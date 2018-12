Klik: Elon Musk sa chce presťahovať na Mars. Mesiac by bol lepší

Komentovaný prehľad technologických správ.

1. dec 2018 o 7:19 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Technologické správy týždňa

Máme 42. diel Kliku, z dôvodov, ktoré budú jasné len fanúšikom Douglasa Adamsa je tento diel ešte trochu zvláštnejší ako ostatné. Ďakujeme za trpezlivosť.

Elon Musk tvrdí, že je sedemdesiat percentná šanca, že za sedem rokov pošle na Mars ľudí. Aká je percentuálna šanca, že ľudia, ktorých na Mars pošle cestu a pristátie prežijú už nespomína.

Musk v rozhovore pre Axios tiež hovori, že má v pláne sa na Mars odsťahovať. Rozmýšľame o tom, či sa z Marsu môže stať kolónia pre pozemských miliardárov. Potom si spomenieme, že okrem prachu a slanej vody nie je na Marse nič, čo by nebolo na Zemi. Ak raz niekto postaví kolóniu mimo Zeme, bude to najprv určite na Mesiaci. (Axios)

Microsoft na niekoľko hodín predbehol Apple a stal sa najhodnotnejšou firmou sveta. Trhy znervózneli po tom, ako Apple oznámilo, že prestane zverejňovať počty predaných iPhonov v rovnakom čase ako sa objavili správy o tom, že nové iPhony sa pravdepodobne predávajú horšie ako sa predpokladalo. Apple už začalo zmierňovať škody a marketingový šéf firmy na zýznam povedal, že nový iPhone XR sa predáva najlepšie zo všetkých iPhonov. Konkrétne čísla, ani to či predaj naozaj napĺňa očakávania Applu ale povedať nevieme. (Fast Company, Bloomberg)

Microsoft tiež získal kontrakt na dodávku 100-tisíc okuliarov s rozšírenou realitou pre americkú armádu. Je to prelom pre technológiu, ktorej sa za pár rokov od uvedenia na trhu predalo 50-tisíc kusov. Microsoft získal na niekoľko rokov stály odbyt a organizovaného zákazníka, ktorý mu vie odovzdať spätnú väzbu. Zároveň zariadenie dostanú do rúk stovky tisíc ľudí, čo môže vytvoriť používateľskú základňu v civilnom sektore. (Mashable)

Ako sa stáva jazyk internetovým jazykom? Na svete existuje viac ako 7000 aktívnych jazykov, ktorými sa dnes rozpráva. Top 10 jazykmi rozprávajú stovky miliónov ľudí. V spodnej tretine sú jazyky, ktorými rozprávajú tisícky alebo stovky. Avšak uprostred zoznamu sa nachádzajú stredne veľké jazky, ktoré používajú stále milióny až desiatky miliónov ľudí, ale nemajú zastúpenie online. Nemajú vlastnú Wikipédiu, svoj preklad Google ani Facebooku. Keď sa pozrieme na švédštinu (9,6 miliónov), patrí je celosvetovo 3. najväčšia Wikipédia s viac ako 3 miliónmi článkov, majú Google prekladač, švédsky Bing, švédsky Facebook, Siri, YouTube titulky... Oproti tomu stojí napríklad jazyk Odia – oficiálny jazyk regiónu Odisha v Indii (38 miliónov). Ľudia hovoriaci jazykom Odia nemajú Google prekladač. Rovnako sú na tom obyvatelia Etiópie hovoriaci jazykom Oromo (34 miliónov).

Prečo slovenčina, čestina, maďarčina, gréčtina, švédština (všetko 6-13 miliónov) sú na tom podobne ako gloálne jazyky v zmysle prekladu internetových služieb, aj keď sú tak malé? Jedným z dôvodov je Európska únia. V EÚ sa každý rok preložia do všetkých jazykov tisícky oficiálnych dokumentov. To je jeden zo základov pre strojové učenie sa jazyka – rovnaký text preložený do rôznych jazykov. Samozrejme, nemôže to byť len úradný jazyk, ale aj neoficiálne preklady ako filmy alebo knihy. Najväčší paralelne prekladaným textom je Biblia. Keď chce niekto (Google, Apple..) pridať nový jazyk trvá to roky a stojí to desiatky miliónov eur.

Americká DARPA (Agentúra pre obranné pokrokové výskumné projekty) má celosvetovo rozbehnutý projekt pre vývoj jazykovo-agnostických nástrojov. To znamená, že vyvíjajú v spolupráci s unverzitami (niekoľko desiatok pracovísk) nástroj (program), ktorý bude schopný preložiť všetky jazyky, ale veľmi základne len. Testujú to na krízových scenároch a jedným z najdôležitejších zdrojov učenia sú príspevky na sociálnych sieťach. Obyvatelia hovoriaci jazykmi Odia alebo Oromo si tak pomáhajú vždy, keď napíšu niečo na internet, hoci len krátky status na Facebook alebo Twitter. (Wired)

Keď je technológia pokrok, ale nie hygienický. Poznáte tie veľké dotkyové obrazovky vo fast food reštauráciách, kde si objednáte a zaplatíte jedlo a už vám ho pri pokladni len vydajú? Majú ich napríklad vo Viedni či Prahe. Ak ich nabudúce použijete, nezabudnite si pred jedlom umyť ruky. Noviny Metro nechali spraviť stery povrchu obrazoviek v McDonalds v Británii a zistili, že všetky obsahovali baktérie, aké by ste našli na záchodoch. O tom, že niekto po použití obrazoviek naozaj ochorel nevieme, ale umyť ruky pred jedlom nikdy nie je zlý nápad. (Metro)

Zanevrel YouTube na predplatné alebo je dosť veľký na to, aby mu stačili príjmy z reklamy? Odpoveď spoznáme do roku 2020, zatiaľ to však vyzerá, že najväčší videoportál na svete nemá taký úspech so svojimi chaotickými predplatiteľskými ponukami, ako by čakal. Teda, to je jedna z možných interpretácií. Veľkú časť svojich YouTube Originals od roku 2019 zverejní pre všetkých zadarmo a časť nechá pre predplatiteľov. Do roku 2020 chce spoločnosť experimentovať s rôznymi balíčkami, bezplatným a spoplatneným prístupom. Čo to znamená? Môžeme len hádať, keďže YouTube nezverejňuje čísla predplatiteľov ako napríklad Netflix. (Variety)

Dlhšie a celebritnejšie. Nedávna štúdia Pew Research zistila pri rozsiahlom študovaní YouTube algoritmu dva trendy. Čím viac času trávi používateľ na YouTube, tým dlhšie videá mu služba podhadzuje, a zároveň odporúča čoraz populárnejšie videá celebrít a známych osobností. Magazín Wired si všimol, že pozeranie hodinových videí alebo aj dlhších je novým trendom. (Pew Research)

Ford skúpil firmu Spin, ktorá prevádzkuje elektrické kolobežky za 100 miliónov dolárov (Verge)

Čoraz viac rodičov v Sillicon Valley zakazuje deťom používať technológie. Ďalší rodičia zas už v prvých rokoch života zverejnia o deťoch rádovo viac informácií ako je zdravé alebo bezpečné.

Amazon je tak veľký a natoľko drzý, že žiada veľké firmy, aby zadarmo uvádzali na svojich produktoch, že tie si vedia kupujúci objednať aj cez Alexu. (Recode)

