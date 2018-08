Apple zrejme chystá radikálnu zmenu iPhonu. Môže dostať dve SIM karty

Podporu naznačuje beta verzia iOS 12.

1. aug 2018 o 14:58 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Podpora dvoch kariet SIM je v dnešných telefónoch celkom bežná vec. Len spoločnosť Apple so svojimi telefónmi iPhone dlhé roky odoláva.

Možno nie na dlho.

Budúce telefóny iPhone môžu podľa webu 9to5Mac podporovať dve karty.

Web skúšal piatu vývojársku verziu operačného systému iOS 12 beta. V systémovom kóde našli viacero riadkov, ktoré podporu naznačujú.

Riadky v kóde

Pri prezeraní kódu natrafili na riadky obsahujúce príkazy ako "isDualSimDevice", teda zariadenie s dvoma kartami, "secondSimStatus", teda stav druhej karty SIM, či "secondSimTrayStatus".

Práve posledný príkaz špecificky odkazuje na druhý fyzický otvor pre kartu.

Jednotlivé príkazy minimálne naznačujú podporu druhej karty v softvérovej podobe, teda digitálnu technológiu eSIM.

Pri eSIM už nemusíte do telefónu vkladať skutočnú kartu, pretože telefón už všetok potrebný hardvér obsahuje. Stačí len v nastaveniach zadať váš prístupový kľúč.

O podpore dvoch kariet SIM v iPhone sa špekuluje roky, spoločnosť zatiaľ odoláva. Ak Apple nakoniec podporu zavedie, môže novými telefónmi zacieliť na Európu a Áziu, kde je možnosť využívať naraz dve karty obľúbená.

Tri iPhony v septembri

Nebolo by to prvýkrát, čo spoločnosť Apple odhalila budúcu hardvérovú alebo softvérovú podporu v beta verziách svojho systému, dopĺňa web The Verge.

Ľudia týmto spôsobom odhalili napríklad dizajn obrazovky iPhonu X. Beta verzia iOS 11 zas ukazovala funkciu Face ID, ktorá zabezpečuje potvrdenie prístupu pomocou tváre.

V septembri sa koná každoročné predstavenie noviniek Applu.

Očakáva sa, že spoločnosť predstaví nový iPhone X Plus s uhlopriečkou až 6,5 palca (16,5 centimetra) a displejom OLED. Novinkou by mal byť aj vynovený iPhone X a aj ľudová verzia smartfónu s displejom LCD.