Rakety NASA či SpaceX nás na Mars nedostanú, tvrdí bývalý astronaut

21. jún 2018 o 11:37 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Kanadský astronaut Chris Hadfield sa preslávil videom, v ktorom hrá v zníženej gravitácii na gitare. Počas pobytu na ISS tiež spravil napríkald video o tom, ako ako sa správajú slzy vo vesmíre.

Vo vesmíre bol trikrát, naposledy v roku 2013 na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Teraz už bývalý astronaut sa v súčasnosti živí aj tým, že zdieľa svoje znalosti o raketách, vesmírnych lodiach či prieskume Marsu.

Jeho predpovede o ceste na červenú planétu nie sú úplne pozitívne. Podľa Hadfielda v súčasnosti neexistuje žiadna technológia, vďaka ktorej by sme sa mohli dostať na Mars.

Väčšina astronautov by umrela

Hadfield sa vyjadroval konkrétne k vyvíjaným raketám od NASA, SpaceX či Blue Origin, ktoré majú za cieľ dostať na Mars ľudí.

“ Osobne si nemyslím, že by nás jedna z týchto troch rakiet dostala na Mars. „ Chris Hadfield

"Osobne si nemyslím, že by nás jedna z týchto troch rakiet dostala na Mars," povedal Hadfield pre Business Insider.

"Nemyslím si, že poskytujú praktický spôsob, ako poslať ľudí na Mars, pretože sú nebezpečné a trvá to príliš dlho."

Hadfield nepochybuje o tom, že rakety NASA či SpaceX by sa na Mars dostali. Problém vidí skôr v letoch, ktorých by sa zúčastnili aj ľudia. "

Vačšina astronautov, ktorých by sme poslali na tieto misie, by umrela. Pretože tá technológia je stále dosť primitívna."

Nebezpečenstva cesty na Mars sú si vedomí aj výrobcovia rakiet. "Prvá cesta na Mars bude naozaj veľmi nebezpečná," povedal Elon Musk v roku 2016, keď predstavoval plán cesty na červenú planétu.

"Riziko úmrtia bude vysoké. Nedá sa tomu vyhnúť."

Problém rakiet vidí Hadfield aj v pohone, pretože všetky rakety využívajú podobné palivo. Nové technológie, ktoré by boli bezpečnejšie ako tie súčasné, Hadfield nevedel presne pomenovať. Hovoril však o iónovom pohone či o jadrových reaktoroch.

Ako znížiť riziko cesty na Mars

Riziko by sa dalo podľa Hadfielda znížiť tak, že by sme na Mars najskôr poslali ďalšie robotické misie.

Ľudstvo by sa tak o planéte dozvedelo viac a pomaly by sa pohybovalo k cieľu kolonizácie.

Marťanská misia s ľuďmi by sa musela odložiť o niekoľko rokov a určite by neprišla v najbližšom desaťročí, tak ako to plánuje napríklad Elon Musk.

"Teraz sme niečo ako tie prvé plachetnice, v tom, že ani nevieme, čo ešte nevieme," prirovnal Hadfield našu situáciu k cestám námorníkov ako Krištof Kolumbus a James Cook.

"Myslím si, že potrebujeme ešte viac technologických zlepšení predtým, ako budeme akýmkoľvek praktickým spôsobom plávať cez oceány, ktoré sú medzi nami a Marsom."