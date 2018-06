Vedci sa sporia, či narazili na objav roka

Experiment možno narazil na stopy sterilných neutrín. Alebo aj nie.

5. jún 2018 o 18:26 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Ak by to bolo pravda, hovorili by sme o horúcom kandidátovi na Nobelovu cenu za fyziku.

A nielen to, v skutočnosti by to boli prvé stopy novej fyziky, fyziky za funkčným, no zjavne nedostatočným štandardným modelom.

Hovorili by sme o revolúcii nielen v časticovej fyzike, ale aj vo fyzike teoretickej a pravdepodobne aj v celej kozmológii.

Lenže, kľúčom sú neutrína. A s neutrínami, exotickými subatomárnymi časticami popierajúcimi pravidlá sedliackeho rozumu spájame posledné roky skôr veľké vedecké omyly.

V roku 2011 sa mali pohybovať rýchlejšie ako svetlo, pred dvomi rokmi mali zase chýbať a dokazovať novú fyziku.

Ani jedno sa nepotvrdilo. Teraz však americký detektor prišiel s výsledkami, ktoré by mohli spôsobiť revolúciu. Ak by sa potvrdili, otvorili by nám dvere napríklad k vysvetleniu pôvodu tmavej hmoty.

Sterilné neutrína

Neutrína sú niektoré z najzáhadnejších kúskov časticovej fyziky.