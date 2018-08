Zoom: Nie, Mars na Zeme nedokážeme premeniť

Vedci sa pozreli na nápad, či dokážeme prežiť na Marse.

21. aug 2018

Je to jedna z najobľúbenejších vízií vedeckej fantastiky. Vlastne, ona tak svojim spôsobom začala, čím hneď na úvod vzdávame poctu Rayovi Bradburymu. No premena nehostinného Marsu na druhú Zem nemusí patriť len do sveta sci-fi.

Vďaka vizionárom ako Elon Musk sa stáva témou, ktorá môže byť celkom reálna.

Musk totiž nie tak dávno predstavil plán, podľa ktorého by na červenú planétu mohla ľudská noha vkročiť už v roku 2024. Bol by to prvý krok, ktorý by mohol viesť ku kolonizácii a k premene Marsu na planétu podobnú tej našej: aj s atmosférou, vodou a s rastlinami.

Vedci sa však teraz pozreli, aké kroky by sme pre to naozaj museli urobiť – a či ich vlastne vykonať dokážeme. O ich zisteniach hovorí nová štúdia v magazíne Nature Astronomy.

Aby Mars pripomínal Zem a aby mohol hostiť pozemský život, museli by sme na ňom urobiť niekoľko zmien.

V prvom rade by sme museli zvýšiť teplotu a tlak na červenej planéte. Na to by sme však potrebovali vytvoriť novú atmosféru... a pomôcť si čímsi, čo na Zemi spôsobuje obrovské problémy–skleníkovými plynmi. Trvalo by to zhruba sto rokov.

Najlepšími kandidátmi sa priamo na Marse javia byť oxid uhličitý a vodná para. Oxid uhličitý patrí k skleníkovým plynom, ktoré otepľujú aj našu planétu. Vrstva oxidu v atmosfére by Mars mohla zohriať. Následne by sa dodala vodná para.

Vedci už dnes skúmajú možné zdroje oxidu uhličitého na Marse. Dáta poskytli sondy aj rovery na povrchu planéty. Oxid uhličitý sa na planéte nachádza v podobe ľadu na polárnych čapiciach, v horninách a v pôde. Otázkou je, či je ho dostatok – a v súčasnosti sa zdá, že ho na planéte dosť nie je.

Ak by sa však na Marse podarilo dosiahnuť atmosférický tlak podobný Zemi, teplota na červenej planéte by bola niečo nad nulou. Aj keď by v takom prípade ľudia stále nemali čo dýchať, po povrchu by mohli chodiť bez špeciálneho obleku a voda by na planéte tiekla.

Zatiaľ však platí, že naše súčasné technológie na teraformovanie Marsu nestačia. Neznamená to, že by sme Mars nemohli premeniť na druhú Zem v budúcnosti. Premena však nebude taká jednoduchá, ako by sme chceli.

