Koho by malo zabiť autonómne vozidlo? Uverejnili výsledky veľkej štúdie

Voľby ľudí záviseli od ich kultúr.

25. okt 2018 o 16:05 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Predstavte si autonómne vozidlo. Hrozí mu zrážka, no nemôže nájsť spôsob, ktorým by zachránil ľudí na ulici či posádku. Čo by malo spraviť?

Radšej zraziť jedného tínedžera alebo usmrtiť troch starších ľudí vo vozidle?

Autonómne vozidlá raz budú musieť zvážiť, koho život uprednostiť.

Ako ukazuje nová štúdia, ktorú publikovali v magazíne Nature, rozhodovanie nebude ťažké iba pre auto, ale aj pre výrobcov a zákonodarcov.

Obmena známeho myšlienkového pokusu s nezastaviteľnou električkou ukázala, že rozhodnutie, koho život uprednostiť, sa zásadne líši kultúrne, ekonomicky aj geograficky.

Dilema

Po koľaji ide nezastaviteľná električka. Na trati je v smere jazdy päť ľudí, ktorí nemôžu uhnúť. Na vedľajšej koľaji, kam by mohla električka odbočiť, sa nachádza jeden človek.

Pri trati je výhybka, ktorá môže ovplyvniť výsledok situácie. Máte dve možnosti. Neurobíte nič a zomrie päť ľudí? Alebo zatiahnete za výhybku a zomrie jeden?

Podobné rozhodnutia bude raz musieť robiť aj umelá inteligencia. V prípade nevyhnutnej zrážky bude musieť vybrať, koho život ušetrí a koho nie.