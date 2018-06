Asteroid, meteor či meteorit. Aké sú rozdiely medzi telesami z vesmíru?

Meteor nie je teleso ale iba úkaz na oblohe.

22. jún 2018 o 20:26 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Meteor, meteoroid a meteorit znejú podobne a dokonca môžu označovať jeden objekt. Záleží však od toho, kde sa objekt práve nachádza a čo sa s ním deje.

Dokonca aj z asteroidu (ktorý by sa na Slovensku mal nazývať inak) sa môže stať meteoroid či meteorit, no naopak to nefunguje.

Ktorý teda letí vesmírom, ktorý vidíte na oblohe a ktorý môžete nájsť padnutý na Zemi?

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Asteroid

Asteroidy sú kamenné vesmírne objekty s priemerom väčším ako jeden meter, no môžu mať priemer aj niekoľko stoviek metrov. V súčasnosti je pre asteroidy zaužívaný názov planétka.

Väčšina známych asteroidov v Slnečnej sústave sa nachádza v páse asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. Mnohé sa považujú za pozostatky protoplanét zo začiatkov Slnečnej sústavy - neboli dosť veľké, aby sa z nich stali planéty.

V roku 2017 astronómovia objavili prvý medzihviezdny asteroid, ktorý pochádza z inej sústavy ako tej našej.

Kométa

Kométa je vesmírny objekt zložený predovšetkým z ľadu a prachu a malých častí hornín. Slnko obieha po veľmi výstrednej eliptickej dráhe. Kométy sú zložené z jadra, komy a chvosta.

Jadrom sa môžu kométy podobať na asteroid, od ktorého ju odlišujú najmä druhé dve časti. Koma je plynný obal okolo kométy a chvost je tvorený z vody, prachu a plynov. Koma a chvost sa však kométe vytvárajú len v blízkosti Slnka vplyvom jeho žiarenia.

Keď Zem prejde cez stopu chvosta, ktorú za sebou kométa necháva, na oblohe môžeme pozorovať meteorické roje.

Meteoroid

Meteoroidy sú relatívne malé telesá zložené z kameňov a kovov, ktoré sa nachádzajú vo vesmíre. Môžu byť malé ako zrniečka alebo aj meter široké. Menšie objekty sa nazývajú mikrometeoroidy alebo medziplanetárny prach.

Meteoroidy sú menšie ako asteroid, ale keďže mohli vzniknúť odlomením z kométy či asteroidu, môžu mať podobné zloženie. Niektoré meteoroidy vznikli ako nárazové sutiny z Marsu či Mesiaca.

Meteor je "padajúca hviezda"

Aj keď sa meteory prezývajú padajúce hviezdy, s hviezdami nemajú nič spoločné.

Meteor vzniká, keď meteoroid vstúpi do atmosféry Zeme a jeho aerodynamické zahrievanie vytvorí pruh svetla, ktorý môžete pozorovať voľným okom.

Úkaz sa väčšinou odohráva v časti atmosféry nazývanej mezosféra, ktorá sa nachádza 76 až sto kilometrov nad povrchom Zeme.

Meteory sa môžu vyskytovať aj v takzvanom meteroickom roji. Jav nastáva, keď Zem prechádza cez pás zostatkov, ktoré za sebou zanechala kométa.

Bolid je aj meteor aj meteorit

Extrémne jasný meteor sa nazýva bolid - zvyčajne musia byť na oblohe jasnejšie ako planéta Venuša pri pohľade zo Zeme. Ešte jasnejšie meteory sa zvyknú označovať ako superbolidy.

V astronómii je bolid synonymum ohnivej gule, ktorá tiež označuje nezvyčajne jasný meteor. Pojmom bolid sa môže označovať aj akékoľvek veľké teleso, ktoré na povrchu planéty vytvorí kráter.

Meteorit

Ak úlomky z vesmírneho telesa, ktoré prejde atmosférou Zeme, "prežijú" a dopadnú na povrch, stávajú sa z nich meteority. Meteorit teda môže pochádzať z asteroidu aj meteoroidu či kométy.

Ak ľudia pozorujú meteorit najprv ako meteor a potom ho nájdu na povrchu, ide o takzvaný pád meteoritu. Ak meteorit nájdu bez pozorovania v atmosfére, ide o nález.

Meteority môžu dopadať aj na iné planéty či mesiace bez rozdielu či prejdú atmosférou alebo nie.

Meteority sa delia na tri druhy - železné, kamenné alebo kamenno-železné meteority. Najviac meteoritov, ktoré nachádzame na Zemi, sú chondrity a achondrity, ktoré patria do skupiny kamenných meteoritov.