Japonská sonda doletela ku kozmickému diamantu, vyrobí v ňom kráter

Má hodnotu takmer 83 miliárd dolárov.

27. jún 2018 o 12:56 Renáta Zelná

Planétka Ryugu zachytená sondou Hajabusa 2 zo vzdialenosti štyridsať kilometrov.(Zdroj: JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, Aizu University, AIST)

BRATISLAVA. Japonská sonda Hajabusa 2 - v preklade Sokol sťahovavý 2 - dosiahla po takmer štyroch rokoch svoj vesmírny cieľ.

Dorazila k Ryugu - planétke, ktorá patrí medzi potenciálne nebezpečné objekty pre Zem.

Hajabusa bude planétku v tvare diamantu študovať zblízka a pokúsi sa na Zem priniesť vzorky jej skál a pôdy.

Vzorky získa pomocou výbušniny a projektilu.

Získavanie materiálov

Planétka (iný názov pre asteroid) Ryugu je široká 900 metrov a od Zeme sa nachádza približne 290 miliónov kilometrov. Japonská sonda k planétke vyrazila 3. decembra 2014.

"Najskôr budeme veľmi podrobne skúmať povrchové štruktúry. Potom vyberieme miesto na pristátie. Pristátie znamená, že získame povrchový materiál," vysvetľuje pre BBC manažér misie japonskej vesmírnej agentúry JAXA Makoto Jošikava.

Z kozmickej lode sa najprv odpojí medený projektil a presunie sa k povrchu asteroidu. Keď sa Hajabusa 2 dostane do bezpečnej vzdialenosti, odpáli sa výbušnina, ktorá vypáli projektil k povrchu planétky.

Na povrchu Ryugu sa po dopade projektilu vytvorí malý kráter. Z odkrytej časti planétky sa potom sonda pokúsi získať povrchový materiál. Celú akciu majú Japonci naplánovanú na jar budúceho roku.

Sonda sa nakoniec v decembri 2019 vydá späť na Zem, kde by mala pristáť aj so vzorkami v roku 2020. Japoncom sa takýto návrat so vzorkami podaril aj v roku 2010 so sondou Hajabusa.

Nebezpečná planétka

Astronómovia skúmajú planétky, pretože nám môžu povedať veľa o vzniku Slnečnej sústavy. Planétky sú totiž pozostatky stavebných materiálov zo vzniku sústavy pred 4,6 miliardami rokov.

82,76 Takú odhadovanú hodnotu má planétka Ryugu ako miesto na ťažbu.

Asteroidy obsahujú vodu, organické zložky a vzácne kovy. Práve kvôli poslednej zložke sa mnohé spoločnosti v súčasnosti zameriavajú na vesmírnu ťažbu.

Hodnota Ryugu ako miesta na ťažbu je podľa webu Asterank 82,76 miliárd dolárov. Hajabusa 2 však bude vedieť spať na Zem dostať maximálne gram materiálu.

Planétka je zaradená medzi potenciálne nebezpečné objekty. Vzhľadom na dráhu a veľkosť týchto objektov môže v budúcnosti hroziť ich zrážka zo Zemou. Ku zrážkam dochádza raz za desaťtisíc rokov.

S Ryugu však ku zrážke v žiadnej dohľadnej dobe nedôjde. Nespomína ju totiž zoznam Sentry, ktorý mapuje potenciálne zrážky objektov so Zemou na ďalších sto rokov.