Apple tento rok predstaví najväčší iPhone, unikli jeho možné fotky

Spoločnosť má na jeseň predstaviť aj ľudovejšiu verziu smartfónov iPhone.

27. feb 2018 o 13:43 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Spoločnosť Apple má na jeseň tohto roka vydať trojicu nových smartfónov iPhone.

Výrobca podľa webu Bloomberg predstaví najväčší iPhone vôbec s displejom väčším než má nedávno predstavený Samsung Galaxy S9 Plus.

Apple má predstaviť aj lacnejší model s viacerými funkciami svojej vlajkovej lode. Web sa odvoláva na zdroje blízke výrobe zariadení.

Len v uplynulých dňoch web MacRumors zverejnil zábery, ktoré majú ukazovať digitalizátor a displej pre iPhone X Plus. Jeho veľkosť súhlasí s predpokladanou veľkosťou nového telefónu.

Digitalizér pre displej na nový iPhone X Plus. (zdroj: MacX forums)

Dve karty SIM

Apple chce novými zariadeniami prilákať ľudí, ktorí túžia po multifunkčnosti takzvaných phabletov, ale aj potenciálnych zákazníkov, ktorí by mali záujem o cenovo dostupnejší model.

Nový iPhone X Plus by mal mať uhlopriečku až 16,5 centimetra (6,5 palca), čo je viac než má teraz ohlásený Samsung Galaxy S9 Plus s uhlopriečkou 6,2 palca a zároveň viac ako 6,3 palcová uhlopriečka phabletu Samsung Note 8.

Prototypy iPhone X Plus majú podľa všetkého displej OLED s rozlíšením 1242 na 2688 bodov.

Zariadenie zrejme ponúkne aj možnosť rozdeliť obrazovku pre niektoré aplikácie.

Telo telefónu má byť približne rovnako veľké ako iPhone 8 Plus, no samotná uhlopriečka má byť o palec väčšia vďaka dizajnu. Apple zvažuje aj zlatú farbu pre nové telefóny.

Apple pripravuje aj vynovenú verziu iPhone X, ktorú má poháňať procesor A12 novej generácie. Tento procesor má byť aj v iPhone X Plus.

Lacnejší smartfón by mal namiesto displejov OLED využívať staršie obrazovky LCD ako sa používali pri iPhone 8, aby sa udržala cena čo najnižšie. Novinkou však bude dizajn obrazovky od okraja k okraju, technológia Face ID, či hliníkový rám.

Prekvapením je správa, že iPhone X Plus by mal dostať podporu pre karty SIM, ktorú Apple zvažuje na trhoch kde je táto možnosť populárna - napríklad v Európe a Ázii.

Klesajú predaje

Apple podľa Bloombergu v súčasnosti testuje obrazovky s dodávateľmi. Web však upozorňuje, že plány spoločnosti sa stále môžu zmeniť. Spoločnosť Apple na správy Bloomberg odmietla reagovať.

Analytici sa zhodujú, že vydať tri nové iPhony je pre spoločnosť logickým krokom.

"Princíp nakupovania smartfónov sa zmenil. Už to nie je o najnovšom či najlepšom modeli. Ale o tom, čo je v ponuke v čase, keď je môj starý telefón už zrelý na výmenu," povedal pre agentúru Reuters Bob O'Donnell, riaditeľ spoločnosti pre výskum trhu TechAnalysis Research.

Aj keď Apple nezverejňuje konkrétne čísla predajov, predpokladá sa, že súčasný iPhone X sa nepredával tak, ako sa čakalo.

Magazín Forbes v tejto súvislosti upozorňuje, že oproti kalendárnemu roku 2016 sa v roku 2017 predalo o 1,1 milióna menej zariadení. To je už druhý rok po sebe, čo predaj iPhonov klesal.