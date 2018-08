Najstarší a najhrubší arktický ľadovec sa po prvýkrát v histórii rozpadá

Oblasť býva zvyčajne aj lete zaľadnená.

23. aug 2018 o 13:50 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Nič podobné sa od začiatku satelitného monitorovania v 70. rokoch minulého storočia ešte nestalo.

No tento rok sa už druhýkrát začal lámať najstarší a najhrubší morský ľad v Arktíde.

Jav zapríčinila nezvyčajná vlna horúceho vzduchu na severnej pologuli, ktorá oblasť severne od Grónska zasiahla začiatkom roka a teraz.

Morská voda pri Grónsku zvyčajne zamrzne do priemernej hrúbky štyroch metrov a vytrvá tak mnoho rokov, a to aj počas leta. Teraz je však ľad taký tenký, že vody sa otvorili a ľad môže prúdiť do teplejších oblastí.

Rozpad morského ľadu by mohol mať aj katastrofálne dôsledky pre tamojšiu populáciu ľadových medveďov a ďalších živočíchov.

Rekordné teplo

Ľad sa na sever od Grónska zvyčajne dostáva vďaka oceánskemu prúdu, ktorý ho presúva z morí pri Sibíri až k pobrežiu ostrova.

Nemá sa kam inam dostať a hromadí sa. Vzniká tu ľadová bariéra s priemernou hrúbkou štyri metre, no môže presiahnuť aj dvadsať.

“ Posledným miestom, kde dlhoročný ľad vytrval, bolo severne od Grónska, no teraz sa otvoril a presúva sa od pobrežia. „ Peter Wadhams z univerzity v Cambridgi

Zvyčajný jav sa však zmenil prvýkrát začiatkom februára, a potom druhýkrát v auguste, keď bol ľad taký tenký, že ho vietor presúval a odkryl more, ktoré predtým bolo vždy zakryté.

"Posledným miestom, kde dlhoročný ľad vytrval, bolo severne od Grónska, no teraz sa otvoril a presúva sa od pobrežia," vysvetľuje pre web The Independent profesor Peter Wadhams z Cambridgskej univerzity.

Vo februári zaznamenali v oblasti, kde je bežne okolo mínus dvadsať stupňov Celzia, obdobie desiatich dní s teplotou nad bodom mrazu. Minulý týždeň na rovnakom mieste namerali sedemnásť stupňov Celzia.

Situácii nepomohol ani silný teplý vietor, ktorý morský ľad presúval preč.

Ohrozené medvede aj ľudia

Vody pri Grónsku opäť zamrznú, no oveľa neskôr ako zvyčajne, hovoria experti. Nórska ľadovcová služba zaznamenala od začiatku augusta minimálne štrnásť dní, počas ktorých bola ľadová pokrývka najmenšia od začiatku meraní.

Tento týždeň je približne o štyridsať percent menšia ako priemer z rokov 1981 až 2010.

"Takmer všetok ľad severne od Grónska je v podstate rozlámaný a rozbitý, a teda aj pohyblivejší," doplnil pre Guardian Ruth Mottram z Dánskeho meteorologického inštitútu. Takýto ľad dokáže vietor ľahšie presúvať do teplejších vôd.

Situácia je vážna aj pre tamojšie polárne medvede, ktoré využívajú zľadanenú oblasť na lov. Medvede nedokážu doplávať ďaleko a ak by sa problém opakoval, prídu o svoj prirodzený priestor.

Ohrozené môžu byť aj populácie pôvodných obyvateľov, ktorých živobytie tiež závisí od ľadu.