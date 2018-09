NASA určila termín. Ak sa Opportunity neozve, ukončia aktívne hľadanie

Rover svoju misiu predĺžil 60-krát.

4. sep 2018 o 10:36 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Nad marťanským vozidlom Opportunity sa po takmer trojmesačnej prachovej búrke pomaly vyjasňuje. Stav roveru je však neznámy, stále nezavolal domov.

Pracovníci misie Opportunity sa pripravujú na dvojfázové nadviazanie spojenia.

Určili aj hraničné časové obdobie, ak sa dovtedy s vozidlom nespoja, ukončia aktívne hľadanie.

Ako hľadajú Opportunity

Tentokrát rover potrápila doposiaľ najrozsiahlejšia marťanská búrka. Prvýkrát ju stroje zachytili 30. mája, kontakt s vozidlom stratili pracovníci misie o jedenásť dní neskôr.

Búrka začala na konci augusta ustupovať a rover by tak čoskoro mohol dostať dostatok slnečnej energie, aby sa zaťal zotavovať.

Keď sa hodnoty slnečného žiarenia v Údolí vytrvalosti, kde sa rover nachádza, dostanú na požadovanú hodnotu, Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) začne s aktívnym hľadaním cez príkazy zaslané cez sieť antén Deep Space Network.

"Ak dostaneme odpoveď, začneme zisťovať stav roveru a pokúsime sa ho uviesť do režimu online," vysvetľuje v tlačovej správe NASA projektový manažér misie Opportunity John Callas.

Je možné, že rover je poškodený či zasypaný prachom a v takom prípade žiadna odpoveď nepríde.

"Ak nedostaneme odpoveď do 45 dní, náš tím bude musieť dospieť k záveru, že prach blokujúci Slnko a marťanský chlad spôsobili nejaký typ poruchy, z ktorej sa už rover nespamätá," vysvetľuje Callas.

V takomto prípade Callasov tím aktívnu fázu hľadania ukončí.

Niekoľko ďalších mesiacov však budú pasívne počúvať, či sa rover náhodou nepreberie.

Zasypaný prachom?

I keď je to veľmi nepravdepodobné, tím misie Opportunity ráta aj s možnosťou, že na solárnych paneloch roveru sa usadilo veľké množstvo prachu, ktoré blokuje prísun slnečnej energie.

Vo fáze pasívneho počúvania budú preto pracovníci NASA čakať či usadený prach náhodou neodvejú marťanské prachové víry. Ak by sa pri roveri náhodou vyskytol vír, mohol by prach zo solárnych panelov zmiesť a Opportunity by sa mohol nabiť.

Ak sa Opportunity ozve či už počas aktívnej alebo pasívnej fázy hľadania, nemusí to automaticky znamenať, že je rover funkčný.

Keďže tohtoročná búrka bola mimoriadne rozsiahla, mohla vozidlu spôsobiť viaceré škody, ktoré sa môžu týkať najmä dodávky energie a výkonu batérii.

Opportunity plní svoju misiu na Marse už takmer pätnásť rokov, čo je približne 60-krát dlhšie, ako jeho strojcovia pôvodne zamýšľali. Za svoje pôsobenie prišiel o svoje predné riadenie a nefunguje už ani jeho 256 megabajtová flash pamäť.

Informácie o marťanských prachových búrkach nájdete na stránkach výskumných roverov NASA.