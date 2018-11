Užitočné webové stránky, ktoré asi nepoznáte

Vďaka jednej sa zobudíte odpočinutí.

12. nov 2018 o 13:27 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Na internete je v súčasnosti viac ako pol miliardy webstránok. Tých užitočných je o dosť menej.

Niektoré vám pomôžu vniesť poriadok do spánkového režimu a budiť sa odpočinutí. Iné vám pomôžu v škole či v práci. A niektoré vás pomôžu lepšie si zorganizovať svoju prítomnosť na internete.

Vybrali sme dvanásť stránok, ktoré by ste si mali pripnúť do záložiek.

Ak potrebujete zmeniť veľkosť viacerých fotiek, nemusíte ich upravovať po jednej. Jednoduchý online nástroj Bulk Resize Photos vám dovolí do jednej minúty zmeniť naraz veľkosť až 150 fotiek.

Na stránke môžete vybrať fotky z vášho počítača alebo ich pretiahnuť do označeného okna. Následne si vyberiete požadovanú veľkosť na zmenu, stlačíte štart a bezplatný nástroj premení každú fotku na požadovanú veľkosť.

Stránka na zmenu súborov Convertio ponúka tradičné možnosti premeniť prípony .jpg na .png či súbor .pdf na dokument s koncovkou .doc. Okrem toho na stránke môžete meniť aj video či audio súbory. Podobne šikovná je aj stránka Zamzar.

Viete, že keď potrebujete vstať ráno o 8:45, mali by ste predošlú noc zaspať o 11:45?

Jeden spánkový cyklus dospelého človeka totiž trvá v priemere 90 minút a za noc by ste ich mali mať aspoň päť až šesť. Ak sa zobudíte uprostred cyklu, môžete sa cítiť vyčerpane.

Stránka Sleepyti.me vám pomôže zobudiť sa medzi dvoma cyklami, vďaka čomu by ste mali byť čo najlepšie odpočinutí. Stránka funguje ako kalkulačka na výpočet ideálneho času na zaspanie, prípadne na zobudenie, pretože má dva módy.

Stačí, keď jej poviete, kedy ráno vstávate a ukáže vám niekoľko výsledkov s vhodnými časmi na zaspávanie.

Ak máte nový počítač alebo len potrebujete naraz inštalovať väčšie množstvo programov, veľkým pomocníkom pre vás bude stránka Ninite. Nájdete na nej zoznam najobľúbenejších programov. Nástroj nainštaluje vybrané programy za vás bez toho, aby museli stláčať tlačidlo "ďalej" niekoľkokrát za sebou a bez otravných panelov nástrojov.

Cez Ninite si môžete nainštalovať napríklad webové prehliadače, Skype, VLC, Spotify, IrfanView, anitvírusové a mnohé iné programy.

Internet je skvelá vec, no stále mu chýba dokonalé prepojenie množstva stránok a aplikácií, ktoré na ňom používate. Na to je tu stránka If this then that, ktorá vám v podstate pomáha vytvárať akési pravidlá pre váš online svet.

Napríklad ak vám príde email s prílohou, môžete pomocou stránky zabezpečiť, aby sa vám súbor okamžite nahral na cloud. Môžete si tiež nastaviť, aby vám každý večer prišla predpoveď počasia do Messengera. Či aby inteligentná žiarovka žiarovka na vašom stole zablikala na modro, ak vám príde notifikácia z Facebooku.

Pravidlá si môžete vytvárať sami podľa vlastných potrieb, alebo skopírovať a upraviť populárne pravidlá, ktoré vytvorili iní používatelia

Stránka iFixit vás krok po kroku naučí, ako môžete rozobrať a opraviť rôzne zariadenia - či už domácu elektroniku, smartfóny či herné konzoly. Dozviete sa napríklad, ako vymeniť baterku v smartfóne. Na podobnom princípe funguje aj stránka Repair Clinic.

Služba ponúka 45-tisíc bezplatných manuálov pre dvanásťtisíc zariadení ale aj rôznych zručností. Pri oprave zariadení dodržujte bezpečnostné opatrenia, pri väčšej elektronike si radšej zavolajte profesionála. Ak rozoberiete zariadenie v záruke, záruka sa automaticky zruší.

Potrebovali ste niekedy prilepiť dve veci z rôznych materiálov a nevedeli ste, aké lepidlo máte použiť? Stránka This to That vám poskytne rýchlu odpoveď. Jednoducho si vyberiete, aké materiály potrebujete zlepiť a kliknete na tlačidlo Let's Glue (Poďme lepiť.)

Emailové adresy, ktoré využívate na prihlasovanie do rôznych účtov, mohli dostať do rúk hackeri spolu s vašim heslom. Ak chcete zistiť, či sa podobná vec stala s vaším emailom, naťukajte ho do políčka na stránke have i been pwned?

Stránka má informácie o všetkých veľkých únikoch dát. Ak sa váš email v takomto úniku vyskytol, výsledky sa vám zobrazia nižšie na stránke.

Vo výsledkoch uvidíte, ktoré z vašich účtov môžu byť ohrozené. Keďže spolu s emailom často unikne aj heslo, na uniknutých účtoch si vytvorte nové a najmä silné heslo.

Ak sa chcete v niektorých prípadoch vyhnúť úniku vašej stránky či nevyžiadanej pošte, pomôže vám stránka 10minutemail.com. Získate na nej dočasnú adresu elektronickej pošty, ktorá funguje presne desať minút a môžete na nej prijímať aj odpovedať na emaily.

Táto stránka sa vám hodí, keď sa potrebujete zaregistrovať niekam, kde od vás vyžadujú prijatie overovacieho emailu. Ak nechcete, aby vám na primárny email chodila kopa nevyžiadanej pošty, nechajte si správu zaslať na desaťminútovú adresu. Rátajte však s tým, že po desiatich minútach sa už k správam zaslaným na dočasnú adresu nikdy nedostanete.

Na stránkach Pixlr nájdete dve online služby, ktoré vám pomôžu pri úprave fotografií.

Prvou je Pixlr Express, v ktorom môžete vytvárať koláže, upravovať fotky zo zariadenia či fotky z URL adresy. Táto služba sa veľmi podobá na appku v telefóne a s mnohými funkciami nie je náročná na používanie.

O niečo zložitejší je Pixlr Editor, ktorý je akási online verzia profesionálneho programu na úpravu fotiek. V online editore môžete používať vrstvy, pridávať na obrázky text, upravovať krivky či vyváženie farieb.

Ak potrebujete premeniť PDF súbor na iné typy súborov, či inak upravovať "pédeefká," pomôže vám bezplatný online nástroj I love PDF.

PDF súbor môžete premeniť na dokument Powerpointu či Wordu alebo na JPG súbor.

Užitočný nástroj na spájanie a rozdeľovanie súborov PDF sa hodí napríklad v čase dokončovania bakalárskych a diplomových prác, keď potrebujú študenti do práce vložiť podpísané stránky čestného vyhlásenia.

Či už sa snažíte schudnúť, udržať si váhu alebo budovať svalstvo, môže byť pre vás zo začiatku ťažké zostaviť si vhodný jedálniček. Stránka Eat This Much vám presne vypočíta, koľko a čo by ste mali zjesť pre rôzne typy stravovaní. Zostaví vám tiež modelový jedálniček pre daný deň, ktorý si môžete ešte sami upraviť.

Ak si nie ste istí, koľko kalórii by ste mali prijať, stránka obsahuje aj jednoduchú kalkulačku.

Máte tip na užitočnú stránku? Napíšte nám jej názov do komentárov alebo na veda@sme.sk.