Do vnútra Arktídy sa dostala teplá voda. Môže roztopiť morský ľad

Teplú vodu privial arktický vietor.

30. aug 2018 o 17:42 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ľad v polárnych oblastiach neohrozuje iba teplejší vzduch.

V Severnom ľadovom oceáne našli vedci nahromadenú teplú vodu. Ak sa uvoľní k povrchu, môže roztopiť všetok morský ľad, ktorý pokrýva región väčšinu roka.

Ukazuje to štúdia vo vedeckom časopise Science Advances.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Výrazné oteplenie

Prečítajte si tiež: Arktický zápisník: Hroby nekopú a nenarodí sa tu žiadne dieťa

"Dokumentujeme výrazné oceánske otepľovanie v Kanadskej panve, jednej z hlavných paniev vnútorného Severného ľadového oceánu," píše v tlačovej správe Yaleovej univerzity hlavná autorka štúdie a geologička Mary-Louise Timmermansová.

Horná vrstva oceánu sa v oblasti Kanadskej panvy za posledných tridsať rokov ohriala dvojnásobne.

Teplá slaná voda je momentálne "uzamknutá" pod vrstvou sladkej vody. Ak by sa dve vrstvy začali premiešavať, teplá voda by sa dostala do povrchových vôd a blízko k morskému ľadu.

"Je tam dostatok tepla na úplné roztopenie morského ľadu, ktorý pokrýva región väčšinu roka," vysvetľuje Timmermansová.

Akúsi tepelnú časovanú bombu odhalili vedci z verejne dostupných dát o ľadovej pokrývke, teplote mora, hromadení tepla a slanosti za posledné tri desaťročia.

Ľad neodráža slnko

Teplá voda vo vnútri Severného ľadového oceánu sa neohriala na mieste, priviali ju sem vetry z oblastí vzdialených stovky kilometrov ďaleko. Prílev teplejšej vody spôsobila súčasná zmena klímy.

“ Je tam dostatok tepla na úplné roztopenie morského ľadu, ktorý pokrýva región väčšinu roka. „ geologička Mary-Louise Timmermansová

Južne od Kanadskej panvy oteplenie v dôsledku klimatickej zmeny spôsobilo úbytok morského ľadu. Kým oceán pokrýval biely ľad, veľká časť tepla v oblasti sa odrazila späť do vzduchu. No bez ľadu je omnoho väčšia rozloha vody v oceáne vystavená slnečnému žiareniu. Keďže žiarenie neodráža ľad, teplo zo slnka vstrebá voda.

Silné arktické vetry túto teplú vodu presúvajú na sever, kde sa vlieva a hromadí hlboko pod studenými povrchovými vodami.

Ľady v polárnych oblastiach sú už tretí rok po sebe ohrozované otepľovaním. Len minulý týždeň vedci uverejnili správu, že rekordné teplá spôsobujú aj rozpad najhrubšieho a najstaršieho arktického ľadovca.

DOI: 10.1126/sciadv.aat6773