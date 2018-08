Zoom: Génius zmenil fyziku a premýšľanie o kozme

Ako vedec ovplyvnil nielen modernú fyziku.

8. aug 2018 o 17:37 Tomáš Prokopčák

Vo vede jestvuje niekoľko čudných oblastí. Napríklad, čo sa deje pri čiernych dierach. Ako vyzeral vesmír v okamihu a krátko po veľkom tresku. A čo sa deje trebárs pri takých fraktáloch. No najťažšie to je vtedy, ak by ste mali vysvetľovať fungovanie kozmu tak malého, že ho ani nie je vidieť.

Teda, toho slávneho kvantového sveta, kde čosi zároveň je aj nie je, kde sa častice môžu vyskytovať na mnohých miestach súčasne, kde buď môžete poriadne poznať polohu, alebo môžete poriadne poznať smer pohybu, ale nie naraz.

A ešte vám to všetko ovplyvňuje aj pozorovateľ.

No aj keď tomu väčšina ľudí vôbec nerozumie a aj keď kvantové fenomény naoko popierajú zdravý rozum, pár výnimočných fyzikov sa našlo. A Paul Dirac patril k najväčším z nich.

Malý Paul sa narodil práve 8. augusta, ale v roku 1902, do relatívne vzdelanej rodiny. Jeho otec bol učiteľom francúzštiny, mama knihovníčkou a mladý Dirac dostal dobré, aj keď najskôr praktické a až neskôr teoretické vzdelanie.

Napokon trval na tom jeho otec, aby sa najskôr naučil čosi poriadne, takže Paul sa učil murovať, šiť topánky či pracovať s kovmi.

Našťastie, a to nielen pre kvantovú fyziku, ale pre vedu ako takú, sa Dirac neskôr preorientoval na matematiku a ešte neskôr na Cambridge na mladučké odbory fyziky: všeobecnú relativitu a kvantovú mechaniku.

A to bola dobrá správa pre vedu.

Púšťať sa do podrobností Diracovej práce asi veľmi, veľmi presahuje schopnosti Zoomu, no povedať si asi môžeme, že nielenže slávna rovnica opisujúca správanie častíc nesie jeho meno, no najmä prispela k objavu antihmoty.

Dirac sa však snažil pochopiť aj najzákladnejšie kúsky, z ktorých je poskladaný náš vesmír, špekuloval o hypotetických objektoch ako sú magnetické monopóly a venoval sa zásadnému problému fyziky – stále totiž nevieme poriadne pospájať všeobecnú relativitu s kvantovou fyzikou.

V skratke, Paul Dirac bol výnimočný génius. A v skutočnosti je nielen našou vedeckou osobnosťou tohto týždňa. Je jednou z najväčších osobností, akú moderná veda kedy mala.

