Výchova lesbickým párom deti nepoznačí. Výskum prebiehal štvrťstoročie

Nenašli žiadne odchýlky.

31. júl 2018 o 16:01 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Chýba im otcovský vzor a určite ich to musí poznačiť na celý život.

Podobné argumenty často používajú ľudia, ktorí sú odporcami toho, aby homosexuálne páry vychovávali deti.

Veda im však nedáva za pravdu.

Americkí psychológovia sledujú vybrané deti lesbických párov už od narodenia. Všetky skúmané deti tento rok dovŕšili dvadsaťpäť rokov.

Vedci sa rozhodli preskúmať, ako sa na nich výchova prejavila. Porovnali ich preto s ľuďmi, ktorých vychovali heterosexuálni rodičia. Štúdiu publikovali vo vedeckom časopise The New England Journal of Medicine.

Nenašli rozdiely

Výskum je súčasťou Národného longitudálneho prieskumu lesbických rodín (NLLFS) a je to najdlhšie prebiehajúci výskum na rodinách sexuálnych menšín. Prebieha už tridsiaty druhý rok.

Vedci pravidelne pozorovali deti rodičov rovnakého pohlavia od počatia až do dospelosti.

Sledované deti majú už dvadsaťpäť rokov a psychológovia chceli vedieť, ako zvládajú rôzne životné situácie.