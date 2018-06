Zoom: Čo keď čierne diery nejestvujú, a je to ešte záhadnejšie

Vedci uvažujú o alternatívnom zdroji gravitačných vĺn.

25. jún 2018 o 16:37 Tomáš Prokopčák

Minulý rok za ich potvrdenie dostali fyzici Nobelovu cenu. Pretože po sto rokoch detektory ukázali, že Albert Einstein mal opäť pravdu. A že gravitačné vlny nielenže existujú, ale že ich môžeme pozorovať, učiť sa z nich... čo otvára dvere k úplne novému okruhu astronómie.

Keď detektor LIGO na stopy gravitačných vĺn narazil, mali byť pozostatkami po ohromnej zrážke dvoch čiernych dier. Pretože keď sa zrazia takéto dva superhmotné kozmické objekty, metaforicky povedané, zatrasie to celým vesmírom.

Teraz však niektorí vedci špekulujú, či to nemohli byť stopy po čomsi trochu inom. Čo keď to neboli čierne, ale skôr červie diery?

Nielen Morgan Freeman vie, že červie diery dokážu prečudesné veci. Sú to ale iba hypotetické objekty v kozme: to znamená, že sme na nič podobné dosiaľ vo vesmíre nenarazili.

Ale keby existovali, boli by to akési exotické príbuzné čiernych dier – niežeby už tie neboli dosť čudné – ktoré by mohli vytvárať akési skratky v priestore a čase.

Nová štúdia v magazíne Physical Review D teraz naznačuje, ako by sa dali nájsť v stopách gravitačných vĺn. Ak to veľmi zjednodušíme: gravitačné vlny po čiernych dierach po kratučkom čase zmiznú.

Gravitačné vlny po červích dierach tiež... až by sme nedokázali spoznať rozdiel. Lenže, potom sa pri červích dierach objaví slabučká ozvena.

Ak by fyzici vedeli, po čom majú pátrať, aj naše dnešné detektory by možno, možno dokázali ten drobnučký rozdiel zachytiť.

To by bol potom dôkaz, že červia diera existuje. A nielen to.

Tím z belgickej univerzity v Luevene prišiel ešte s odvážnejším tvrdením: mohol by to byť dôkaz, že čierne diery vôbec neexistujú a jestvujú len diery červie.

Čo by bola zaujímavá správa pre budúcich astronautov.

