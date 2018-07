Zoom: Fyzik chce vytvoriť stroj času, má dobrý nápad

Hranice vedy sa stretávajú so sci-fi.

18. júl 2018 o 17:51 Tomáš Prokopčák

Všetko začalo, keď mal malý Ron Mallett iba desať rokov. Dnes rešpektovanému profesorovi fyziky z Connecticutskej univerzity zomrel otec na zlyhanie srdca. Druhý moment nastal o rok neskôr: malý Ron dostal do rúk knihu Stroj času od H.G. Wellsa.

Do myšlienky cestovania v čase sa okamžite zamiloval... a nielen preto, aby sa aspoň na chvíľku mohol znovu stretnúť so svojim otcom. Ale až tak, že svoj život zasvätil vede, presnejšie fyzike a strojom času, ktorým sa venuje dodnes.

No aj keď to stále znie ako myšlienka zo sveta vedeckej fantastiky, až taká šialené nie je. Dokonca nie je vôbec bláznivá... bláznivé sú prírodné zákony, ktoré – možno, ak sa na to trošku lepšie pozrieme – môžu cestovanie v čase umožňovať.

Už sme sa v Zoome rozprávali o červích dierach. Tieto exotické a stále hypotetické objekty by mohli byť akýmisi skratkami v časopriestore. A keďže sú čas a priestor prepojené, nielen v priestore, ale aj v čase.

Ak by sa nimi dalo cestovať, možno by sa nimi dalo cestovať aj do budúcnosti alebo do minulosti.

Druhou možnosťou sú záhadné fenomény kvantového sveta. Napríklad umožňujú, aby častica probabilisticky jestvovala na viacerých miestach súčasne. A teda, nejaké cestovanie v čase je oproti tomu sedliackym rozumom pochopiteľná a jednoduchá vec.

Ron Mallett sa však nevenuje ani jednému. Naopak, stroj času chce postaviť a podľa BBC začal lasermi.

Totiž, keď použijete dostatočne výkonný laserový lúč na dostatočne malom priestore, priestor obklopený takýmto kruhom laseru sa začne skrúcať – asi ako keď začnete v šálke miešať kávu. A keďže – ako sme už povedali – priestor a čas sú prepojené, skrúcať sa vlastne začne samotný časopriestor.

Teoreticky: ak by ste mali veľký výkon na primalom priestore, mohli by ste pozmeniť tok času. Dokonca by mohla vzniknúť akási slučky a vďaka nej by sme sa podľa Malletta mohli pozrieť do minulosti.

Akurát, také silný laser zatiaľ nemáme. A tiež by sme museli všetko zmenšiť až na mikroskopickú úroveň... ale zase, kto vie.

Keď už nič iné, Mallettov nápad už nie je žiadne veľké sci-fi. Tak mu len môžeme držať palce, možno totiž naozaj zmení tok času.

