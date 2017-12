Ako si vytvoriť a zapamätať bezpečné heslo

Takmer polovica ľudí používa jedno heslo pre všetky internetové služby aj napriek tomu, že vedia, že je to nebezpečné.

5. jan 2011 o 0:00 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Ak používate stále rovnaké heslo typu „milacik” pre všetky internetové služby od Facebooku až po e­mail, je to podobné, ako keby ste si nechali spraviť jeden kľúč od dverí do domu, schránky, kancelárie, domu rodičov a potom ho schovali pred dvere pod rohožku, aby sa nestratil.

Mať silné heslo pre služby je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Stačí, ak si uvedomíte, ako veľmi sa za posledných päť rokov zmenil spôsob, akým sa hýbete na internete.

V komunikácii sa ľudia čoraz viac spoliehajú na e­mail a sociálne siete, ktoré chráni len kombinácia e­mailovej adresy a hesla. Ak používate stále rovnaké heslo, jeho únik spôsobí, že sa v nebezpečenstve ocitne všetko, čo na webe robíte. Pri rastúcom množstve rôznych webových služieb je únik dát otázkou času.

Bezpečnosť zanedbávame

Informácie vo veku neobmedzených veľkostí e­mailových schránok ostávajú v archívoch. Ak sa dakto dostane do schránky, môže nájsť aj pred rokmi poslané rodné číslo či číslo kreditky, alebo prihlasovacie údaje do inej služby.

Úplne samostatnou kapitolou sú škody, ktoré môže napáchať niekto, kto sa vám vláme do facebookového účtu a spraví z vás rasistu, zdroj spamu a milovníka či v horšom prípade aj šíriteľa detskej pornografie.

Podľa prieskumu agentúry Accenture z roku 2008 približne polovica ľudí používa len jedno heslo na všetky internetové služby, a to napriek tomu, že väčšina si uvedomuje, že je to nebezpečné. Prieskum spoločnosti Tufin Technologies zasa ukázal, že polovici z amerických vysokoškolákov sa niekto dostal do e­mailu alebo facebookového účtu.

To, aké je používanie jedného hesla nebezpečné, si koncom minulého roka na vlastnej koži skúsili čitatelia siete blogov Gawker, pod ktorú patrí aj populárny technologický blog Gizmodo.

Bezpečnostná chyba spôsobila, že unikli informácie o e­mailoch a heslách účtov, ktoré čitatelia používali na komentovanie článkov na blogoch. Keďže väčšina služieb používa na prihlasovanie kombináciu e­mailu a hesla a ľudia používali jedno heslo, útočníkom sa podarilo získať prístup do do tisícov účtov na sociálnej sieti Twitter, cez ktoré začali šíriť spamové správy.

Na čo dať pozor

Základným pravidlom je, že treba mať dobré a rozdielne heslá pre dôležité služby. Obzvlášť pre e­mail a sociálne siete. Tam sa vyskytuje najviac informácií a môže tam dôjsť k najväčším škodám.

Jedinečné heslo pre každú službu zaručí, že ak dakto nepovolaný získa prístup napríklad k účtu na Facebooku, nebude ho vedieť využiť na to, aby sa dostal do iných služieb.

Dobré heslo nesmie byť uhádnuteľné a nemalo by sa ani nachádzať v bežnom jazyku, aby ho nemohli uhádnuť automatické „hádače hesiel“, ktoré skúšajú do účtu preniknúť pomocou často používaných slov. Malo by obsahovať najmenej osem znakov, číslo a špeciálny znak.

Čiastočným riešením je aj vytvoriť si jednoduché odpadkové heslo pre služby, ktorých strata nespôsobí väčšiu škodu, a používať silné heslá pre kľúčové služby.