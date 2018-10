Zoom: Slovenskí vedci odhalili tajomstvo Mayov

K zásadnému objavu pomohli moderné technológie.

19. okt 2018 o 19:17 Tomáš Prokopčák, Matúš Beňo

Mayovia sú známi pokročilou astronómiou, znalosťami matematiky či architektúrou. No mnohé z častí mayskej civilizácie nám nie sú známe preto, že ich pokrýva hustý prales.

Nová štúdia medzinárodného tímu vedcov, ktorého súčasťou boli aj slovenskí vedci - profesor Milan Kováč a doktorand Tomáš Drápel z Univerzity Komenského - teraz odhalila princípy, na ktorých mayské poľnohospodárstvo fungovalo.

Štúdiu výskumníci publikovali v superprestížnom vedeckom magazíne Science. To je vo vedeckom svete čosi podobné, ako keď sa športovec stane olympijským víťazom. Ak je výskum z okruhu spoločenských a humanitných vied, je to ešte oveľa oveľa zriedkavejšie.

Mayovia žili na polostrove Yucatán a v jeho okolí približne od roku tisíc pred naším letopočtom do roku 1500 nášho letopočtu.

Túto oblasť začali pred dvomi rokmi skúmať vedci pomocou špeciálneho laseru LIDAR, ktorý dokáže preniknúť aj cez hustý porast pralesa. Vo februári vďaka týmto dátam oznámili objav obrovského mayského mesta pozostávajúceho z tisícok stavieb.

Na doteraz zmapovaných 2144 kilometroch štvorcových odhalili výskumníci 61 480 objektov. V novej štúdii sa vedci na základe získaných údajov pokúsili odhadnúť a charakterizovať mayskú spoločnosť v neskoroklasickom období.

Zistili, že zaniknutá civilizácia bola oveľa početnejšia, ako sa doteraz predpokladalo. Územie s rozlohou deväťdesiatpäťtisíc kilometrov štvorcových obývalo sedem až jedenásť miliónov ľudí.

Na to, aby Mayovia uživili tak početnú populáciu, používali premyslený systém zavlažovania a odvodňovania pôdy. Výskum tiež odhalil takýto systém zavlažovania terasovitých polí v hornatých oblastiach a odvodňovania močarísk v nížinách. Celkovo našli vedci cez šesťtisíc poľnohospodárskych terás.

Existencia systému zároveň naznačuje aj jeho zraniteľnosť - zničenie zavlažovacích a odvodňovacích tokov mohlo viesť k nedostatku potravy, vojnám a následnému zániku. Údaje z LIDARu totiž odhalili aj veľa obranných budov, čo by naznačovalo nepriateľstvo a konflikty.

Napokon fascinujúca civilizácia Mayov zanikla. No ako žila, vieme aj vďaka novým technológiám a výskumom. A čo nás teší tiež, kľúčovú rolu pri odhaľovaní tajomstiev Mayov hrajú aj slovenskí vedci.

