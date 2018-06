Zoom: Fyzici možno našli čosi, čo nemá existovať

Nachystajme sa na revolúciu vo fyzike.

15. jún 2018 o 11:40 Tomáš Prokopčák

Naša fyzika poriadne nefunguje. Presnejšie, štandardný model funguje veľmi dobre, má praktické aplikácie aj nám dostatočne vysvetľuje svet, lenže... my vieme, že nie je kompletný. A nedokáže vysvetliť mnohé čudné fenomény v kozme.

Neporadí si s tmavou hmotou ani energiou, zápasí aj s gravitáciou – preto vedci posledné roky dúfajú, že konečne narazia na stopy novej fyziky, ktoré nám ukážu správny smer.

Možno na takéto stopy teraz narazili časticoví fyzici. A možno aj nie, kľúčom sú totiž záhadné sterilné neutrína.

Fyzik Don Lincoln z Fermilabu vysvetľuje, čo všetko sterilné neutrína nerobia. Neinteragujú takmer s ničím, môžu mať rôznu orientáciu a vlastne ani nevieme, či existujú.

Pritom už samotné neutrína sú exotické subatomárne častice, ktoré popierajú pravidlá sedliackeho rozumu. Okrem toho sa však posledné roky spájajú aj s veľkými vedeckými omylmi.

V roku 2011 sa mali pohybovať rýchlejšie ako svetlo, pred dvomi rokmi mali zase chýbať a dokazovať tak novú fyziku.

Ani jedno sa nepotvrdilo. Teraz však detektor vo Fermilabe prišiel s výsledkami, ktoré by mohli spôsobiť revolúciu. Ak by sa potvrdili, otvorili by nám dvere napríklad k vysvetleniu pôvodu tmavej hmoty.

Neutrína totiž oscilujú a menia sa na niektorého z trojice súrodencov: na elektrónové, tau a miónové neutríno. Dôležitou otázkou ale je, či náhodou nejestvuje aj štvrtý druh, spomínaný sterilný druh neutrín. Práve o nich hovoria nové výsledky.

Už v deväťdesiatych rokoch sa objavili náznaky, že by mohli existovať. Kvôli nim postavili fyzici detektor MiniBooNE a nechali ho pätnásť rokov bežať. Do ohromnej nádrže s olejom vystreľovali lúče miónových neutrín a antineutrín a sledovali, čo sa počas viac než päťstometrového letu stane.

Podľa chystanej štúdie mali naraziť nielen na dôkaz oscilácie - zaň udelili Nobelovu cenu za fyziku už v roku 2015. Mali zachytiť aj zhruba 460 elektrónových neutrín a antineutrín, čo je podstatne viac, než predpovedali teoretické modely. Naznačovalo by to, že sa tam čosi deje. A to čosi by boli práve sterilné neutrína.

Nie všetci odborníci však súhlasia. Niektorí výskumníci sa domnievajú, že výsledky môžu byť len chybou merania. Prípadne stopami po čomsi odlišnom.

Preto si trochu počkajme. Snáď uvidíme, na čo vedci naozaj narazili.

