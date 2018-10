Prečo nikdy nepostavíme morálneho robota

Komentovaný prehľad technologických správ.

27. okt 2018 o 0:16 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://www.podbean.com/media/player/sb7tq-9d76e7?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=108&auto=0&share=0&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Technologické správy týždňa

Stojíte pri výhybke a vidíte, ako sa po koľaji rúti vlak. Ak nič nespravíte, narazí do stanice a zabije všetkých ľudí na peróne. Ak ju prepnete, vyrúti sa na vedľajšiu koľaj, kde sa vykoľají a zahynú všetci ľudia vo vlaku. Čo spravíte? Zmení sa nejak vaša odpoveď ak je vlak plný batoliat a na peróne stojí len jedne dôchodca? Ak je vlak plný dôchodcov a na peróne len jedno batoľa?

Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždna emailom. Príhláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail >>

Dilema rútiaceho sa rušňa bola roky zaujímavé myšlienkové cvičenie. A potom prišli autonómne autá a ukázalo sa, že ju musíme prakticky skutočne vyriešiť, lebo ten robot v aute potrebuje na podobné otázky naozaj odpovede. Má v kritickej situácii chrániť pasažiera alebo iných účastníkov premávky?

MIT začalo robiť veľký prieskum morálky, ktorý sa točil okolo podobných prípadov. Cez webový dotazník zozbierali desiatky miliónov odpovedí z viac ako 200 krajín. A ukázalo sa, že ľudstvo nemá morálku. Teda má, ale nie jednotnú.

Kým v Japonsku a Číne by radšej zachránili dôchodcu ako dieťa, v Európe je to naopak. No Kým v Číne by v kritickej situácii radšej zachránili vodiča, v Japonsku by najradšej zachránili pasažiera. Ostáva praktická otázka, podľa akých preferencií naprogramujete robota, ktorý bude auto šoférovať? Má sa meniť od krajiny v krajine? Čo s morálkou robotov, ktorý majú pôsobiť ako globálny systém? Nevieme, ale je jasné, že to bude komplikovanejšie ako sme si mysleli.

Koľko a akých ľudí pripravia stroje o prácu? A ako je možné, že sa odhady renomovaných výskumníkov od seba líšia o desiatky miliónov pracovných pozícií? Ťažko sa to počíta, lebo nevieme ako rýchlo bude postupovať vývoj robotov ani ako flexibilný bude trh práce, lebo pre firmy môže byť ešte dlho lacnejšie najímať si lacných ľudí, ako kupovať a udržovať drahé stroje.

Štúdia WEF odhaduje, že v najbližších rokoch vďaka robotizácii vznikne viac pracovných pozícií ako ubudne, no problém je, že kým ubúdať budú najmä jednoduché činnosti, pribúdať bude práce pre ľudí, ktorí budú nových robotov pásť. Firmy by mali rozmýšľať o tom, ako nových ľudí nájdu a či by nebolo načase seriózne začať pracovať na tom, ako preškoliť ľudí, ktorých majú. (Indicator, Recode)

Prvé recenzie iPhone XR sú veľmi pozitívne. Oproti modelu XS je lacnejší o 250 dolárov. Chýba mu OLED displej, ale má veľmi dobrý LCD. Nemá tiež zoom, 3D touch a má trochu pomalší LTE čip. XR je však stále v kategórii veľmi drahých smartfónov. No rozdiel medzi top iPhonom (XS a XR) je tak veľký, že Apple ním pravdepodobne dokáže presvedčiť veľa miliónov ľudí o výhodnej ponuke. Tak predpovedajú rôzni analytici a my si to myslíme tiež. (BGR, The Verge, WIRED)

Ako britské verejné zdravotníctvo využíva chatboty a dáta na to, aby znižovalo náklady. V Anglicku existuje niekoľko startupov, ktoré vďaka otvorenému systému britského zdravotníctva (NHS) môžu prevádzkovať chatbota, ktorý nahrádza prvý kontakt s pacientom. Napríklad startup Babylon Health dokázal vďaka tomuto prepojeniu až 40-tim percentám ľudí nahradiť osobný kontakt so zdravotníkmi. Šetrí tak čas pacientom, lekárom, a zároveň peniaze nemocniciam.

Ako to funguje? Predstavte si, že vás niečo bolí. Voláte svojmu lekárovi. No zároveň mu volá ďalších desať ľudí, čakáte na linke. Zrazu sa ozve hlas, ktorý vám ako alternatívu ponúkne stiahnutie aplikácie, ktorá vám odpovie na otázky hneď. Stiahnete si aplikáciu a sériou jednoduchých otázok budete navedený k riešeniu svojej situácie alebo naozaj odporučí osobnú návštevu konkrétneho lekára alebo iného zdravotníka, podľa toho, čo vás trápi. Ušetrili ste čas sebe, doktorovi a ešte ste pomohli zlepšiť umelú inteligenciu, ktorá vďaka vašej interakcii bude o niečo lepšie pomôcť ďalším, ktorí prídu po vás. Okrem Babylom Health sa o toto vo Veľkej Británii snažia aj Ada alebo Now Patient.

Budúcnosť zdravotníctva môže byť vďaka umelej inteligencii dostupnejšia pre všetkých, dokonca môže odbúrať bariéry ako návšteva lekára alebo nemocnice. Stále je otvorených veľa otázok ohľadom bezpečnosti údajov a napojeniu takýchto služieb na štátne zdravotné systémy. No mať vždy po ruke vlastného osobného lekára (umelú inteligenciu) neznie zrazu tak zle. (MIT Technology Review)

Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždna emailom. Príhláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail >>

Microsoft má za sebou dobrý štvrťrok. Rýchlo rastie serverový aj herný biznis firmy a darí sa mu udržať aj rast cloudového Office. (Thurott)

Facebook buduje konkurenciu pre hudobnú aplikáciu Musically. Appka umožňuje nahrať samého seba pri spievaní karaoke a je veľmi mopolárna medzi tínejdžermi. Firma sa snaží prilákať (alebo skôr zúfalo udržať) mladých používateľov. (Techcrunch)

Americký prezident Donald Trump pravdepodobne naďalej používa súkromný iPhone, ktorý takmer isto vie odpočúvať čínska alebo ruská tajná služba. Tu sa hodí pripomenúť, že Trump počas prezidentskej kampane ostro kritizoval Hillary Clintonovú za to, že ako ministerka zahraničných vecí používala súkromný emialový server. (Verge)

Približuje sa deň, keď bude existovať na všetko nejaká Uber služba. Spoločnosť aktuálne testuje Uber Works v Los Angeles. Vďaka Works si môžu zamestnávatelia nájsť ľudí na krátkodobú prácu. Po taxíkoch a objednávkach jedla (Uber Eats) je Works ďalšou známkou toho, že Uber má veľké ambície v oblasti zdieľanej ekonomiky. (Business Insider)

Ak posadíte vedľa seba investorov rizikového kapitálu a umelú inteligenciu, ľudia prehrajú. Program dokázal investovať lepšie ako 87 percent investorov na Wall Street. Výsledok stále nie je jasný. Vedci hovoria, že potrvá ešte roky, kým sa ukáže či bol doterajší výsledok len zhodou okolností alebo stratégia umelej inteligencie (investovať viac s menším návratom) funguje. (Bloomberg)

Internet vecí vás vidí a sleduje. Report NY Times hovorí o teplomeri Kinsa (napojenému na internet, aby ste si mohli zaznamenávať v mobilnej aplikácii svoje symptómy a históriu). Kinsa spoločnosti Clorox ukazuje časti krajiny, kde majú ľudia zvýšenú teplotu. Clorox potom cielil reklamu viac na tieto oblasti a dokázal zvýšiť svoje predaje o 20 percent. Išlo o vlhé utierky a dezinfekčné prostriedky. Kinsa v takomto využití ich dát problém nevidí. My si teplomer Kinsa asi nekúpime. (NY Times)

Spravili sme chybu, máte pripomienku?

Napíšte nám na klik@sme.sk, prípadne do skupiny na Facebooku. Môžete nás tiež podporiť kúpou predplatného.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na odkaze podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami.

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.