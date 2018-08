Zoom: Planéta horí, smerujeme ku katastrofe

Ako nezvládame boj s klimatickou zmenou.

17. aug 2018 o 17:06 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná

Naša planéta môže dopadnúť ako skleník. Nie, to nie je žiadne veľké preháňanie a nehovoríme to len preto, že v lete – aké to prekvapenie – bolo naozaj teplo. Hrozí však, že v dlhodobom horizonte môžu stúpnuť priemerné teploty ovzdušia od štyroch do piatich stupňov Celzia a výrazne narastú aj hladiny morí.

Už teraz pritom priemerné teploty stúpli na našej planéte o stupeň v porovnaní s dobou pred priemyselnou revolúciou.

Naznačujú to aj nové výskumy, ktorý nedávno zverejnil Inštitút pre výskum vplyvu klímy či Národný úrad pre oceán a atmosféru. Vedci si myslia, že riziko „skleníkovej Zeme" sa nedá vylúčiť ani vtedy, ak by krajiny dodržiavali parížsku dohodu o obmedzení klimatickej zmeny.

A ani tu poriadne nedodržiavajú.

Naša Zem podstúpi každý rok preventívnu prehliadku. Výskumníci merajú jej teplotu, sledujú extrémne prejavy počasia aj iné dôležité dáta o životnom prostredí.

A tie ukazujú nielen to, že kedysi zelená Európa zhnedla. Ale aj to, že rok 2017 bol v poradí tretí najhorúcejší. V ovzduší boli najvyššie obsahy skleníkových plynov, v moriach zostalo málo morského ľadu a narástla aj morská hladina.

Minulý rok bol znovu extrémne teplým. Dokonca bol tretím najteplejším po rokoch 2016 a 2015 - a to od začiatku meraní v roku 1850. Španielsko, Bulharsko, Mexiko a Argentína zlomili svoje rekordy v najvyšších ročných teplotách. Rok 2017 bol zároveň najteplejším rokom, v ktorom nezohrával rolu pravidelný klimatický jav El Nino, ktorý ohrieva Tichý oceán.

Výnimočné horúce roky, samozrejme, môžu nastať aj bez pričinenia ľudí. No rozsiahle zmeny, ktoré sa odohrávajú v posledných rokoch, by bez emisií skleníkových plynov z ľudských aktivít neboli prakticky možné. Jednoducho, sme to my, kto ohrievame našu planétu. A sme to my a naša činnosť, ktorá spôsobuje zmenu klímy - a jeden teplý rok nasleduje za druhým

V lete, samozrejme, bývalo teplo. Problémom však je, že bežnými sa stávajú aj extrémne výkyvy počasia, ktoré sa kedysi objavovali zriedkavejšie. A tie sú priamym dôsledkom meniacej sa planéty.

Planéty, ktorá môže dopadnúť ako skleník.

