Zisťovali, či je možné premeniť Mars na druhú Zem

Mars nemá dostatok skleníkových plynov.

6. aug 2018 o 17:10 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Premeniť nehostinný Mars na druhú Zem je jednou z obľúbených vízii vedeckej fantastiky. Čoraz viac preniká aj do povedomia verejnosti vďaka vizionárom ako Elon Musk.

Prečítajte si tiež: Ako bude vyzerať život na Marse

Musk minulý september predstavil plán, podľa ktorého by na červenú planétu mala ľudská noha vkročiť už v roku 2024.

Bol by to prvý krok, ktorý by nakoniec viedol ku kolonizácii a premene Marsuna planétu podobnú Zemi s atmosférou, vodou a zeleňou.

Šance na uskutočnenie ambiciózneho plánu vyhodnotila nová štúdia amerických vedcov v magazíne Nature Astronomy.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Má dostatok skleníkových plynov?

Aby Mars pripomínal Zem a aby mohol hostiť pozemský život, museli by sme na ňom urobiť niekoľko zmien. V prvom rade by sme mali zvýšiť teplotu a tlak na planéte.

Na to by sme však potrebovali vytvoriť novú atmosféru zo skleníkových plynov.

"Mars by sme mohli otepliť za sto rokov od chvíle, keď začneme, ak by tam bol dostatok oxidu uhličitého," povedal pre web New Scientist Chris McKay z Amesovho výskumného strediska NASA.

Oxid uhličitý patrí k skleníkovým plynom, ktoré otepľujú Zem. Vrstva oxidu v atmosfére Marsu by mohla vytvoriť podobné podmienky.