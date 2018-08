Marťanská búrka umlčala rover Opportunity. NASA ho stále hľadá

Vozidlo sa musí nabiť.

17. aug 2018 o 12:55 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Rover Opportunity amerického Národného úradu pre letetctvo a vesmír (NASA) sa nespojil so zemou už viac ako dva mesiace.

Prečítajte si tiež: Búrka na Marse pokrýva celú planétu

Na Marse od 10. júna zúri celoplanetárna prachová búrka. Planétu zahalila do červeného závoja a zabránila dopadu slnečného svetla, ktoré Opportunity poháňa.

Búrka v posledných dňoch ustúpila, no rover stále mlčí. NASA sa pripravuje aj na to, že vozidlo nebude fungovať tak ako pred búrkou.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ako rover hľadajú?

Búrka zahalila všetky rovery na povrchu Marsu. No kým Curiosity sa poháňa nukleárnou energiou, Opportunity na nabitie potrebuje slnečné svetlo.

Prečítajte si tiež: Na Marse by ste mali nohy v teple a hlava by vám mrzla

To v súčasnosti nedokáže preniknúť cez rozvírený prach v atmosfére Marsu.

Búrka začala podľa NASA pomaly ustupovať. Znamená to, že viac prachu padá z atmosféry späť na povrch. Obloha sa tak môže čoskoro vyjasniť a rover bude môcť nabiť svoje batérie.

Inžinieri z NASA niekoľkokrát za týždeň vysielajú signál smerom k Opportunity cez sieť antén Deep Space Network . Merajú akékoľvek rádiové signály prichádzajúce z Marsu , ktoré by mohli obsahovať záznam "hlasu" Opportunity.

Ak by signál zachytili, na ďalšie spojenie by si museli opäť počkať.

"Je to, ako keď sa pacient preberá z kómy: Potrebuje čas na to, aby sa úplne zotavil. Môže trvať niekoľko komunikácií, kým budú mať inžinieri dostatok informácií na to, aby mohli konať," píšu v článku NASA autori Andrew Good a JoAnna Wendel.

Animácia ukazuje, ako prachová búrka zahalila Mars. (zdroj: NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Nebude rovnaký

“ Je to, ako keď sa pacient preberá z kómy: Potrebuje čas na to, aby sa úplne zotavil. „ NASA

Zo signálov Opportunity v NASA určia, v akom stave sa rover nachádza. Zamerajú sa na dáta o batériách, solárnych článkoch a teplote.

Rover na zem zašle aj fotografie seba samého, aby mohli v NASA určiť, či sa prach nezachytil na citlivých častiach.

Je dosť možné, že aj keď sa rover nakoniec prebudí, nebude taký ako pred búrkou. Jeho batérie už nemusia mať rovnakú kapacitu, mohli vyčerpať svoju energiu a byť neaktívne príliš dlho.

Znížená kapacita môže ovplyvniť ďalšie operácie roveru. Nedostatky by sa mohli prejaviť najmä počas marťanskej zimy, keď bude rover využívať svoje vnútorné ohrievanie. Batérie by sa mohli pri ohrievaní jednoducho vybiť.