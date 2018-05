Zoom: Život by nemal vo vesmíre existovať, vedci otestovali hypotézu

Mali sme iba šťastie?

Mali sme len obrovitánske šťastie alebo je život vo vesmíre nevyhnutnosťou? Ak sa na túto zložitú otázku pozriete pohľadom kozmológa, ktorý verí na multiverzá, pravdepodobne ste za prvú možnosť.

Náš svet a život v ňom je len dielom obrovskej náhody. A my sme mali šťastie: žijeme vo výnimočnom vesmíre, kde sú všetky fyzikálne konštanty nastavené správne a kde všetko funguje v náš prospech.

Alebo aj nie. Nový vedecký výskum chystaný pre magazín Monthly Notices of the Royal Astronomical Society hovorí, že až taká veľká náhoda to byť nemusela. Kľúčom je totiž tmavá energia.

Rádiovlny staré viac ako trinásť miliárd rokov dokazujú, ako sa vesmír zrodil a ako rástol. A práve tmavá energia poháňa toto rozpínanie kozmu.

Lenže podľa niektorých vedeckých hypotéz je jej vo vesmíre oveľa menej, než by malo byť. Vysvetlením môže byť, že sme iba anomália a že vo väčšine vesmírov je to nastavené lepšie.

Ak však máte podstatne viac tmavej energie, kozmos sa bude rozpínať rýchlejšie, inflácia bude väčšia, hmota bude vo vesmíre rozložená oveľa menej husto, nikdy nevzniknú galaxie, hviezdy ani planéty, tobôž život na nich.

Medzinárodný tím astrofyzikov však teraz urobil nové počítačové simulácie. A ukázal, že aj keď do kozmu pridáme stovky a stovkynásobne viac tmavej energie, ešte stále sa nič vážne neudeje. Na formovanie hviezd a planét to totiž bude mať len malý vplyv.

To je dobrá správa. Neznamená síce dôkaz, že žijeme v mnohovesmíre. Ale ak by sme žili, život v ňom by nemusel byť iba kozmickou náhodou.

A... kto vie, možno sa pred nami množstvo mimozemských susedov iba ukrýva.

