločností Google, Amazon a Apple. Nič to, že televízor nemá najvyšší kontrast, horšie by bolo, ak by nepodporoval iTunes od Apple.

Tento stav je len logickým vyústením technologického náskoku, ktorý majú súčasné produkty pred obsahom a službami. Reálne využitie televízora s 8K rozlíšením je vo svete HD vysielania prakticky nulové.

Bez adekvátneho zdroja v jeho natívnom rozlíšení svoj televízor využijete len čiastočne. Ponuka filmov v 4K rozlíšení síce rastie, no filmy na blu-ray diskoch sú stále drahé a pri streamovaní je ponuka ešte obmedzenejšia a hlavne s viditeľne nižšou kvalitou obrazu a zvuku.

Situácia na Slovensku je dokonca výrazne horšia, keďže jazyková bariéra nás obmedzuje len na sledovanie lineárneho vysielania klasických televízií, prípadne streamované HBO a na predražené filmy na blu-ray nosičoch.

Sme dokonca taký malý trh s takou extrémne slabou kúpnou silou pokiaľ ide o multimediálny obsah, že sa firmám pre nás neoplatí pridávať na disky slovenský dabing dokonca ani pri mnohých nových rozprávkach pre deti.

Páčia sa vám hlasoví asistenti? Zaplaťte si kurz anglického jazyka. Bez plynulej angličtiny si totiž nepustíte ani len obľúbenú hudbu a nezažnete svetlo. Slovenčine zatiaľ tieto stroje nerozumejú.

Skladací smartfón naplnil naše očakávania

Vo vrecku malý smartfón, v rukách slušný tablet. Skladacie smartfóny sú najnovším hitom, veď svoj pokus v tomto začínajúcom segmente pripravuje aj sám veľký Samsung. No história prvých pokusov pri technologických novinkách nás naučila určitej skepse a inak to nebude ani v tomto prípade.

Na papieri pritom teória pôsobí úchvatne, krásne a lákavo. Tablet si jednoducho zložíte na polovicu a v rukách sa vám zrazu ocitne šikovný smartfón, ktorý schováte do vrecka. Čo však na to súčasné technológie?

Mnohí výrobcovia majú aj dnes problém vyrobiť notebook s pántmi, ktoré vydržia viac ako pár rokov a dlhodobá životnosť ohybných OLED displejov je jedna veľká neznáma. Bude teda časté skladanie jednoduché, bezpečné a vôbec žiaduce?

Royole FlexPai je reálnym pokusom a zároveň ukážkou, aké obrovské medzery musia ešte vývojári prekonať. Odhliadnuc od prvotného úžasu je výsledok hrozný, nepraktický a samozrejme aj drahý.

Zabudnite na hrúbku blížiacu sa piatim milimetrom, zabudnite aj na akýkoľvek ochranný obal. Otváranie a zatváranie zariadenia je komplikované a nepohodlné, navyše kvalita použitých materiálov vyvolala len otázky ohľadom životnosti zariadenia.

Prvý skladací smartfón teda presne naplnil naše očakávania. Stačí sa pozrieť do minulosti, rovnako nepoužiteľné boli prvé zariadenia pre virtuálnu realitu, prvé mobilné telefóny či úplne prvá generácia plazmových televízorov.

Drobná nádej tu našťastie je, vďaka Samsungu. Ten má svoj prvý skladací smartfón ukázať čoskoro a je dosť nepravdepodobné, že by taká veľká firma vypustila do predaja niečo nepoužiteľné.

Žena ako sexuálny objekt je v poriadku, no sexuálna pomôcka už nie

Ešte pár rokov dozadu boli polonahé modelky povinnou výbavou takmer každého vystavovateľa. Veď logika nepustí, čo zaujme podivných fanúšikov technológií viac ako krásne ženské telo?

Táto prízemná verzia sexizmu, našťastie, ustupuje, aj keď na jej úplné vymiznutie si ešte pár rokov počkáme. No kým krásne a poodhalené ženy organizátorom stále veľmi neprekážajú, tak sexuálne pomôcky áno.

Pritom sa na podobných výstavách objavujú rok čo rok, samozrejme, slušne upratané do kúta. Tentoraz sa jednej z nich dostalo pocty v podobe ocenenia, a to dokonca zaslúžene. Novinka Osé od Lory DiCarlovej je však nakoniec známejšia, ako by bolo vedeniu CES milé.

Ocenenie jej totiž odňali, keďže ženská sexuálna pomôcka je podľa ich vyjadrení obscénna, neslušná a nezodpovedá slušnému imidžu celej výstavy. Áno tej výstavy, na ktorú sa ešte nedávno bez polonahých hostesiek nechodilo.

Vo svojich „najlepších“ časoch boli niektoré stánky dokonca na nerozoznanie od tých, ktoré by ste našli na súbežne sa konajúcej výstave pre dospelých (AVN Adult Entertainment Expo).

Spomínaná sexuálna pomôcka pritom je skutočne inovatívna a ocenenie si zaslúži. Vedenie výstavy by sa tak namiesto moralizovania nad vystavovanými produktmi malo ešte viac snažiť, aby hostesky neboli len ďalším kusom vystavovaného tovaru.