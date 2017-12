Začína nová kapitola vesmírneho prieskumu: ťažba na asteroidoch

Sonda OSIRIS-Rex odletí k tristotisíc kilometrov vzdialenému asteroidu Bennu.

7. sep 2016 o 17:11 Gregor Kaclík

BRATISLAVA. Už dnes odštartuje z Kennedyho vesmírneho strediska raketa typu Atlas V. Ponesie výskumný modul OSIRIS-REx v rámci rovno mennej misie, ktorej cieľom je získať vzorku materiálu z asteroidu.

Pre NASA ide o prvú misiu tohto druhu. Destináciou sondy je asteroid zvaný Bennu, ktorý vznikol pred štyri a pol miliardami rokov – približne v tom istom čase ako Zem a ďalšie planéty našej slnečnej sústavy. Vhodný cieľ z neho robí jeho relatívna blízkosť a pomalšia rotácia.

Zábery asteroidu Bennu z roku 1999. (zdroj: NASA/JPL-Caltech)

Prvý z mnohých

Misia by mala trvať sedem rokov a v prípade úspechu by slúžila ako dôkaz konceptu, že ťaženie materiálov z asteroidov a iných kozmických telies je reálnou možnosťou.

„Tímu držíme palce a veríme v úspešný štart aj priebeh misie. Získavanie materiálov z vesmírnych telies odomkne ekonomický potenciál prieskumu slnečnej sústavy,“ povedal pre Scientific American Chris Lewicki, riaditeľ Washingtonskej firmy, ktorá vyvíja technológie na ťaženie asteroidov.

Podobná misia sa podarila Japonskej vesmírnej spoločnosti pred pár rokmi. Sonda Hayabusa sa aj so vzorkou vrátila na Zem v roku 2010 a v súčasnosti prebieha misia Hayabusa 2, ktorá má trvať do 2020. Tieto moduly však nedokážu priniesť viac ako gram materiálu, zatiaľ čo OSIRIS-REx plánuje získať až šesťdesiat gramov. Jednalo by sa o najväčšie množstvo vesmírneho úlovku od misií Apollo.

Záujem komerčných firiem

Tento prospekt je atraktívny aj pre rôzne komerčné firmy, ako napríklad Deep Space Industries, ktorých ciele sú však úplne iné ako ciele vesmírnych agentúr. Plánujú na asteroidoch nájsť a získať ekonomicky atraktívne zdroje, ktoré by následne spracovali a predali.

Tu však prichádzajú na scénu aj isté právne nezrovnalosti – podľa vyhlášky OSN nepatrí vesmír, vrátane Mesiaca a iných kozmických telies nikomu a teda nemôže byť nikoho majetkom. Na druhú stranu existuje v USA existuje zákon, ktorý povoľuje komerčný prieskum vesmíru. Napriek týmto neistotám firmy vo vývoji technológií pokračujú.

Vesmírnym agentúram sa podarilo identifikovať viacero asteroidov, ktoré by mohli obsahovať vodu, vzácne minerály, alebo dokonca aj organické molekuly – prekurzory k životu. Ťaženie asteroidov má značný ekonomický aj vedecký potenciál a môže sa jednať o atraktívny prírodný zdroj, ktorý nezaťažuje našu planétu. OSIRIS-REx, môže odštartovať novú kapitolu vesmírneho výskumu, no NASA už teraz pripravuje misiu, ktorej úlohou by bolo, zachytenie celého asteroidu a jeho transport na Zem.