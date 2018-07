Zoom: Vedci zistili, prečo musíme spať

Spánok je veľkou záhadou. Nevieme, prečo potrebujeme spať.

24. júl 2018 o 15:56 Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/2nwux-95ce1e?from=yiiadmin&vjs=1&skin=7&fonts=Helvetica&auto=0&download=1&rtl=0

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prepis podcastu do textu

Poriadne spávajte, je to zdravé. No hej... to sa však oveľa ľahšie hovorí, ako sa to naozaj aj dodržiavať. Dnes je nedostatok spánku jedným z najrozšírenejších fenoménov modernej spoločnosti, nielen vaši partneri by vedeli rozprávať.

Problémom to je však aj z pohľadu medicíny: jednoducho, ak málo spíte, zhoršuje sa vám váš zdravotný stav. A nie, dobehnúť to cez víkend naozaj nedokážete.

Napokon, ukazuje to aj nový výskum v magazíne PLOS Biology. Aj keď vedci síce skúmali vínne mušky, výsledky naznačujú, prečo je spánok oveľa dôležitejší, než si myslím.

Spánok je v skutočnosti veľkou záhadou. Máme ho radi, čo radi, milujeme ho, no z pohľadu biológie stále poriadne nevieme, načo je vlastne dobrý. Naopak, skôr je rizikom: keď spíte, nesledujete poriadne okolie a prekvapiť vás môžu rôzni predátori. Napriek tomu takmer všetky zvieratá spia.

Teraz však vedci ukázali, že existuje súvislosť medzi spánkom a takzvaným oxidačným stresom. Ten je, veľmi zjednodušene, akousi nepohodou v tele, ktorá vzniká pri metabolizme, keď telo nezvláda odbúravať reaktívny kyslík – poznáte to ako voľné radikály.

Výsledkom bývajú až rôzne zdravotné problémy, počnúc únavou až zlyhaním srdca či neurodegeneratívnymi ochoreniami končiac.

Drozofily síce nie sú ľudia, no sú dobrým modelom na rôzne experimenty. Vedci preto mušky upravili tak, aby spali málo. Zistili, že takíto mutanti zdieľali ešte jednu vlastnosť: boli citlivejší na náhly oxidačný stres.

Potom vedci skúsili svoju hypotézu preveriť. Zredukovali oxidačný stres v mozgoch živočíchov tým, že zvýšili expresiu antioxidačných génov. Ukázalo sa, že sa znížila aj prirodzená potreba spánku.

Znamená to teda, že medzi spánkom a oxidačným stresom je obojsmerný vzťah. Spíme zrejme aj preto, aby sme uľahčili telu od oxidačného stresu. Čím viac spíme, tým sme proti takýmto problémom odolnejší. A keď takýto stres nemáme, nemusíme toľko spať.

Aké si z toho zobrať ponaučenie? Nezabúdajte na spánok, telo vám to nezabudne.

Ďalšie správy z vedy:

V Egypte našli obrovský čierny sarkofág. Nik nevie, čo v ňom je, sarkofág je totiž úplne neporušený. Spolu so sarkofágom výskumníci objavili aj alabastrovú bustu muža, zrejme pochovaného majiteľa hrobky. Hrobka pochádza z čias dynastie Ptolemaiovcov.

Grónsky ľadovec stratil obrovský kus ľadu. Odlomený kus Helheimského ľadovca má dĺžku približne 6,54 kilometra, šírku 1,5 kilometra a hrúbku osemsto metrov.

Archeológovia objavili zrejme najstarší zápis Homérovho eposu Odysea. Presné datovanie však musí ešte potvrdiť ďalší výskum.